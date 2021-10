Anyaország :: 2021. október 28. 12:28 ::

Csak jövő karácsonykor kapjuk vissza a Deák téri metróállomást

"Természetesen" késik a 3-as metró felújítása – értesült a Népszava. Ennek következtében a teljes vonal forgalomba helyezése legkorábban 2023. március 15-re várható.



A felújításról szóló belső tájékoztatóban már nem említik az eredetileg tervezett, 2023. januári dátumot. A csúszást a BKV azzal próbálja meg palástolni, hogy a középső szakaszt – a másik kettővel ellentétben – nem egyben, hanem részenként adja majd át.

A terv szerint

2022 május közepén átadnák a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin téri állomásokat,

2022 decemberében adnák át a Deák téri állomást.

És ezután, 2023 márciusában adnák át a többi állomást (ha nem lesz több csúszás - de biztosan lesz - a szerk.).

A lap emellett úgy értesült, hogy a tavalyi áremelés után újabb szerződésmódosítást próbál kicsikarni az építkezésben részt vevő Swietelsky Építő és a Swietelsky Vasúttechnika Kft., emellett október elején többletköltségigényt jelentett be az EDR (egységes digitális távközlő) hálózat kiépítését végző Pro-M Zrt. is. A Swietelsky egyik alvállalkozója fel is függesztette a kivitelezési munkát. A BKV a lap kérdésére megerősítette, hogy a Swietelsky a közelmúltban valóban többletpénzt igényelt, és a munka befejeztével várhatóan pert indítanak a ki nem fizetett költségeik behajtása érdekében.

(Népszava - Index nyomán)