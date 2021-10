Anyaország :: 2021. október 5. 12:25 ::

"Magyar" Györgyék kiszállnak a játékból, ha a két polgármester együtt szerepelhet a második forduló szavazólapján

A Civil Választási Bizottság elnöke kizártnak tartja, hogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter szövetségesként szerepeljen a miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójának szavazólapján.



A főpolgármester és a hódmezővásárhelyi polgármester az előválasztás első fordulója után egyezett meg, hogy együtt indulnak tovább a második fordulóban. Hétfőn azt is bejelentették, hogy kezdeményezik: egymás mellett szerepelhessen a nevük a szavazólapon. A két politikus formálódó szövetsége egyértelműen az első fordulót megnyerő Dobrev Klára győzelmét akadályozná meg.

Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke az Indexnek az mondta: ha két jelölt együttműködik, és arról politikai döntés születik, azzal nincs semmi baj sem, de azt nem lehet "mások rovására tenni", illetve nem lehet a játékszabályokat játék közben átírni.

Magyar György teljesen kizártnak, jogi nonszensznek tartja, hogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter neve egymás mellett szerepeljen a szavazólapon az előválasztás második fordulójában. Elmondta: vagy három név kerül egymás alá a szavazólapon, vagy egyikőjük visszalép, és akkor a választó két név közül választhat. De olyan a szavazólapon nem fordulhat elő, hogy tandemben induljon két jelölt, mert a választók az első fordulóban is csak egy jelöltre adták le a szavazatukat – tette hozzá a Civil Választási Bizottság elnöke.

Azt is hangsúlyozta, hogy ez a választóknak és az egész előválasztásnak a megcsúfolása lenne, nevetségessé és komolytalanná tétele.

Magyar György hozzátette, hogy az Országos Választási Előválasztási Bizottságnak kell döntést hoznia. Ugyanakkor azt is elmondta:

ha Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter kezdeményezése mégis átmenne valamilyen csoda folytán az országos előválasztási bizottságon, akkor a Civil Választási Bizottság feláll, és nem segítik tovább az előválasztást sem szavazatszámlálással, sem pedig technikai háttérrel.

Magyar György szerint a kezdeményezéssel tönkretennék az előválasztást; arra figyelmeztet, hogy a választó tud jutalmazni és büntetni is.

Ha megváltoztatnák az előválasztás feltételrendszerét, azzal kivennék a választás lehetőségét a választók kezéből – fogalmazott a Civil Választási Bizottság elnöke.

Hétfőn este az ATV Híradójának is elmondta Magyar, hogy az előválasztás eredeti játékszabályait nincs mód átírni. Dobrev Klára „kicsit zavaros javaslatnak” nevezte az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter közös indulását. A DK miniszterelnök-jelöltje szerint nem lehet megtenni a szavazókkal, hogy ne tudják, pontosan kire is szavaznak.

Jakab vészvillogója - sunyin, kimondatlanul képviseli Gyurcsányné érdekeit

Jakab Péter a Facebookon kommentálta Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter javaslatát. Az első fordulóban negyedik helyen kieső politikus leszögezte, azért szervezték meg az előválasztást, hogy "a nép döntsön" Orbán Viktor kihívójáról, a többiek ezt vegyék tudomásul, és lépjenek egyet hátra.

"Én is ezt tettem, amikor azt mondták a választók, nem juttatnak tovább az előválasztás második fordulójába. Nem kértem, hogy írjuk át a szabályt, hogy még a negyedik is továbbmehessen. Legyőztem az egómat a nemzetért" – hazudozott Jakab, aki szerint a két miniszterelnök-jelölt most nem egy harmadikkal, hanem saját magukkal szemben állnak vesztésre:

Ők úgy döntöttek, a célegyenesben írjuk át a szabályokat: hadd indulhassanak ők párban, mert mindketten nagyon szeretnének miniszterelnökök lenni. Ígérik, ha ők győznek, majd ketten eldöntik, ki legyen Orbán kihívója, mert ők ketten mindenről együtt fognak dönteni. Azt hiszem, itt kell hogy bekapcsoljon a vészvillogó.

Az előválasztás második fordulója október 10-én, vasárnap indul.