A hazaáruló Gyurcsánynak üzentek

A tegnapi nap folyamán, a gyászos 2004. december 5-i népszavazás évfordulójára magam is lejegyeztem néhány gondolatot, majd később értesültem, vannak még többen is szerencsére, akik nem felejtenek. Sőt, fogalmazzunk úgy, ők a tettek mezejére is léptek. A Mi Hazánk győri szervezete a DK irodája előtt tartott villámcsődületet, hogy tiltakozásukat fejezzék ki Gyurcsány pártjának szisztematikus magyargyűlölő politikája ellen.

A mai napig nincs helyén kezelve e dátum, hiszen uszítás, hazaárulás valósult meg, a tettesek, tehát az akkori kormány tagjai ellen pedig nem indult eljárás. Egy-két poszton kívül a közösségi médiában nem volt nyoma a jobboldalinak hazudott Fidesz kommunikációjában sem a mai napnak. Annyira érdekli a Fideszt december 5-e, hogy szavazatokat húz be a jelenlegi határokon kívül élő magyaroktól, annyi a kommunikáció, hogy nem a Fidesz hergelte a két nemmel a szavazókat. Semmi nem történt 17 év alatt, nem lett felelősségre vonva senki. De mit is várunk, 2006 miatt sem történt felelősségre vonás – fogalmazott portálunknak akció szervezője, Ferencz Gergő, a Mi Hazánk Győr-Moson-Sopron megye 3. választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje.

Mint mondja, Bálint Csaba, a győri elnökük, országgyűlési képviselőjelöltünk maga is délvidéki származású, a saját bőrén tapasztalta, milyen egy elszakított országrészben magyarként élni. Nagyon szoros kapcsolatokat ápolnak a Felvidéken és Várvidéken élő barátaikkal, számos rokonuk, barátjuk pedig Erdélyben, Kárpátalján, Bálint Csaba révén pedig Délvidéken él. Tőlük kértek bocsánatot az akcióval. Nekik is, de minden magyarnak üzenték, hogy ők nem csak kommunikáció szintjén, hanem a tettek mezején is azt vallják, hogy összetartoznak. Szerintük minden jóérzésű embernek a bocsánatkérés napjának kellene lennie december 5-ének.



Kérdésünkre, mit gondolnak arról, hogy a mai napig megkerülhetetlen tényező Gyurcsány a baloldalon, azt felelték, hogy számukra természetesen megkerülhető.

Mi, igazi jobboldali gondolkodású emberek megkerüljük, nincs befolyással a politikai munkánkba. Az, hogy szabadlábon van, csak egyedül a Fidesz-kormánynak köszönhető, az, hogy aktív a politikában, az ő szégyenük – zárta gondolatait.

