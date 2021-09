Anyaország :: 2021. szeptember 29. 11:34 ::

Tovább fogy a kormány cionista szektája támogatóinak száma, és még az adócsalás gyanúja is felmerül

Szeptember közepén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette a 2021-ben egyszázalékos szja-felajánlásban részesült, úgynevezett technikai számos kedvezményezettek listáját. Az adatsorból nagyon sok érdekes következtetés levonható, például az, hogy a felajánlott összegek alapján melyek a legnagyobb hazai egyházak és azok támogatói milyen anyagi helyzetben vannak.



Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a kormány és a zsidóimádó szekta között létrejött szerződés aláírásán a Karmelita kolostorban 2020. július 24-én (fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Amint az várható volt, idén is a katolikusok vannak a legtöbben: 740 326 ember ajánlotta fel adója egy részét a Magyar Katolikus Egyháznak, így 4,3 milliárd forintot juttattak nekik. Támogatóik száma növekszik: 28 ezerrel többen adtak nekik 1 százalékot, mint tavaly (akkor 712 321 ember 3,9 milliárdot adott, ebből könnyen kiszámítható, hogy az egy személyre jutó összeg is nőtt 250 forinttal. Egy átlagos katolikus adózó 5813 forintot juttatott egyházának).

A második legnagyobb közösség a reformátusoké, és ők is növekednek: idén 15 ezerrel több felajánlást kaptak, így 309 825 embertől 1,8 milliárd forint jár nekik. Az átlag 5863 forint, ez is nagyjából 250 forinttal több, mint tavaly. A változásból levonhatjuk azt a következtetést, hogy mindkét egyház támogatói reprezentatívak a társadalom egészére, és az adó 1 százaléka az általános fizetésemelkedésnek köszönhetően nőtt valamelyest Magyarországon.

A harmadik legnagyobb egyházi közösség az evangélikusoké, és híveik módosabbak az előbbiekénél. Itt az átlagösszeg 6144 forint (ez kétszáz forinttal magasabb a tavalyinál), így a Magyar Evangélikus Egyház számlájára 508 milliót utal a NAV összesen 82 701 adózótól.

A Krisna-tudatú hívek következnek a sorban, ők az evangélikusokhoz hasonlóan kétezerrel tudták növelni a támogatóik számát, és 472 millió forintot kapnak 73 890 embertől (az átlagos összeg száz forinttal magasabb a tavalyinál, és az egy főre eső befizetés az eddigi legmagasabb: 6388 forint).

Utánuk jönnek Iványi Gábor támogatói: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség idén februárban, némi meglepetésre kapta vissza a technikai számot, miután pert nyertek a magyar kormány ellen Strassburgban. Az ottani bíróság kimondta, hogy alkotmánysértő módon fosztották meg őket az egyházi státusztól, így visszamenőleg jár nekik a visszatartott pénz.

„Egy idő múlva annyi látszólagos engedményt tettek, hogy fel lehet kínálni vallási tevékenységet végző szervezetnek is az 1%-ot, hiszen alkotmánysértő, hogy van olyan hívő ember, aki saját egyháza felé ezt nem teheti meg, és arra kényszerítik, hogy egy másik egyháznak kínálja fel. Velünk ezt meg is tették, hogy a nekünk felkínált 1%-ot másnak utalták, például az evangélikus vagy a metodista egyháznak” – írta erről Iványi Gábor.

Miután idén lehetett adni a MET-nek is, ezt igen sokan, egészen pontosan 39 815 ember meg is tette, ezzel a támogatások alapján Iványiék lettek az ötödik legnagyobb vallási közösség Magyarországon, bőven megelőzve a Hit Gyülekezetét is. Az evangéliumi testvérközösség számlájára 315 millió forintot utal a NAV, és az egy főre eső támogatás náluk a legnagyobb, 7920 forint.

Az adatsorból az derült ki, hogy az utóbbi év vesztese a Hit Gyülekezete: mind a felajánlások végösszege, mind pedig a támogatóik száma csökkent. Utóbbi jelentősen: egyetlen év alatt elveszítették a felajánlók 7 százalékát: míg tavaly 40 677 ember rendelkezett a javukra, idén már csak 37 772. Idén négymillióval kevesebbet, összesen 136 milliót utal nekik a NAV, és immár hagyományosan a „hitgyülisek” a legszegényebbek a hazai egyházak körében: az egy főre eső támogatás náluk alig 3606 forint, kevesebb mint a fele az Iványi-féle közösség átlagtámogatásának.

A Hit Gyülekezete támogatói meglehetősen alacsony adózási kedvére nincs racionális magyarázat, hacsak az nem, hogy többségük minimálbéren van bejelentve, írja a Magyar Hang. A szekta vezetői azzal próbálták magyarázni a fura helyzetet, hogy támogatóik többsége nagycsaládos, és éltek a kormány által biztosított adókedvezményekkel. Ám ez az érvelés is sántít annak tükrében, hogy a baptista közösség demográfiai és szociológiai értelemben is nagyon hasonlít a hitesekre, de ott idén 6148 forint volt az egy főre eső felajánlás (43 614 ember összesen 268 millió forinttal rendelkezett a javukra). A baptisták egyébként jelentősen, 9 százalékkal növelték a támogatóik számát a tavalyi évhez képest, és tartják a hatodik helyüket a listán.

Még egy érv amellett, hogy Németh Sándor egyházánál valami szokatlan történik az adózás során: a Hit Gyülekezetéből 1998-ban kivált közösségben, a Budapesti Autonóm Gyülekezetnél a magyar társadalom átlagának nagyjából megfelel az egy főre eső felajánlás: 5600 forint. Az ő támogatóik létszáma egy év alatt csaknem harmadával nőtt, így idén 937 fő felajánlásából mintegy 5 millió forint jut nekik, írja a lap.