2021. november 11. 07:18

Szijjártó: a migrációpárti brüsszeli politikusoknak most el kellene menniük a lengyel-belorusz határra

Magyarország szolidaritásáról biztosította lengyel kollégáját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és köszönetet mondott neki, amiért a lengyel határőrök és rendőrök megvédik Lengyelországot, ezáltal az Európai Unió és a schengeni zóna külső határát.

A miniszter csütörtök kora reggeli Facebook-bejegyzésében tudatta, hogy szerda késő este telefonon egyeztetett lengyel kollegájával, Zbigniew Rauval.

Szijjártó Péter - a Türk Nyelvű Államok Tanácsának csúcstalálkozójának helyszínéről, Isztambulból írt - bejegyzésében kitért arra, hogy lengyel kollégája már jól van, felgyógyult, és hétfőn újra egymás mellett ülnek Brüsszelben a Külügyek Tanácsán.

"Ami viszont nem jó hír, hogy továbbra is komoly illegális migrációs nyomás alatt áll Lengyelország keleti határa. Szegény lengyel barátaink most közvetlenül is átélik azt, ami a mi esetünkben gyakorlatilag hat éve folyamatos jelenség, vagyis illegális migránsok fittyet hánynak szabályainkra, törvényeinkre, a szuverenitásunkra és tömegével akarják megsérteni országaink határait" - írta a miniszter.

Hozzátette: "világosan kell beszélni: a határsértés bűncselekmény, az arra való felszólítás is az, az embercsempészetről már nem is beszélve. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítottam lengyel kollégámat, megköszöntem neki azt, hogy a lengyel határőrök és rendőrök megvédik Lengyelországot, ezáltal az Európai Unió és a schengeni zóna külső határát."

Szijjártó Péter kiemelte: "a lengyel határőrök ezekben az órákban és napokban nemcsak Lengyelországot, hanem egész Európát védik, mint ahogy a magyar határőrök is hazánk déli határát".

Szerinte mindazon brüsszeli politikusoknak, akik az elmúlt hat évben migrációpárti álláspontot képviseltek, napirenden tartották a kötelező letelepítési kvótát, és megtagadták a forrásokat a határokat védő országoktól, most el kellene menniük a lengyel-belorusz határra, és "jó mélyen el kellene szégyellniük magukat".

(MTI)