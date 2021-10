Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. október 13. 08:30 ::

Visszakövetelné az állam a két cigány gyilkosnak kifizetett rekordmagas "kártalanítási" összeget

Burka Ferencet és fiát, fiatalabb Burka Ferencet egy 1999-es gyilkosság miatt ítélték el, mentették fel, majd ítélték el újra. A 2006-os – akkor még – jogerős döntés alapján apa és fia hat évet ártatlanul ültek előzetes letartóztatásban, amiért később beperelték az államot, és minden idők legnagyobb kártalanítási összegét kapták meg. 2018-ban a bíróság mégis bűnösnek mondta ki a két férfit, ezért az állam most visszakéri a milliókat, írja a Telex.

Minden idők egyik legmagasabb kártalanítási összegét követeli vissza a magyar állam attól a tiszadadai cigánytól, akiknek az ügye lassan 22 éve húzódik. Az állam szerint Burka Ferenc ugyanis "jogalap nélkül gazdagodott meg". A bűnöző egy 2006-os ítélet szerint egy 1999-es gyilkosság vádlottjaként ugyanis hat évet töltött ártatlanul előzetes letartóztatásban, amiért később beperelte az államot, és 20 millió forintot nyert.

14 évvel a gyilkosság után egy szemétdombról került elő a perdöntő bizonyíték

1999. március 5-ről 6-ra virradóra Újszentmargitán valaki megölte Gyurcsó Jánost. Burka Ferencet és fiát, fiatalabb Burka Ferencet már másnap letartóztatták, egy évre rá pedig megvádolták őket a férfi megölésével. A vád szerint Burkáék a gyilkosság előtti este még együtt iszogattak Gyurcsó Jánossal. A cigányok azt a tévéantennát akarták ellopni, amelyik azon a lakatlan házon volt, amelynek őrzésével Gyurcsót bízták meg. A férfi megzavarta a rablókat, erre ők agyonütötték, és elmenekültek.

Az ügy első ránézésére nem tűnt bonyolultnak, de mint idővel kiderült, hemzsegett a buktatóktól:

a helyszínt alaposan összejárták a falubeliek, még mielőtt a helyszínelés befejeződhetett volna;

a rendőrkutya nem vezette egyértelműen nyomra a nyomozókat;

a gyilkos fegyver sosem került elő;

sokáig nem volt egyértelmű, hogy az ügy egyik kulcsa az antenna, sokan ugyanis nem is tudták, hogy egyáltalán volt ilyen a házon.

Az elsőfokú bíróság 2002-ben Burka Ferencet és ifjabb Burka Ferencet mégis nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte el. Aztán 2003-ban a másodfokú bíróság úgy látta, hogy az ügy hiányos és felderítetlen, ezért az egész eljárást meg kell ismételni, és az ügyet visszadobta első fokra. Ezután indult 2005-ben a második eljárás, amelyben a Debreceni Ítélőtábla végül 2006-ban kimondta, hogy bizonyítottság hiányában Burkáékat fel kell menteni.

Apa és fia ekkor már hat éve ültek előzetes letartóztatásban.

Szabadulásuk után beperelték az államot, az "indokolatlan" büntetés miatt pedig a Magyarországon valaha megítélt legmagasabb összegű állami kártalanítást kapták meg, összesen 45 millió forintot.



Már rég eljátékgépezték

Büszkén pózoltak a pénzzel, amiből mára persze egy forint sem maradt. Ezt az összeget követeli vissza most állam. Az ügy ugyanis ezzel nem zárult le. Nyolc nyugodt év után apa és fia újabb idézést kapott. Olyan új bizonyítékok kerültek elő ugyanis, ami miatt a Debreceni Ítélőtábla perújítást rendelt el Burkáék ügyében.

Véletlenül elcsípett beszélgetés

Új bizonyítékként kezelték ifjabb Burka Ferenc kisebb fiának a vallomását is. Richárd ugyanis 2012-ben teljesen véletlenül meghallott egy beszélgetést apja és nagyapja között, akik arról vitatkoztak, hogy az ifjabb Burkának csak őrt kellett volna állnia, nem pedig megölni az ismerős férfit, írta meg korábban az Index.

Az akkor 15 éves fiú anyai nagyanyja közbenjárásával felnyomta a rendőrségen az apját, akivel akkor egyébként már évek óta nem élt együtt, és akit 2011 októberében még azzal zsarolt, hogy ha nem költözhet hozzá, akkor feljelenti a gyilkosság miatt. A fiút időközben egyébként Németországban fogták el, mert a gyanú szerint megölt egy magyar (?) prostituáltat. A perújrafelvételt többek között olyan bizonyítékokra alapozták, hogy 14 év után előkerült a rozsdás tévéantenna, amely miatt a gyilkosság történhetett. Az antennadarabot Tiszadada szélén, egy illegális hulladéklerakóban "lelte fel″ a rendőrség 2013-ban. Új bizonyítékként kezelték ifjabb Burka Ferenc kisebb fiának a vallomását is. Így a jogerősen egyszer már felmentett és "kártalanított" apa és fia 2016-ban megint a bíróságon találta magát. Hatályon kívül helyezték a korábbi jogerős ítéletet, és majdnem húsz évvel a gyilkosság után, 2018. szeptember 9-én Burka Ferencet jogerősen 9 év, fiát, ifjabb Burka Ferencet pedig 7 év fegyházbüntetésre ítélték.

Határidőn túl kérnék vissza a pénzt

Idősebb Burka Ferenc 2019 januárjában önként jelentkezett a hatóságoknál, hogy letöltse büntetése hátralévő részét, de máig nem szabadult. Időközben ugyanis a bíróság kimondta, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A kártalanítás visszakövetelése ügyében azonban évekig nem történt semmi, mondja Zeke László, a cigány védője. "Mígnem ügyfelem idén januárban kapott egy fizetési meghagyást a magyar államtól, hogy »jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése«️ címén fizesse vissza az államnak a 20 millió forint kártalanítást.″

Az ügyvéd szerint az állam viszont jócskán kicsúszott a határidőből. Azzal, hogy a büntetőügyben kimondták a két cigány bűnösségét, a kártalanításról szóló polgári perben is megnyílt a perújítás lehetősége, de csak a büntetőügyben hozott jogerős ítélettől számított hat hónapon belül, magyarázta Zeke. Ez pedig már bőven lejárt, a védő ezért kereseti ellenkérelmet adott be, a tárgyalást azonban várhatóan így is hamarosan kitűzik a Debreceni Járásbíróságon.

Ifjabb Burka Ferencet egy másik ügyvéd képviseli, de őt a Telex nem érte el. Az biztos, hogy a fiatalabb Burka már kitöltötte büntetését.