Videó: végigpofozták a momentumos kis csapatot Fekete-Győr búcsú-sajtótájékoztatóján

A Momentum hétfői sajtótájékoztatón egy férfi megütötte az ellenzéki párt három tagját, illetve égő cigarettát dobott a résztvevők közé, a sértettek megtették a feljelentést – közölte kedden a Momentum sajtóosztálya.

„A sajtótájékoztató utáni kérdéseket egy férfi artikulálatlan és obszcén bekiabálásokkal próbálta megzavarni, majd látva, hogy ez nem sikerül, fizikálisan ment neki az ott lévő momentumosoknak” – olvasható a Momentum közleményében.

Az egyik videón látható, hogy bekiabálások után a férfi megindul a momentumos csapat háta mögött, a Momentum egyik elnökségi tagja, Ilyés Márton pedig odafordul a férfihoz, hogy megkérje, fejezze be, amit művel. A következő pillanatban már az látszik, ahogyan a férfi megpofozza Ilyést, aki a kezét a férfi válla felé emelve próbál védekezni és a férfit megállítani. A férfit nem sikerült megállítani, így ő ment tovább, és a felvétel utolsó másodpercében, a kép bal szélén látható, ahogy a Momentum sajtóreferensét (szürke kabátban) is konkrétan pofon vágja, amikor az felé indul, hogy leállítsa. Ezek után a férfi néhány percre elment a helyszínről, majd amikor visszajött, a még ott beszélgető momentumos társaság közé dobott egy égő cigarettát, valamint ezek után nekiment a már választókkal beszélgető Fekete-Győr Andrásnak, akit szintén megütött – számolt be a Momentum.

A párt a helyszínre hívta a rendőrséget, majd a helyszíni szemle után több sértett, illetve tanú a rendőrségen tett tanúvallomást. A rendőrség bekérte a többi felvételt is a többi megjelent sajtóorgánumtól, és a nyomozást megkezdték.

A rendőrség kedden közölte: órákon belül azonosították a férfit:

Egy politikai párt tartott sajtótájékoztatót Budapest II. kerületében, a Széll Kálmán téren 2021. október 11-én délután. A rendezvényt 14 óra 30 perc körül egy férfi zavarta meg, aki előbb csak szitkozódott, majd két résztvevőt megütött, egy harmadikat pedig megpróbált megütni. A bántalmazások során senki sem szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést, az elkövető elhagyta a helyszínt. A fővárosi rendőrök néhány órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt, majd a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai segítségével még aznap este II. kerületi lakásán elfogták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a 48 éves V. Pétert előállították, és garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi nem tett vallomást.

(Index nyomán)