Anyaország, Videók :: 2021. szeptember 30. 19:46 ::

"Ez az ember nem bolond" - a szektaalapító Posta Imre igazi arca

Mint ismeretes, emberölés előkészülete miatt őrizetbe vették a magukat “Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának” nevező csoportosulás vezetőit, akik a gyanú szerint egy találkozó során emberölések elkövetésére, kormánypárti és ellenzéki politikusok, bírók és mások meggyilkolására hívták fel a csoport tagjait – adta hírül a Központi Nyomozó Főügyészség.

Egy magát bírónak nevező férfi – akit korábban Molotov-koktéllal elkövetett rongálás miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek – felszólította “a végrehajtó testületet az ítélet végrehajtására”. A csoportosulás másik vezetője arra utasította a tagokat, hogy ne szervezetten, hanem egyesével öljenek – írták. A főügyész közleménye szerint az emberölések végrehajtására többen jelentkeztek.

Valójában az úgynevezett PI-kör vezetőiről van szó, amely szervezetet saját magáról nevezett el Posta Imre, a PI rövidítés ugyanis az ő monogramja. A vélhetően tisztességes, jószándékú, nemzeti érzelmű, de megtéveszthető emberekből álló csoportosulás, amelyet Posta Imre maga köré gyűjtött, valójában a külső szemlélő számára leginkább egy szektára hasonlít, amelyet maga a guruként viselkedő vezető, a Köztársasági Őrezred egykori pszichológusa, Posta Imre is többször szektának nevezett, íme erről egy videórészlet:

A megalapozott gyanú lényege szerint szeptember 11-én egy Fejér megyei községben történt találkozójuk során a csoport vezetői emberölések elkövetésére hívták fel a PI-kör tagjait azzal, “hogy ha ölnek, öljenek szépen”. A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy mindezt saját maguk, a PI-kör élőben közvetítette a világhálón, s a vágatlan videó is felkerült a YouTube-ra is, pedig köztudott, hogy az emberölésnek már az előkészületét is súlyosan büntetik: „Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Mindezek után meglehetősen őrült, önsorsrontó ötletnek tűnik, hogy valaki videóra vegye a bűncselekményt és közzétegye az interneten. Márpedig Posta Imre éppen ezt tette. Itt végig is lehet nézni:

Ugyanakkor van itt néhány furcsa részlet. Egyrészt Posta Imre okosan előremenekül, amikor azt mondja a videófelvételen, hogy ő nem tudott a halállista készítéséről, ő abban nem vett részt, és a „halálos ítéleteket” is az úgynevezett „főbíróval” olvastatja fel.

Mintha már előre készülne a saját jogi védekezésére, miközben a felbujtott naiv, mit sem sejtő híveit az élő videótudósításban, a nagy nyilvánosság előtt gyakorlatilag odadobja a hatóságoknak.

De szintén furcsa, hogy a többek között a banki károsultak megbosszulására készült halállistáról hiányzik mondjuk a Magyar Nemzeti Bank elnöke, de rögtön a lista elején ott szerepel Toroczkai László, aki egyrészt sohasem volt még a hatalom birtokosa, nem árulta el a nemzeti oldalt, és nemhogy bankár nem volt soha, de évek óta harcol a végrehajtók ellen, számos devizahitelest pedig védelmébe vett.

Ezen a ponton fontos feltenni a kérdést, hogy valójában ki is az a Posta Imre. Egy közönséges futóbolond, vagy egy nárcisztikus szektavezér, aki tudatosan, pszichológiai képzettségét felhasználva öncélúan manipulál és kihasznál jószándékú nemzeti érzelmű embereket?

Az alábbiakban erre keressük a választ.

Életének 2006 utáni szakasza érdekes számunkra, ugyanis akkor menesztették a Köztársasági Őrezredtől, ahol szakpszichológusként dolgozott. 2009-ben viszonylag nagy népszerűségre tett szert többek között a Rend-őr-i gazemberek c. könyvével, mely a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorról szól, és, ismerve a korszakot, ne feledjük, bőven benne vagyunk még a baloldali kormányzás sötét éveiben, természetszerűleg népszerűvé tette őt a nemzeti jobboldalon.

Ám ez a népszerűség tiszavirágéletű volt. Ennek oka nem az általa is sokat emlegetett háttérhatalom, nem nemzetbiztonsági ügynökök, hanem önnön maga, azaz Posta Imre személyisége volt.

Ugyanis igen hamar már-már paranoid konteókkal spékelte meg mondanivalóját, és ezek célpontjában mindig a nemzeti radikális oldal vezetői, szervezetei álltak.

Posta Imrének nincs programja, ő a „mindent tagadás” elvét választotta. Mivel valóban vannak globális pénzügyi körök, amelyek véletlenül sem demokratikusan igyekeznek irányítani a világot, és a zsidóság képviselői maguk sem rejtik véka alá, hogy felvásárolnák Magyarországot, ezen a téren is mond időnként igazságmorzsákat Posta Imre. A baj az, hogy a minden alapot nélkülöző konteóival ugyanakkor éppen a tisztességes hazafiaknak árt a legtöbbet, lejáratva a magyar szabadságért folyó küzdelmet.

S miközben minden valamirevaló nemzeti szervezetet támadott, rágalmazott már, szükségszerűen néhány állítása valóban betalált. Hazugságokkal rágalmazta ugyanakkor a Betyársereget vagy Budaházy Györgyöt is. De ugyanezt a hangot ütötte meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal szemben is, és jó pár évvel ezelőtt egyik tagjuk be is perelte Postát rágalmazás miatt, ahol ennek helyt is adtak. Valószínűleg azóta is munkál benne a sértettség emiatt.

A nemzeti szervezetek, személyek elleni támadásai mögött leginkább valamiféle irigység, frusztráció állhat, hiszen konkrétumokat sohasem mond, bizonyítékokat sohasem tesz le az asztalra, leginkább csak sejtet, intrikál, s láthatóan fontos számára, hogy beszéljenek róla, a figyelem központjában legyen. Ennek érdekében, ha éppen a balliberális médiának kell nyilatkozni, az sem okozott problémát Posta Imrének, akivel nagy terjedelmű, szinte PR-jellegű portré-interjút közölt a balliberális Index, ráadásul, a még akkor ott dolgozó, köztudottan CIA-kapcsolatokkal rendelkező Dezső András kereste fel Postát a saját házában. Ilyen kellemes nagyinterjút, beszélgetős lehetőséget a Posta Imre által támadott Budaházy György, Tyirityán Zsolt vagy Toroczkai László (akinek a meggyilkolására küldte most a híveit) sohasem kapott a liberális Indextől. Ez akár gyanús is lehetne.

Posta Imre nárcisztikus jellemét mutatja, hogy a gyilkosságokat nem maga követné el, hanem a jószándékú, de szakpszichológus-végzettségét felhasználva, profin manipulált és félrevezetett követőivel végeztetné el. S miközben ő az előkészületet akár 1 év felfüggesztett börtönnel is megúszhatja, a hívei – állami vezetőket megölve – életfogytiglant is kaphatnának, de ez láthatóan nem zavarja Postát.

A lényeg egy: követői róla beszéljenek, őt istenítsék, legfőképpen az ő könyveit vegyék, az ő bankszámlájára utalják az adományokat, mert a megadott bankszámlaszám mindenhol megjelenik.

Alap nélküli, vad összeesküvés-elméletei azért is károsak, mert nevetségessé tehetik a nagy nyilvánosság előtt az olyan megalapozott feltevéseket is, amelyeket a nemzeti oldal prominensei feltártak az elmúlt évtizedekben, vagy például az állam teljes tagadásával szintén azokat a nemzetieket járatja le, akik jogosan vallják, hogy 1945 óta illegitim a fennálló rend, mivel az alkotmány nem a Szent Koronán alapul.

A Posta-jelenséggel kapcsolatban a Magyar Jelen megkérdezett egy Posta Imrét személyesen ismerő hazafit, aki a neve elhallgatását kérte:

– Az a furcsa az egészben, hogy csak most vitték el, mert ha megnézzük a szövegeit, hogy miket mond évek óta a hallgatóságának, miképpen manipulálja őket, már nagyon régen el kellett volna vinni – kezdte gondolatait.

– Azonban biztos vagyok benne, hogy ez az ember nem bolond. Teljesen tudatosan csinálja, amit csinál. Egy jól felkészült, de nagyon gonosz provokátor. Ez biztos. Maga köré gyűjti a társadalomnak azt a szegmensét, amely már semmiben nem bízik, jövőkép nélküli, ezeket az embereket szó szerint szektataggá alakítja. Ennek törvényszerű, hogy ez lett a vége – nyomatékosította.

– Posta Imre olyan embereket keres, akik annyira el vannak keseredve - mint mondja -, hogy már tényleg semmi mást nem látnak maguk előtt, mint hogy gyilkolni akarnak. Posta pedig annyira mélyen manipulálja őket, hogy ezek az emberek képesek akár lépni. Kiemelte, a látszatra nagyon figyel Posta, hogy neki nincs köze a halálos ítéletekhez, bár a magát bírónak képzelő szerencsétlen ember több alkalommal ránéz Postára, és le lehet olvasni az arcáról, hogy a szektavezérnek védettnek kell maradnia, mi hozzuk meg az áldozatot.

Arra a kérdésre, hogy ebből mi haszna származik Postának, azt felelte, nem más, mint hogy ki legyenek szolgálva nárcisztikus hajlamai, de nem kell mást tennünk, mint megvizsgálni bármelyik szektavezér pszichológiai arculatát.

– Az is elképzelhető egyébként, hogy valakiknek érdekében áll, hogy itt történjen egy olyan dolog, hogy a nemzeti radikális oldal tagjai elkezdjenek gyilkolni – mutatott rá.

Megjegyezte: igenis reális veszélye lehetett annak, hogy akár csak egyikük is megfogadja az elhangzottakat, és megkísérelje a gyilkosságokat. Már akkor borul a dominó.

– Az is elképzelhető, hogy teljesen tudatosan tették közzé a videót. Hogy majd Postát elviszik, megvan a mártírium, de ő majd úgyis kimászik az egészből, mert a szekta szabályai szerint rá nem fog vallani senki, ezért Posta úgy gondolja, hogy ezt bevállalja, bár lehet, hogy ő nem számolta bele azt, hogy őt is elviszik. Mert tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy ehhez ne legyen köze.

– De lehet, hogy országosan ők azt gondolták, hogy beindít egy olyan láncreakciót, hogy a sok elkeseredett ember közül lesz egy, aki fogja magát, és elindítja ezt a nagyon rosszul végződő folyamatot, amelyben Posta magát ugyan nem, de a saját követőit kész feláldozni – zárta gondolatait.

(Magyar Jelen)