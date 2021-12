Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. december 2. 15:22 ::

Felfüggesztettre ítélték a maszkhasználat miatt a biztonsági őrt megütő és -rúgó, lekarmoló, köpködő kiscsaládot

Jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban egy nőt, fiát pedig nyolc hónap szintén felfüggesztett börtönre ítélte, amiért hétfőn rátámadtak egy áruházi biztonsági őrre, amiért az felhívta a figyelmüket a helyes maszkhasználatra.

A Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivőjének csütörtöki tájékoztatása szerint a család azért "került szóváltásba" a biztonsági őrrel, mert egyikőjük, a 22 éves férfi nem viselt maszkot, amit a biztonsági őr szóvá tett. Ezt követően a nő és két gyermeke megtámadták az áruházi alkalmazottat, többször megütötték a fején és a mellkasán, megkarmolták és le is köpték. A földre került biztonsági őrt aztán még több alkalommal meg is rúgták.

Dulakodás közben az áruvédelmi kaput is kidöntötték, 150 ezer forint kárt okozva az üzletnek.

A bíróság a vádlottakat garázdaságban és testi sértésben, a 43 éves nőt pedig még kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek találta. Az anyát 1 év - 2 év próbaidőre felfüggesztett - börtönre, fiát 8 hónap - 1 év próbaidőre felfüggesztett - börtönre ítélte, míg 15 éves lánytestvér esetében elhalasztotta a büntetés kiszabását.

Az ítélet jogerős.

(MTI)