Bigakedvelő LMBTQP-emberek ellen emelt vádat az ügyészség

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik kiskorú fiúk mezítelen képeit gyűjtötték, és szexuális kapcsolatot is létesítettek ilyen személyekkel.

Az ügy két szigetszentmiklósi vádlottja régóta ismerte egymást. Közös szenvedélyük volt a kiskorú, velük azonos nemű személyekről készült pornográf felvételek gyűjtése. Ezeket otthonukban tárolták informatikai eszközökön. Gyakran osztották meg egymással az ilyen személyekkel kapcsolatos szexuális tapasztalataikat is.

A fiatalabbik elkövető emellett egy tizennegyedik életévét be nem töltött fiút rendszeresen felcsábított a szigetszentmiklósi lakásába 2017 ősze és 2018 eleje között, és ott szexuális együttlétekre vette rá. Emellett pornográf felvételeket is készített róla, amelyeket továbbított a másik vádlottnak, aki azokat továbbküldte más személynek is. A kiskorú személlyel végzett szexuális együttlétek közül volt olyan is, amibe az idősebb elkövető személyesen is bekapcsolódott, amiért a sértettnek ötezer forintot fizetett.

A fiatalabbik elkövető több környékbeli, jellemzően tizennégy év alatti "fiúval" is barátkozott. Több esetben is felhívta őket lakására, és ott alkoholos itallal, valamint cigarettával kínálta őket. Ezen alkalmakat arra használta, hogy a fiúkat fogdossa, illetve nekik szexuális tartalmú ajánlatokat tegyen.

Volt olyan sértett, aki elfogadta a közeledését, és vele az elkövető legalább ötször létesített szexuális kapcsolatot, amiért a fiúnak öt és húszezer forint közötti összegeket fizetett ki.

A Nemzeti Nyomozó Iroda által felderített ügyben a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség a két férfi ellen szexuális visszaélés bűntette, gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, gyermekpornográfia bűntette, valamint a fiatalabbik ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is vádat emelt - közölték honlapjukon.