Nem támogatja a veszélyhelyzet meghosszabbítását a Mi Hazánk

Tiltakozik az oltatlanok megbélyegzése ellen a Mi Hazánk, hiszen Orbán Viktor maga mondta: a baj azokkal van, akik nem oltatták be magukat.

Nem támogatjuk a veszélyhelyzet meghosszabbítását az Országgyűlésben sem, mert a lezárásoknak is vannak következményei, például az elmaradt szűrővizsgálatok is emberéleteket követelnek, nem beszélve a gazdasági károkról. Határozottan fellépünk a gyerekek oltása ellen is, és ellenezzük az oltás kötelezővé tételét, ehelyett annak valódi következményeiről kellene teljeskörű tájékoztatást adni, hogy mindenki felelős döntést hozhasson a jövőjéről. Márpedig épp ennek ellenkezőjéről beszélt a miniszterelnök: hamarosan valószínűleg törvénnyel teszik lehetővé minden munkaadónak, hogy megkövetelje az oltást a munkavállalóktól - mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.