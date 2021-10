Anyaország :: 2021. október 18. 14:37 ::

Dúró Dóra: hiába nyert Márki-Zay, Gyurcsány nélkül semmit sem tudna keresztülvinni

Az előválasztás tanulsága az, hogy csak a Mi Hazánk a Gyurcsány-mentes ellenzék - írja bejegyzésében a párt elnökhelyettese. Alább olvasható a folytatás.



Senkit ne tévesszen meg a helyzet: aki a Fideszre szavaz, az az elmúlt 12 év folytatására szavaz. Aki a balliberálisokra szavaz, az visszatér a 2010 előtti időkhöz, hiszen a választókerületek nagyjából felében az MSZP és a DK állít jelölteket.

1. Amennyiben a baloldal nyeri a választást, akkor Gyurcsány Ferenc lesz a legnagyobb kormánypárti frakció vezetője, akik nélkül semmilyen törvényt nem lehet elfogadni, valamint semmilyen személyi javaslatot nem lehet keresztülvinni. Csak az szavazzon rájuk, aki ezt szeretné! Bízom benne, hogy nincsenek sokan.

2. A balliberális tömb győzelme esetén jobboldali programpontok nem fognak megvalósulni, hiszen a baloldali képviselők szavaznak majd a törvényekről. A legnagyobb frakciója pedig a DK-nak lesz. Ez az egy évek óta stabil a baloldalon: a DK a legerősebb, bár a közvélemény-kutatások mehetnek a levesbe, hiszen még júliusban, tehát két hónappal ezelőtt is 5% alatt mérték Márki-Zayt.

3. Márki-Zay Péter jobboldalinak hazudja magát, miközben a DK szövetségese, saját maga által lehazaárulózott jelölteket is támogat, cigánykvótát vezet be a balliberális listán, a homoszexuálisok házasságát is pártolja, nagyjából olyan országot akar, mint Dobrev Klára, és a Párbeszéd frakciójába fog beülni. De a leginkább felháborító, hogy október 23-án, az 1956-os antikommunista forradalom és a 2006-os rendőrterror évfordulóján szintén az MSZMP jogutódjával és Dobrev Klárával áll majd egy színpadon, miközben a Gyurcsány Ferenc hazugságbeszéde ellen tiltakozókra tört rá jogsértően a rendőrség 15 éve, és semmi elszámoltatás nem volt azóta sem. Ha ők nyernek, nem is lesz tehát.

4. Márki-Zay Péter elszámoltatásról és tisztaságról hazudozik, miközben ő is támogatja képviselőnek azt a Czeglédy Csabát, akit már 2010 előtt is jogerősen elítéltek adócsalásért. De azt is bejelentette már, hogy Dobrev Klárát tenné meg külügyminiszternek. (Belegondolni is rossz, hogy ő tárgyal majd pl. a románokkal az erdélyi magyarságról!) Az ilyen politikusokkal nem értelmezhető a megtisztulás.

5. Márki-Zay Péter az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalával kampányol, miközben 50 választókerületben a kommunista utódpárt, az MSZP, majd az abból kivált DK jelöltjeit támogatja ő maga is. A kommunisták szövetségeseiként akar tehát szembenézni a kommunista múlttal? Az ilyesmi nem szokott sikerülni.

6. Márki-Zay Péter a keresztény hitével kérkedik, ám Jézust baloldalinak nevezni pontosan ugyanolyan történelemhamisítás, mint 2006-ról filmet készíteni a Mi Hazánk elnöke nélkül.

7. A balliberális miniszterelnökjelölt korábban még úgy nyilatkozott, hogy a bevándorlás összességében pozitív, és egy kevert, kanadai típusú társadalmat szeretne. A Mi Hazánk Magyarországot a magyarok országának tekinti, a határkerítés megépítését Ásotthalom polgármestere javasolta először az országban, a határőrség visszaállítását pedig továbbra is elvárjuk a kormánytól.

A Mi Hazánk 2022-től a parlamentben fog kapaszkodót nyújtani minden jobboldalinak. A legfrissebb mérések alapján a balliberális trágárkoalícióval és a Fidesz urambátyám rendszerével szemben saját frakcióval fogjuk képviselni a nemzeti érdekeket. Egyedüli ellenzéki pártként mind a 106 körzetben önálló jelöltet indítunk, akik a Mi Hazánk megemlékezésén színpadra is állnak a Corvin közben október 23-án 15 órakor, kommunisták nélkül, a szabadságharcos Pongrátz Andrással. A Corvin köz a miénk, Magyarország a magyaroké!