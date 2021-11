Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 26. 15:31 ::

A gyerekek oltása miatt lobbizta vissza magát az uniós vakcinabeszerzésbe a kormány

Az Európai Bizottság egyik szóvivője az Euronewsnak megerősítette, hogy Magyarország mégis részt vesz az EU harmadik vakcinavásárlási szerződésében, amelyet a Pfizer/BioNTech-kel kötöttek. Májusban a kormány még azt mondta, nincs szükség a további Pfizer-vakcinák megvásárlására, de információnk szerint szeptemberben a kormány már Brüsszelben lobbizott azért, hogy mégis kaphassanak a cég oltóanyagából. Az ügy az 5 és 11 év közöttiek oltása miatt lehetett sürgető, hiszen más gyártó készítményeit még nem hagyták jóvá ebben a korosztályban. A fordulatról a kormány és a bizottság is hallgatott az elmúlt hónapokban, egyedül Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter említette egy novemberi kormányinfón, hogy uniós forrásokból hívnak le Pfizer vakcinát a gyermekek oltásához – írja az Euronews.

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában közölte, hamarosan indulhat indulhat a gyermekek oltása, hiszen december 20-án érkezik Magyarországra az első szállítmány az 5–11 éveseknél bevethető vakcinából. Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön hagyta jóvá a Pfizer oltóanyagát ennek a korosztálynak. Az ampullákban a felnőtteknek szánt adag egyharmada van, a hatóanyag megegyezik. A magyar miniszterelnök azt is kifejtette, hogy kétmillió vakcinát szereztek.

Májusban drágállták a Pfizert

A kérdés az, hogy honnan, hiszen májusban a kormány bejelentette, a további uniós vakcinabeszerzésekben Magyarország nem vesz részt, mert van elegendő oltóanyag, a Pfizer árait pedig túlzónak találják (a haveri cégek által drágábban beszerzett Sinopharm-vakcinánál sosem volt probléma az ár - a szerk.). Az EU legutóbbi, harmadik körös vakcinabeszerzése éppen májusban zajlott, egyedül Magyarország maradt ki belőle. Ekkor állapodtak meg a Pfizerrel arról, hogy 2023-ig a tagállamok 1,8 milliárd dózist hívhatnak le. Ennek a része volt a gyermekek számára kifejlesztett ampulla, de tartalmazza a csomag a különféle variánsok ellen létrehozandó módosított oltóanyagokat a felnőttek részére. A második körös vakcinabeszerzésből a tagállamok nem rendelhetnek a gyermekeknek szánt vakcinákból, illetve a mutációk elleni készítményekből sem. Ezzel a magyar kormány már májusban tisztában volt, amikor nemet mondtak a közös beszerzésre.

Két hete ismerték be a tervváltozást

Azt, hogy az 5 és 11 éves korosztály számára kidolgozott Pfizer-oltóanyagból a magyar kormány mégis rendel, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már a november 11-i kormányinfón elismerte a Telex.hu kérdésére. Igaz, utalt arra, hogy a legutóbbi Pfizer-beszerzés, (amiből Magyarország jelezte a kimaradását), tulajdonképpen csak a felnőtt adagok szállítására vonatkozott volna.

"Ha lesz gyerekeknek, eddig is jelentkeztünk rá. Eddig is jelentkeztünk mindre, amiből nincs bőségesen készlet.“

A lap információi szerint a magyar kormány nem sokkal a májusi döntés meghozatala után beláthatta, hogy mégis szükség lesz az uniós beszerzésben való részvételre. Egy forrásuk azt mondta, Magyarország bekönyörögte magát a szerződésbe szeptemberben, így most nyugodtan tudnak rendelni gyermek és felnőtt adagot is. Kellett a többi ország jóváhagyása is ehhez, ez egy csendes Canossa-járás volt - mondta az ügyre rálátó forrás.

Egyébként Orbán Viktor péntek reggeli rádiós nyilatkozatából is arra lehet következtetni, hogy Magyarország nemcsak a gyermekeknek szánt Pfizerből, hanem a felnőtt adagokból is hívna le tételeket jövőre. Orbán ugyanis kétmillió vakcináról beszélt, ennyi adagra pedig valószínűleg nem lesz szükség a gyermekek beoltásához.

Az ügyben megkerestük a a vakcinaügyben az unió nevében tárgyaló Európai Bizottság szóvivői szolgálatát. Stefan De Keersmaecker szóvivő a következőket mondta:

Megerősítem, hogy Magyarország beszállt a harmadik uniós vakcinaszállítási szerződésbe a BioNTech/Pfizerrel.

"A további részletekért azt javaslom, keressék meg a magyar hatóságokat" - zárta üzenetét a szóvivő.

Az ügyben az Euronews kérdéseivel kereste a vakcinabeszerzéseket koordináló Emberi Erőforrások Minisztériumának Sajtóosztályát. Azt próbálták tőlük megtudni, milyen lépések történtek, hogy Magyarország mégis tudjon Pfizer-vakcinát lehívni a közös uniós programból, illetve mennyiben változott a kormány álláspontja a közös uniós oltóanyag-beszerzésről a májusi bejelentés óta. A minisztérium válaszában figyelmükbe ajánlotta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádiós nyilatkozatát, és kérte, hogy a cikkünkhöz a kormányfő által elmondott információkat használják. Az továbbra sem világos, hogy a harmadik körös uniós Pfizer-megállapodásból Magyarország milyen áron és hány vakcinát "szerzett".