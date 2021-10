Anyaország :: 2021. október 13. 19:22 ::

Alkalmatlan hazugozással indult a Dobrev-Márki-Zay-vita, végül meg nem támadási szerződést kötöttek

Az elmúlt napok feszültsége volt az első téma. Márki-Zay Péter elmondta, hogy Popovics Juditnak államtitkári pozíciót ígértek, fenyegették, majd megakadályozták az indulását. Dobrev Klára szerint Márki-Zay Péter nem mond igazat.



Fotók: Bodnár Patrícia / Index

"Nem tartalak téged alkalmasnak a miniszterelnöki pozícióra" - mondta a DK jelöltje Márki-Zaynak. Dobrev Klára morálisan és szakmailag is elfogadhatatlannak tartja ellenfele viselkedését.

Márki-Zay Péter szerint ő nem hazaárulózott, csak azokra a párbeszédes politikusokra értette ezt, akik Karácsony Gergelyt támogatták, de a második fordulóban beálltak Dobrev Klára mögé. A DK jelöltje visszautasította a vádaskodást.

Miért nem született meg a közös nyilatkozat szombaton? Márki-Zay Péter szerint Dobrev Klára erről nem pontosan tájékoztatta a nyilvánosságot. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint mindketten megbékülésre akarták felhívni a követőiket, de Márki-Zay abba nem egyezett bele, hogy megfogalmazzák azt is: mindkettejüknek ugyanannyi esélye van.

Márki-Zay szerint Dobrevnek is rá kellene szavaznia

Márki-Zay Péter alkalmas jelöltnek tartja Dobrev Klárát, de szerinte neki van a legkevesebb esélye legyőzni Orbán Viktort. A hódmezővásárhelyi polgármester megjegyezte: Dobrev Klárának is rá kellene szavaznia.

Dobrev Klára elmondta, arra készült, hogy egészségügyről, oktatásról beszélnek majd. Nem örül neki, hogy személyeskedés lett az előválasztásból. Szerinte az emberek egy picit elveszítették a reményt, de most szeretné visszaadni nekik.

Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy trollok hada támadta őt és a családját is, azt is kijelentette, hogy a Fidesz is becsatlakozott a kampányba Dobrev Klára mellett. A DK jelöltje szerint gond van Márki-Zay Péter valóságérzékelésével, és rossz irányba indult el a kampányban.

Rugdosás és zsarolás

Abban egyetértünk, hogy Polt Péter hatalmát nem lehet elfogadni - terelte nyugodtabb irányba a vitát Márki-Zay Péter. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ne a személyeskedésről szóljon a vita, de egyet azért még odaszúrt: mindenki eldöntheti, hogy ki mond igazat, ha nyilvánosságra hozzák az sms-eket, és azt is felvetette: hogy lett az összegyűjtött 82 ezer ajánlásból kevesebb mint 40 ezer?

Dobrev Klára szerint aki az ellenzéki összefogást rombolja, az nem fog tudni megküzdeni Orbán Viktorral. Márki-Zay Péter szerint ő nem árt az egységnek, és arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell nézni, kit hány szervezet támogat, és hány korábbi miniszterelnök-jelölt támogat.

Dobrev Klára szerint mögötte nem csak a legerősebb ellenzéki párt áll, hanem az a tudás is, hogy mindenkire szükségük van. Utóbbiban egyetért Márki-Zay Péter. "Nagyon kérlek, ne rugdosd" ezeket a pártokat - mondja Dobrev, "és ne zsaroljuk" - reflektált Márki-Zay. A DK jelöltje szerint a zsarolást a rendőrségen kellene jelezni, ezután arról szólt a diskurzus, hogy ki kinek az sms-eit fogja nyilvánosságra hozni.

Kinek van nagyobb esélye?

Márki-Zay Péter szerint lényegesen kevesebb esélye van Dobrev Klárának legyőzni Orbán Viktort. Ezt szerinte kutatások igazolják. Példaként a Medián felmérését említette.

Dobrev Klára azt mondta, hogy Márki-Zay Péter csak egyetlen mondatot ismételget: Stop Dobrev. Elhozta a Závecz kutatását, amely alapján neki van nagyobb esélye legyőzni Orbán Viktort. A Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje kijelentette: a hódmezővásárhelyi polgármester mindig azt a kutatást választja csak ki, ami neki megfelel.

Dobrev Klára hangsúlyozta, az tudja legyőzni Orbán Viktort, akiben kellő alázat van, és vissza tudja fogni az egóját. A legfontosabb pedig, hogy vigyázni kell az ellenzéki szövetségre.

Csak egy céljuk van

Egyetlen egy célunk van, Orbán Viktor legyőzése - szögezte le Dobrev Klára. Az a terve, hogy a sokszínű ellenzékből olyan ütőképes és erős kampánycsapatot rakjon össze, amilyet még nem látott a Fidesz. Ehhez viszont sok sebet kell begyógyítani.

Hogyan tudnak együtt kampányolni ilyen feszültség után? Márki-Zay Péter szerint természetes, hogy most van feszültség, de abban egyetértenek, hogy a választási győzelem 2022-ben csak együtt sikerülhet. Márki-Zay azt kéri, hogy ne legyenek gyűlölködő DK-s felszólalók, vezényeljék le a DK-s trollhadsereget, és adjanak ki egy közös nyilatkozatot.

Mi az, amit magadra vettél? - kérdezte Dobrev Klára. Márki-Zay Péter a kőbányai fórumot emlegette. Ezután arról szólt a vita, hogy Dobrev Klára 82 ezer vagy 34 ezer miniszterelnök-jelölti ajánlást adott le.

Meg nem támadási szerződés

Lesz közös nyilatkozat vagy sem a békés kampányról? Ha Márki-Zay Péter beleveszi, hogy nem fognak mocskolódni, egymást sárral dobálni, akkor elfogadja Dobrev.

A hódmezővásárhelyi polgármester ezt elfogadta, majd erre kezet fogott a két jelölt.

A DK jelöltje bízik benne, hogy a következő napokban már nem lesznek nemtelen támadások. Azt mindketten megígérték, hogy a második forduló után támogatni a fogják azt, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje lesz.

Milyen szerepe lenne Gyurcsány Ferencnek a kormányban?

Gyurcsány szerepe volt a következő kormányban a téma. Dobrev Klára: sokszor nyilatkozott már róla, hogy nem vállal közjogi szerepet. Pártelnökként viszont lenne beleszólása a koalícióba, ahogy a többieknek is. Márki-Zay Péter szerint együtt kell tudniuk működni.

Az egyeztetést el kell kezdeni az előválasztás lezárulta után, amit Karácsony Gergellyel elkezdtek, tovább kell vinni: elszámoltatás, alkotmányozás, euró bevezetése - sorolja Márki-Zay, aki szerint a jobbközép és balközép együttműködése biztonságosabb átmenetet jelent.

Dobrev Klára a Karácsony-Márki-Zay vitát ámokfutásnak látta. A DK jelöltje felhívta Márki-Zay figyelmét a hat párt közös alapjára, amiben már rögzítették a főbb elveket.

Dobrev Klára idő előttinek tartja a pozíciók osztogatását

Márki-Zay Péter azt gondolja, azért van szükség pártfüggetlen civil jelöltre, hogy a pártok ne egymással csatározzanak. Azt is mondta: a DK számára is garancia, hogy széles csapat van mögötte. Dobrev Klára szerint ez a csapat már megvan, és a DK integrálódott ebbe.

Kitértek a szakértői kormányzás témájára is. Dobrev Klára szerint szakértelemre és határozott politikusokra van szükség a kormányzáshoz.

Márki-Zay Péter azt mondta, hogy a győzelemhez nem csak egy pártot kell összefogni, hanem a civileket is. Azt mondta, hogy a DK-s Komáromi Zoltánt jó egészségügyi politikusnak tartja. Jó szakpolitikusként említette még Szél Bernadettet, Róna Pétert, és Bod Péter Ákost.

Dobrev Klára idő előttinek tartja a pozíciók osztogatását, erről majd az előválasztás után kell beszélni, illetve ha elkészült a közös program. Azt is mondta: rendkívül színvonalas kormánynévsor, árnyékkormány fog összeállni a következő hetekben.

Egyetértenek az alkotmányozás kérdésében

Ki kell jelenteni, hogy az Alaptörvény nem alkotmányos, innentől kezdve a sarkalatos törvényekről is ki lehet mondani, hogy a Fidesz kizárólagos hatalmát szolgálják, ezért meg lehet változtatni őket - fejtette ki Dobrev Klára, aki szerint el kell mondani a választóknak, hogy pontosan mit tennének, ezt az európai közvéleménynek is meg kell értetni.

Márki-Zay Péter hasonló állásponton van, a kizárólagos hatalomra törekvés tilos. Ha holnap a Fidesz kétharmaddal hoz egy olyan törvényt, hogy legközelebb 130 év múlva lesz választás, akkor az is érvényes? - érvelt az MMM jelöltje. Márki-Zay Péter hozzátette, hogy csak bizonyos passzusokra gondolnak az Alaptörvényből, amelyek a kizárólagos hatalomról szólnak, ezekről mondanák ki, hogy érvénytelenek.

Ha sokpárti ellenzékünk is van, törekednünk kell arra, hogy a fideszesek kívánságait is beépítsük az új alkotmányba - mondja Márki-Zay. Az egypárti, de a hatpárti alkotmányt is elfogadhatatlannak tartjuk - folytatta Dobrev Klára. A Fideszt is bevonnák az alkotmányozásba, népszavazással, garanciákkal erősítenék az új alkotmányt.

Dobrev persze hallani sem akar a 2010 előtti ügyek elszámoltatásáról

Dobrev Klára szerint minden egyes bűncselekménnyel el kell számolni, bármikor is történt. Ha nem lesz következménye az elmúlt tíz évnek, számon kérhetik rajta, mert akkor rosszul építették fel az intézményeket.

Márki-Zay Péter szerint nem fog megállni az elszámoltatás a fideszeseknél. 2010-ben, és 2002-ben sem volt elszámoltatás - hívja fel a figyelmet. Olyanok kellenek, akiknek elhiszik az emberek, hogy lesz elszámoltatás, Karácsony Gergellyel abban állapodtak meg, hogy ezt a feladatot Hadházy Ákosnak kell megkapnia.

Dobrev Klára azzal reagált, hogy újra olyan vádaskodást hallunk, aminek nincsenek bizonyítékai, de lassan kezdi megszokni.

A DK jelöltje úgy gondolja, hogy az elszámoltatást olasz mintára ki kell terjeszteni azokra a családtagokra is, akiknek a nevén van a vagyon, hogy ezek is elkobozhatók legyenek. Márki-Zay Péternek tetszik a javaslat, és fontosnak nevezi, hogy ne a kishalak, hanem a főbűnösök legyenek elszámoltatva, ehhez jó eszköz a vádalku és az olasz minta is.

Teljes az egyetértés az euró bevezetésében

Dobrev Klára szerint a feltételeknek meg kell tudni felelni a következő ciklus végéig, Márki-Zay Péter teljesen egyetért, ebben is állapodtak meg Karácsony Gergellyel.

A DK-nál női, MZP-nél cigány kvóta van

A nők helyzete volt a következő téma. Dobrev Klára feladatának érzi, hogy megmutassa a magyar nőknek: tessék bejönni a közéletbe, hogy a kicsit automatikusan kijövő, néha lekezelő mondatok ne jöhessenek ki senki száján. Márki-Zay Péter szerint a nemzetre nézve dicsőség, hogy az előválasztáson bebizonyították, nem hátrány nőnek lenni, még akkor is, ha sok más területen az.

Dobrev Klára munkaügyi ellenőrzéssel tenné lehetővé, hogy ugyanabban a munkakörben ne keressenek kevesebbet a nők. A nyugdíjszakadékot is drámainak tartja, ezt nyugdíjkorrekcióval kezelné. Márki-Zay leszögezte, hogy a jogszabályok alapján most is ugyanannyi bér jár a nőknek és férfiaknak, be kell tartatni ezeket.

A DK-nál 30 százalékos a jelöltek között a női kvóta aránya, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál nincs ilyen. Márki-Zay Péter azt vállalná, hogy három "roma" politikus lesz a közös listán.

