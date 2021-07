Anyaország, Programajánló :: 2021. július 25. 09:16 ::

Hiába tiltatná be az MSZP, a Momentum és 52 másik szervezet, erődemonstrációt tart ma a Mi Hazánk

A cigánybűnözés ellen tart erődemonstrációt Jászapátiban július 25-én a Mi Hazánk, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom, hiába követeli a gyűlés megtiltását az MSZP, a Momentum és 52 másik szervezet antidemokratikus módon. Az MSZP már megmutatta a Gyurcsány-kormánya idején, hogy fojtja vérbe a szabadságjogokat a rendőrség felhasználásával is, a „jogvédő” szervezetek tiltakozása most hasonlóan álságos - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.



A rendpárti gyűléssel szemben ellentüntetést jelentett be Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Szerte az országból mozgósítják, sőt a választásokhoz hasonlóan szállítják is a cigányokat az ellentüntetésükre, melyet a rendőrség tudomásul vett. A korábban még Jászapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevet viselő, de ma már magukat nem kisebbséginek érző szervezettel szemben az üzeni a Mi Hazánk: nem lehetünk cigányország! Magyarország a magyaroké! A cigányság népességrobbanásával, generációnkénti megduplázódásukkal, a megélhetési gyermekvállalással párhuzamosan fokozódik a cigánybűnözés is, mely ellen zéró toleranciát, csendőrséget, szibériai bérrabtartást és hasonlóan markáns javaslatokat fogalmaz meg a Mi Hazánk Mozgalom.

Viszont csak statikus demonstrációt engedélyezett a rendőrség a Mi Hazánk, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom számára július 25-én 15 órára Jászapáti Vásárterére, betiltva a rendpárti felvonulást a cigánybűnözők érzékenységére hivatkozva minden útvonalon. Láthatóan létrejöttek a gyülekezési no-go zónák hazánkban, ahol nem lehet felvonulni a közbiztonságért, mert az a cigánybűnözőket zavarja. Sőt több statikus bejelentésünkre is tiltással válaszolt a rendőrség, a magunkfajtákat csak a külvárosba engedve, a fideszes polgármester hivatalának közelébe nem. A tiltások Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselőjének nyomására történtek, akinek a kádári időket idéző Facebook-bejegyzése szerint a városközpontban nem tűrhető meg egy ilyen demonstráció. Jellemző, hogy a cigányok városközpontban megtartható rendezvényével szemben nincs fenntartása a Fidesz képviselőjének.

A fideszes polgármester pedig a rendőrséggel a polgármesteri hivatalhoz való vonulás betiltása előtt néhány órával közölte, hogy a két nappal korábban bejelentett tüntetés helyszínét egy hónap múlva, épp a tüntetés előtt „bizonytalan ideig munkálatok elvégzése miatt” lezárja, ami hivatali hatalmával való visszaélés.

A Jászság fővárosának önkormányzati képviselőjeként, a Mi Hazánk jászsági választókerületi elnökeként Dobrán Gyula és a Mi Hazánk Jászapáti Szervezete hívására, segítségkérésére vállalunk vasárnap szolidaritást a Jászság nyugodt életre vágyó, megfélemlített lakosságával alapításkori jelszavunk szellemiségében: minden magyar felelős minden magyarért!