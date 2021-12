Anyaország :: 2021. december 1. 11:44 ::

Áder kegyelmére vár a rátámadó "fiatalok" miatt meghurcolt pécsi tanár

Szerdán kezdődött volna a Pécsi Járásbíróságon a 61 éves tanár, Jancsula Dezső büntetőpere, akit a magyarellenes ügyészség személyi szabadság megsértésének bűntettével vádol. A tárgyalást a vádlott védőjének kérésére elhalasztották, a per február 9-én startol majd.

Az országos visszhangot kiváltó ügynek az előzménye, hogy a pécsi Nevelési Központ 1-es Számú Általános Iskolájában magyart és történelmet oktató Jancsula még szeptemberben összevitatkozott egy, az iskola előtt tiltott helyen cigarettázó, 16 éves fiúval, s miután a vita elmérgesedett, a pedagógus percekig nem engedte el az akkor már onnan távozni akaró fiatalt. Az afférról mobiltelefonnal és térfigyelő kamerával készült filmek és a tanúvallomások alapján a bíróság tárgyalás nélkül 170 ezer forint pénzbüntetésre ítélte Jancsula Dezsőt, aki, ha ezt a verdiktet elfogadja, elveszíti állását, mivel bűncselekményben elmarasztalt személy legalább 3 évig nem lehet közalkalmazott. Így Jancsula nyugdíjazásáig egzisztenciálisan ellehetetlenülne. A 36 éve tanító, büntetlen előéletű pedagógus fellebbezett az ítélet ellen, ezért tárgyalással folytatódik az eljárás, írja a Népszava.

Az ítélet híre elterjedt, és valóságos népmozgalom állt a tanár mögé. Pécsen hétszáz embert megmozgató tüntetést tartottak Jancsula tanítványainak szülei és volt diákjai, az interneten pedig országszerte több tízezer ember írt támogató hozzászólást Jancsula mellett. A fő érv az volt, hogy a tanítványai által nagyon kedvelt Jancsula Dezső nem bántotta a sértettet, csak tisztázni akarta a helyzetet, ezért tartotta őt vissza és vitte be az iskola igazgatójához. Azt is sokan elmondták, leírták, hogy az érintett iskola környékén lófráló középiskolások rendszeresen cigarettázni csalják a kisdiákokat, sőt van, aki itt drogozik és ad is el kábítószert a 13-14 éveseknek. Ezt a megyei főügyészség is megerősítette, jelenleg is folyik egy eljárás egy fiatal férfi ellen, aki drogot adott el a nevelési központ diákjainak.

Jancsula nem vitatta, hogy tettével formálisan jogot sértett, ám magatartásával nem a visszatartott fiút akarta bántani, hanem iskolája 700 diákját szerette volna megvédeni. Ugyanezt hangsúlyozták a lap átal megkérdezett jogászok, szerintük Jancsula cselekedetének nincs társadalmi veszélyessége, márpedig akkor bűncselekmény sem történt. Több kormánypárti politikus is kiállt a bajba jutott pedagógus mellett, s ők felvetették, hogy - épp a hasonló esetek megelőzése érdekében - jogszabálymódosírással kellene többletjogot biztosítani az iskolájuk diákjaira vigyázó tanároknak.

Egy ilyen törvénymódosításhoz azonban idő kell, a per pedig szerdán elindult volna. A tanár védője, Hidegné Csernik Aranka nem akart arról nyilatkozni, hogy miért kérte a tárgyalás elhalasztását, Jancsula viszont megtette, s mint elmondta, ügyvédje eljárási kegyelmi kérvényt nyújtott be az államfőhöz, és azt szeretnék, ha az indítvány elbírálásáig felfüggesztené a bíróság a pert. Arról viszont szólt az ügyvéd, hogy ő továbbra is úgy látja: Jancsula nem követett el bűncselekményt, ezért mindenképp bízik védence felmentésében. A lap információi szerint az is elképzelhető, hogy az ügyészség a februári előkészítő tárgyaláson a bizonyítékokat újra értékelve enyhébb ítéletet, megrovást kér a tanárra, ami nem járna állásvesztéssel. A vádhatóságot az vinné erre, hogy megtapasztalták a történet társadalmi visszhangját, és az is, hogy kormánypárti politikusok lobbiznak a tanár tettét legalizáló jogszabályváltozásért.

