Anyaország :: 2021. augusztus 19. 20:02 ::

Mi Hazánk: az Orbán- és Gyurcsány-kormányok közös felelőssége a magyar fegyverek tálib kezekbe juttatása

Az USA gyilkos demokráciaexportjának afganisztáni kudarca a megszállásban csatlósként közreműködő Orbán- és Gyurcsány-kormányok felelősségét is felveti. A kollaboráns magyar politikusok elszámolással tartoznak: milyen fegyvereket adományoztak az elmúlt húsz évben az afgán kormányerőknek, melyek harc nélkül átadták azokat a táliboknak? - teszi fel a kérdést közleményében a párt. Alább a folytatás.



Tálibok által zsákmányolt amerikai fegyverek (M249, M240, M4, M16 stb., fotó: Military Times)

Az afgán katonák kiképzésével kudarcot vallott a Magyar Honvédség, mely be kellene fejezze az idegen megszállásokban való részvételét, az arra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai lő- és hadgyakorlatokat, jobb kiképzést biztosítva honvédjeinknek. A külföldön szolgáló katonáinkat hazahozná a Mi Hazánk Mozgalom, és idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezné előtérbe a hadseregfejlesztés során is. A NATO-tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, pl. a nemzetközi szállítókapacitás kialakításával. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.

Hazánk terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen megszállásokban vesznek részt. Az afganisztáni és iraki katonai jelenlétünk helyett inkább a magyar határon kell az afgánokkal és irakiakkal szemben felsorakozniuk a magyar honvédeknek. A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre!” Követeljük az iraki megszállásban való részvételünk befejezését is, miután az ottani parlament hiába hozott döntést a külföldi csapatok hazaküldéséről, a magyar kormány sajnos azt közölte: ott maradnak a magyar "honvédek". Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, az afrikai Szahara déli részén, Maliban megduplázzák a magyar honvédek létszámát.

Itt az ideje a magyar kormánynak is elszámolnia az elképesztő afganisztáni költségekkel, miután az elmúlt évtizedekben hazánknak is az volt a legjelentősebb külföldi katonai akciója (akár egyszerre több mint ötszáz honvéd szolgált ott, amennyien jelenleg a magyar határon sem szolgálnak), ezért a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési írásbeli kérdést nyújt be a honvédelmi miniszterhez. Elfogadhatatlan, hogy Magyarország 2024-ig ígérte fenntartani az afgán katonaság évi ötszázezer dolláros támogatását. Tűrhetetlen az is, hogy a kormány most azt vizsgálja, miként fogadhatnánk be azokat az afgánokat, akik az elmúlt húsz évben tolmácsként, takarítóként vagy más beosztásban dolgoztak a megszálló magyar csapatoknak - zárja szavait Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke.