Gulyás: 480 forinton rögzítik a benzin árát, önkénteseket vesznek fel a határ védelmére

Ez a járványhullám annyiban különbözik az eddigiektől, hogy van fegyver a vírus ellen, ez a fegyver az oltás - kezdte Gulyás Gergely a mai Kormányinfót. Aki oltást kap, ott száz emberből egy betegszik meg, és az is enyhébb tünetekkel vészeli át a betegséget, mondta. /Frissülő cikk/



Az oltások hatékonysága 6 hónap után csökken, 7-8 hónap után radikálisan csökken, ezért mindenkinek azt javasolják, hogy harmadik, megerősítő oltást vegyen fel. Oltási akcióhetet indít a kormány, november 22-től 101 oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül azonnal meg lehet kapni a vakcinát. Az egészségügyi kapacitások bőségesen rendelkezésre állnak, ellátási zavar sehol nem áll fenn. Általánosan kötelező oltást Magyarországon nem kívánnak elrendelni, de a munkáltatóknak lehetővé tették ezt. A Miniszterelnökség alá tartozó területi közigazgatásnál elrendelik a kötelező oltást.

Nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor következik be a negyedik hullám csúcsa, valaki ennek a hónapnak végére teszi, valaki december végére. Ötödik hullám esetén már az lesz érdemben védett, aki a harmadik oltást is megkapta.

Fenntartanák a rezsicsökkentett árakat

A rezsiárakról is tárgyalt a kormány. A miniszter kifejtette, hogy Európában az energiaügyek rosszul állnak, energiaválság van, a földgáz ára az európai piacokon egy év alatt 400 százalékkal nőtt átlagosan, ez a villamosenergia árát is felfelé tolta. Magyarországon kívül minden európai országban emelkedett a rezsi ára. Magyarország továbbra is elkötelezett abban, hogy a fogyasztók részére fenntartja a rezsicsökkentett árakat, károsnak tartják az olyan baloldali nyilatkozatokat, hogy a rezsicsökkentés nem fenntartható.

A kormány 480 forintos áron rögzíti a benzin árát

Gulyás Gergely miniszter elmondta, hogy a benzin ára ugrásszerűen nőtt meg egy év alatt. Összességében azonban Magyarországon a hatodik/hetedik legolcsóbb. Megnézték, hogy az európai uniós tagállamok milyen eszközöket alkalmaztak a benzinárak féken tartására. Fontosnak tartják a kérdést, mert a benzin és a gáz ára hatással van az árakra. A kormány úgy döntött: 480 forintos felső határral rögzíti literenként a benzin árát.

November 15-től három hónapra rögzítik a benzinárakat, utána döntenek a felülvizsgálatról. Ez a 95-ös oktánszámú benzinre és a gázolajra vonatkozik.

Önkénteseket fognak felvenni a határ védelmére

A migrációról is tárgyaltak. Magyarország szolidáris Lengyelországgal, fontos, hogy a határvédelem során mindazt a támogatást kapják meg, amit Magyarország nem kapott meg. A határvédelemmel kapcsolatos költségek megtérítésére Magyarország is igényt tart, de még nem kaptak választ. Az uniós politikai kultúrának nem része a bocsánatkérés, de bocsánatkérés helyett a Bizottság tartozik a külső határokat védő országoknak a költségek megtérítésével - szögezte le Gulyás Gergely.

A Belügyminisztérium önkénteseket fog felvenni a határvédelemre, és gyorskiképzés után beveti őket, a külső határvédelemhez több élőerőre van szükség, a kormány biztosítja a forrásokat.

Már a negyedik oltás a téma

Azt tudja mondani a kormány, hogy a második oltás után hat hónapra ad védettséget a vakcina, ezért valószínűleg a megerősítő oltás is ennyi időre ad védettséget. Gulyás Gergely szerint lehet, hogy kell majd negyedik oltás, de ezt még nem lehet kijelenteni.

A Fidesz-frakcióban mindenkitől elvárják, hogy oltassa be magát



A Fidesz-frakcióban mindenkitől elvárják, hogy oltassa be magát. Gulyás Gergely úgy tudja, hogy mindenki be is van oltva. Az Országgyűlés viszont sajátos alkotmányos helyzetben lévő intézmény, ha egy oltásellenes párt bekerül, nem biztos, hogy alkotmányos keretek között lehet kötelezni őket az oltakozásra. A képviselők főnökei a választópolgárok. Minden miniszter be van oltva.

Államtitoksértés volt Kósa Lajos kijelentése?

Államtitoksértés volt Kósa Lajos kijelentése a Pegasus-ügyben? Gulyás Gergely szerint hatóságoknak kell megítélni, nem neki. A Belügyminiszter adott tájékoztatást, ő ehhez tartja magát. Gulyás Gergely leszögezte, hogy 2010 óta Magyarországon jogellenes információgyűjtés nem volt.

A privatizáció baloldali hagyomány



A Városháza eladásának ügyéről kérdezték Gulyás Gergelyt, aki elmondta: aggasztónak tartja, baloldali városvezetői hagyománynak tartja a privatizációt és az állami vagyon elkótyavetyélését, szerinte Karácsony Gergely „a teljes tagadástól a részleges beismerésig jutott” az ügyben, és most már „elsősorban igazat kellene mondania”.

Milyen tünetei voltak?

A miniszter koronavírusos volt, kérdésre elmondta, hogy semmi utóhatást nem érzékel, 2-3 napig voltak influenzaszerű tünetei.

Mennyi vakcina van most a raktárakban?

Ugyancsak kérdésre elmondta, hogy emlékei szerint Pfizerből több mint hárommillió, és folyamatosan érkezik, Modernából millió körüli, Janssenből is millió körüli, a Szputnyik gyakorlatilag elfogyott, kínaiból kétmillió felett. Mindegyikből fogy, de a beadott oltások kétharmada most Pfizer.

Miért volt adattorlódás?

Gulyás Gergely kifejtette, hogy volt egy ilyen alkalom, két megyéből késve jelentették az elhunytakat. Egy járványhelyzetben a legfontosabb az egészségügyi ellátás legmagasabb színvonalának biztosítása, de ez akkor is vétkes hanyagság, fegyelmi intézkedésre is sor került - közölte a tárcavezető.

Kizárt dolog, hogy a kormány fogadja az EP "LMBTQ-nagykövetét"

Novemberben Magyarországra érkezik az Európai Parlament "LMBTQ-nagykövete", fogadja a kormány? "Kizárt dolog" – jelentette ki válaszként Gulyás Gergely. "Van ilyen is?" – kérdezett vissza a miniszter.

Jövő hétre lehetnek részletesebb adatok a kórházakban ápolt fertőzöttekről

Az a cél, hogy legyen adatbázis a kórházban kezelt fertőzöttek oltottságáról, Gulyás Gergely reméli, hogy a következő Kormányinfón már pontos adatokkal tud szolgálni.

Születhetnek még járványügyi szigorítások

Gulyás Gergely a járványügyi intézkedések további szigorításáról elmondta, természetesen születhetnek még. „A legfontosabb, hogy mindenki beoltsa magát” – jelentette ki a miniszter.

Jövő keddre meglesz, hogy milyen mértékű az átoltottság az iskolákban

A kormány arra kérte a szaktárcát, hogy mérje fel az iskolákban: milyen az átoltottság mértéke. Jövő keddre fog elkészülni ez a felmérés.

Lesz vita a benzinárról az Európai Bizottsággal?

Alaposan utánanéztek, és ezt tiltó uniós szabály nincs, ráadásul egy példa van, Horvátországban 550 forintnál határozták meg az árat, ott a bizottság nem lépett fel.

Mindenki el tudja dönteni, visel-e maszkot a Puskás Arénában

A magyar labdarúgó-válogatott november 12-én, pénteken fogadja San Marinót a Puskás Arénában. A védettségi igazolvány kötelező, a maszk nem. „Nincs ennek kockázata?” – kérdezték Gulyás Gergelytől. A miniszter szerint a legfontosabb, hogy mindenki oltassa be magát, ha valaki három oltást kapott, akkor a kockázat minimális. A maszkviselésről senkit nem beszélne le, mindenki el tudja dönteni, hogy akarja vagy nem akarja viselni – tette hozzá.

Nagyobb béremelés jöhet a pedagógusoknak, ha a kormány bizalmat kap



Kérdésre Gulyás Gergely elmondta, január elsejével egy kisebb emelés jön a pedagógusoknak, ha a választóktól bizalmat kapnak, akkor a következő ciklusban nagyobb pedagógusbér-felzárkóztatásra kerülhet sor.

Új terminál és reptérre vezető vasút is lehet

Szeretnének új terminált építeni, a repteret általánosságban is szeretnék fejleszteni a bevezető úttal együtt és lehetővé tennék a ferihegyi repülőtér elérhetőségét vasúttal is. A reptér tulajdonlásáról az a véleményük, hogy fontosságát tekintve túlmutat a gazdasági aspektusokon, nemzetbiztonsági, országimázs és turisztikai kérdés is.

Nem fogják kompenzálni a kereskedőket a maximalizált üzemanyagár miatt

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elárulta, hogy nem fogják kompenzálni a kereskedőket a maximalizált üzemanyagárak miatt.

Alig várják, hogy olthassák az 5 és 11 év közötti gyermekeket

Megkezdődik-e az 5 és 11 év közöttiek oltása ebben az évben? Gulyás Gergely elmondta: amint ezt a hazai és európai hatóságok engedélyezik, akkor Magyarország lehetővé fogja tenni.

Az egészségügyi kapacitásokról: bőségesen elég

A járványügyi korlátozások további szigorításáról Gulyás Gergely azt mondta, hogy minden adatot figyelembe vesznek, és ezekről folyamatosan konzultálnak. Hetente, ha szükséges még gyakrabban értékelik a helyzetet az Operatív Törzzsel. Az egészségügyi kapacitásokat szintén folyamatosan ellenőrzik, átnézik. „Bőségesen elegendő” – tette hozzá a miniszter.

Bezárják a renitens benzinkutakat

Gulyás Gergelytől megkérdezték, nem gondolja a kormány, hogy diszkriminálja az üzemanyagárak befagyasztásával azokat, akik nem a 95-ös oktánszámú benzint és gázolajat használják. „A társadalom 98 százalékának a problémáját tudjuk kezelni” – mondta a miniszter. Bezárással szankcionálják azokat a benzinkutakat, amelyek nem tartják a rögzített üzemanyagárat.

A harmadik oltás is kötelező lehet - majd



Gulyás nem zárta ki, hogy a harmadik oltás is kötelező legyen majd, de erről nincs még döntés. Talán hetek vagy hónapok múlva.

Három oltáshoz kötött intézkedések jöhetnek?

Gulyás Gergely leszögezte, hogy egyelőre nem hoztak ilyen döntést, de a jövőre nézve kizárni semmit nem lehet.

