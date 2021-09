Írásbeli kérdést nyújtott be Dúró Dóra országgyűlési képviselő a honvédelmi miniszterhez Miért rekesztenek ki hazafiakat a létszámhiánnyal küzdő Honvédségből? címmel, melyre Benkő Tibor miniszter személyesen válaszolt, nem is tagadva, hogy a kiképzéseken gyakran a HVIM-et nevesítve mint nemzetbiztonsági kockázatot oktatják.

Dúró Dóra kérdésében rávilágított:

Sajnos még mindig sok panasz jut el a Mi Hazánk Mozgalomhoz, hogy kirekesztik azokat a Magyar Honvédségből (még a tartalékos rendszerből is), akik pl. a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai voltak, vagy a nemzeti radikális politikát bárhogyan segítették akár csak évekkel korábban. Ezt ráadásul hivatalos indoklás nélkül teszi a Honvédség, csak informálisan tudhatják meg olykor az érintettek, hogy pl. egy LMBTQP-felvonulás elleni tüntetésen való részvétel miatt minősítették eleve „alkalmatlannak”, vagy bontottak szerződést. Mikor vet véget a létszámhiánnyal küzdő Honvédség ennek a kirekesztő gyakorlatnak?

Ráadásul a kiképzéseken gyakran a HVIM-et nevesítve mint nemzetbiztonsági kockázatot oktatják, holott a patinás, bíróságon bejegyzett és törvényesen működő nemzeti szervezet körében inkább toboroznia kellene a Honvédségnek. A Mi Hazánk is szívesen látná a Honvédséget toborzó sátrával mozgalmunk majálisán, mely az ország legnagyobb majálisai is szoktak lenni, s melyen a Vöröskereszt is kitelepült már véradást szervező sátrával – számíthatunk hasonló közhasznú kitelepülésre a Honvédségtől is?