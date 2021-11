Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 16. 22:14 ::

Oltásterror és elbocsájtási hullám az Országos Mentőszolgálatnál

Tovább dübörög az oltáspropaganda, de egyre terebélyesedik az ez mentén kibontakozó elbocsájtási hullám is, egyre többen keresnek meg minket, hogy elmeséljék történetüket. Ezúttal az Országos Mentőszolgálat kerül fókuszba, és érintettjeinkkel megegyeztünk, hogy egyelőre név és konkrét helyek nélkül írunk, mivel perben állnak a munkáltatóval, és félnek, azonban azt nyomatékkal kérték és kérik, az eseteket juttassuk el minél többekhez.



A háttérben nem ilyen vidám a helyzet… (fotó: Origó)

Még csak az sem kell, hogy valaki nemet mondjon az oltásra, elég a feltételezés, ha eddig nem tette, biztos ezután sem fogja. Az sem baj, ha személyesen sincs ott, mikor kirúgják.

– Többen is keresőképtelenek voltunk (táppénz), amikor elbocsájtottak minket. Ketten akut fertőzés miatt nem voltunk olthatók. Esetemben a háziorvos nem is vállalta volna az oltást, de az OMSZ üzemorvosai a telefonos egyeztetés ellenére is leírták a HR-osztálynak, hogy oltandó vagyok. Haladékot kértem, legalább a lábadozás idejére (ez egybeesett a későbbiekben lejáró határidőmmel), de a megbeszéltek ellenére nem adták meg. Ezenkívül más egészségügyi problémák, illetve gyermekvállalással kapcsolatos kérdések és a meglévő természetes védettségem miatt is próbáltam haladékot kérni levélben, a kolléganőm szintén. Érdemi válaszra nem méltattak minket. Végül a táppénz ideje alatt kézbesítették a felmondást – fogalmaz érintettünk.

Tudomásuk szerint ez jogellenes volt, ugyanis még 30 napjuk lett volna orvosi igazolást vinni vagy oltatni a keresőképtelenség megszűntét követően. Egy házon belüli utasítás miatt azonban hibás gyakorlat szerint jártak el, miután önkényesen értelmezték a rendeletet.

Feletteseik szerint azért döntött így a főigazgató, mert azt feltételezte, hogy akik szeptember 15-e lesznek betegek, azok nem is akarnak oltatni, csak szándékosan időt húznak. Szerintük ez egyszerűen elfogadhatatlan, mert az embert baleset is érheti, vagy megfertőződhet, ahogy ők is, illetve lehet tervezett műtét is, amit nem tud halasztani.

– A táppénz alatt meg miért is rohanna oltatni az ember, ha még van ideje a rendelet szerint és nem is kérhető számon az idő alatt a dolgozón az oltás? – teszi fel a kérdést.

– Az egyik vezetőmnek amúgy volt egy olyan megnyilvánulása, hogy 10 hónapunk lett volna oltatni január óta, úgyhogy kaptunk elég haladékot, és ők úgy vélik, aki eddig nem oltatott, az nem is fog. Ez megint abszurd, hiszen szó sem volt kötelező oltásról egészen augusztus közepéig, ezért nem helytálló arra hivatkozni, hogy mennyi időnk lett volna oltatni – fűzte hozzá.

További érdekesség az üzemorvosaik kritikán aluli és szakmaiatlan hozzáállása. Több dolgozó orvosi igazolását nem fogadták el, a FESZ főorvos bevallása szerint szinte senkiét nem vették figyelembe. Gyakorlatilag alig lett volna olyan egészségügyi állapot, aminek esetén eltekintettek volna az oltástól.

– Megjegyezném azt is, hogy jelenleg szinte nincs élő orvos az országban, aki ki merné állítani az igazolást, én öt szakorvossal konzultáltam a problémámról, és a négy fal között mind ugyanazt mondta, hogy várjak az oltással, de le már nem írták, mindegyik másra akarta hárítani a felelősséget – osztja meg velünk tapasztalatait.

S hogy hová vezet mindez? Úgy értesültünk, hogy a több mint 150 fős veszteség fennakadásokat okoz a mentésben, főleg a növekvő esetszám miatt. Budapest kritikus, vidéki autók segítik ki őket, volt feletteseik szerint szinte már naponta kell egységet felküldeni. Erről belső használatú csoportokból kapott képernyőfotók is tanúskodnak. Az ember ilyenkor már csak azt a kérdést teheti fel: vajon mi a végső cél mindezekkel?

Lantos János – Kuruc.info