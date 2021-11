Anyaország :: 2021. november 4. 09:34 ::

Index: Karácsonyék eladnák a Városháza épületét

Vevőt keres a Városháza hatalmas értékű, műemléki védelem alatt álló épületegyüttesére a főváros vezetése – tudta meg az Index. Karácsony Gergely főpolgármester számos ötlettel előállt már a Városháza hasznosítására, Budapest Város Önkormányzata legértékesebb ingatlanának dobra verése azonban eddig elképzelhetetlennek tűnt.



Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának épülete az V. kerületi Városház utcában (fotó: Jászai Csaba / MTI)

A lap információi szerint a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök már meg is tették az első lépéseket a főváros minden bizonnyal legértékesebb ingatlanának eladása érdekében.

Karácsony Gergelyék terve azért is meglepő, mert annak idején a leköszönő fideszes városvezetés pénzügyi főpolgármester-helyettesének, Bagdy Gábornak a nyilatkozata szerint mintegy 180 milliárd forintnyi forráshoz férhettek hozzá Budapest irányításának átvételekor.

A szóban forgó, a belváros szívében hatalmas telken fekvő grandiózus épületkomplexum építését még a 18. században kezdték meg az olasz származású osztrák építész, Anton Erhard Martinelli tervei alapján. Az épület kezdetben hadikórházként funkcionált, és később kaszárnya is volt benne, majd 1894-ben kezdték el városházaként használni.

A Városháza patinás épülete műemléki védelem alatt áll, és egy turisták által frekventált világörökségi védőövezetben fekszik, ráadásul egy kiemelten védett régészeti lelőhely, a régi városfal húzódik keresztül a telken.

A jelenleg a Városháza utca, a Gerglóczy utca, a Károly körút és a Bárczy István utca által határolt, a 24357-es helyrajzi számon fekvő, mintegy negyvenezer négyzetméteres telek Budapest egyik legértékesebb ingatlana, amelynek hasznosítása tekintélyes jövedelmet hozhatna az azt megvásárló befektető számára, amennyiben sikerülne megszereznie a szükséges engedélyeket egy profitalapú projekt megvalósításához.

A telek alapterületének mintegy negyven százalékát elfoglaló barokk stílusú épületegyüttes háromszintes, így nagyságrendileg ötvenezer hasznosítható négyzetméterről van szó a főváros V. kerületének központi részén, ahol már most is számos luxusszálloda és felkapott irodaház található, így nem nehéz elképzelni, hogy lenne befektető, aki fantáziát lát akár még egy ilyen hatalmas beruházásban is.

Az eladásra szánt ingatlan központi helyzete, mérete már önmagában több tízmilliárd forintos nagyságrendű tranzakciót vetít előre.

A főpolgármesternek korábban számos fölvetése is volt már a Városháza telkének és a rajta álló épületnek a hasznosítására, de ezek között az ingatlan magánkézbe adása hivatalosan eddig nem szerepelt.

Karácsony Gergely még megválasztása előtt az Indexnek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Kinyitom a Városházát. Borzasztó üzenete van annak, hogy Budapest legértékesebb telke jelenleg egy parkoló. Olyan Budapestet szeretnék vezetni, amely szimbolikusan és a valóságban is nyitott. A nyugat-európai példákat követve nyitott városházát üzemeltetnék, amelynek a kertje nem parkoló, hanem közpark, ahol a civil szervezeteknek is van irodájuk, ahogyan kávézóknak és egyéb közösségi tereknek jut hely. Amúgy a ljubljanai polgármester kifejezetten kérte tőlem, hogy mondjam el Tarlós Istvánnak, hogy ott a Városháza aljában egy melegbár működik.

A főpolgármester végül elvetette a közpark kialakításának és a "melegbár" létrehozásának ötletét, ugyanakkor tavaly májusban, a koronavírus-járvány első hulláma idején már azzal az elképzeléssel állt elő, hogy hajléktalanoknak alakíttat ki elkülönítőt az épületben. Ebből az elképzelésből végül nem lett semmi.



A Városháza belső udvara (fotó: Bánkúti Sándor / Index)

Karácsony Gergely főpolgármester Facebookon reagált az Index cikkére. Budapest vezetője egyebek mellett az alábbiakat írta: "(...) A tényállítás mindössze annyi, hogy a Városháza eladása érdekében „a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök” megtették az első lépéseket, ebből következtet arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak van értékesítési szándéka. Nos, nem tudjuk, kik azok az üzleti körök, és milyen lépéseket tettek. Annyit vagyunk kénytelen megjegyezni, hogy a cikk szerzője összekeverte a NER-t és a Fővárosi Önkormányzatot: mifelénk nem üzleti körök határozzák meg a vagyongazdálkodási döntéseket. A Fővárosi Önkormányzat a Városháza ingatlanegyüttesével kapcsolatban számos döntést hozott a közelmúltban, így a Merlin Színház épületének felújításáról és a Városháza Park tervpályázatának kiírásáról. Az ingatlan értékesítéséről semmilyen döntés nem született, arra nem keres vevőt a Fővárosi Önkormányzat."