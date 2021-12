Anyaország :: 2021. december 13. 15:53 ::

A Völner-ügy volt ma a téma napirend előtt

Párbeszéd: Orbán Viktor és a Fidesz egy bűnszervezetet működtett az ország házában

Szabó Tímea (Párbeszéd) kijelentette: Orbán Viktor és a Fidesz egy bűnszervezetet működtett az ország házában. Orbán Viktor bűnszervezete lop, lehallgat, megfigyel, hazudik - hangoztatta, majd mindezt azzal magyarázta, hogy a kormány fél a választási vereségtől. Kiemelte Kövér László kabinetfőnökének 240 millió forintos villavásárlását, a házelnök titkosszolgálatok előtt elmondott beszédét. Elmondta, a Pegasus-ügyben a lehallgatásokra az a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár adott engedélyt, aki elleni hivatali vesztegetés miatt folyik most eljárás. Követelte Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását is. Felidézte más fideszes politikusok, Mengyi Roland, Simonka György, Boldog István, Farkas Flórián ügyét is.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Kövér László kabinetfőnökének ügyéről azt mondta, az nem érinti a kormány hatáskörét. Hozzátette: a Pegasus-ügyben a belügyminiszter minden tájékoztatást megadott. Közölte, Völner Pál maga is kérte mentelmi jogának felfüggesztését, és bíznak benne, hogy az eljárás alatt tisztázza magát. Szerinte ez az eset is felhívja a figyelmet a magyar közélet alapvető jellemzőjére: a jobb- és baloldal teljesen másképp viszonyul a felelősség kérdéséhez. Hozzátette: a baloldalon akkor sincs következménye semminek, amikor kilóg a törvénytelenségi lóláb. Példaként a kispesti baloldali vezetők korrupciós ügyét, a Momentum európai parlamenti képviselőjéhez köthető cégek ügyét, valamint a Városháza eladását említette. Feltette a kérdést, miért is lenne következménye a baloldalon bárminek, ahol még mindig "Gyurcsány Ferenc adja az ütemet", aki vagyonát kétes privatizációkkal alapozta meg. Azt is kifogásolta, hogy a képviselőnek egy szava sincs akkor, amikor Márky-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt magyarok milliót sértegeti minősíthetetlen hangnemben. Kövér László ezt követően a felszólalás közben folyamatosan hangoskodó ellenzéki képviselőknek azt mondta: demokráciáról beszélnek, miközben a legelemibb tiszteletet nem adják meg senkinek.

Az LMP hiányolta a kormányzati önkritikákat

Keresztes László Lóránt (LMP) hiányolta, hogy az előtte felszólaló államtitkár egyetlen önkritikus hangot sem mondott, holott súlyos korrupciós botrány derült ki az elmúlt napokban az igazságügyi államtitkárral kapcsolatban. Ő is sürgette Varga Judit miniszter lemondását. Szerinte ez az ügy szimbolizálja, miről szól a Fidesz, miről szól a nemzetinek, kereszténynek és konzervatívnak hazudott rendszer. Felidézte, hogy Nagy János volt agrárminisztériumi helyettes államtitkárt is hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják. Boldog István pedig mai napig a költségvetési bizottság tagja, miközben őt is vesztegetés elfogadásával vádolják - sorolta, emlékeztetve Simonka György ügyére is. Ezek a fideszes képviselők szavaznak a magyar embereket érintő fontos törvényekről - mutatott rá.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a képviselő által felsorolt politikusok között nem volt olyan, akit jogerősen elítéltek, de Czeglédy Csabát elítélték adócsalásért, és most is folyik ellene eljárás. Az ellenzék mégis országgyűlési képviselőt akar belőle csinálni - mondta. Önkritikára kérte az LMP-s politikust Czeglédy Csabával, a kispesti Lackner Csabával és a momentumos Cseh Katalinnal, vagy "a városházi cápákkal" kapcsolatban. Hozzátette: a jobboldalon van következménye ezeknek az eseteknek, a baloldalon semmi következménye. Szerinte az ellenzék a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban is felelőtlenül politizált.

DK: Völner Pál ügyétől hangos az ország

Arató Gergely (DK) arról beszélt: azért gyanúsította meg Völner Pált a legfőbb ügyész, "mert még ő sem tudta elsumákolni ezt az egész ügyet", ahogy más estekben ezt a képviselő szerint megtette. Hozzátette, Völner Pál is tagja volt annak az "államtitkári kórusnak", amelyik "szemérmetlen módon hazudozva ledorongolja az ellenzéket és morálról van képe prédikálni", miközben pártolta a devizahiteleseket utcára rakó végrehajtói kart és "nem szégyellte a kereszténységet is a szájára venni", miközben szemrebbenés nélkül írt alá mások magánéletének megfigyeléséről szóló dokumentumokat. Arató Gergely megjegyezte: utóbbi során ellenzéki újságírók mellett az államfő testőrségét is megfigyelték. Felvetette, vajon nem függ-e össze mindezzel "a köztársasági elnök rendkívüli készsége arra, hogy bármit aláírjon, amit az orra alá tolnak".

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: "Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak, a törvény előtt mindenki egyenlő, az ügyészség teszi a dolgát", és minden ügyben függetlenül, a jogszabályok alapján jár el. Hozzátette: az érintett államtitkár azonnal vállalta a politikai felelősséget, és - a baloldalra nem jellemző módon - lemondott hivataláról. A devizahitelezéssel kapcsolatos felvetésre reagálva kiemelte: ez a gyakorlat pont a baloldal kormányzása alatt terjedt el, és a jelenlegi kormány javított érdemben a devizahitelesek helyzetén mentőcsomaggal és törvényekkel.

MSZP: korrupcióban a Fidesz kiválóan teljesít

Korrupcióban a Fidesz kiválóan teljesít - jelentette ki napirend előtti felszólalásában Tóth Bertalan (MSZP), aki szerint a kormányoldalon újabb és újabb ügyekben hoznak szégyent a magyar emberekre, hazudnak cinikusan és lopnak szemrebbenés nélkül, kormányzásuk alatt pedig "Magyarország ma már az európai unió legkorruptabb országa lett". Eközben, tette hozzá, sorozatosan teszik annak ellenkezőjét, mint amit mondanak; keresztény értékekről beszélve "árokba rúgják a segítségre szorulókat", nemzeti érdeket említve "magyarellenes, ultranacionalista pártokkal akarnak szövetséget kötni az unió szétverésére", a korrupció elleni küzdelem közben pedig "rendszerszintűen lopják el az uniós pénzeket".

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában azt hangsúlyozta: 2010 óta 7000 milliárd forinttal nőtt a nemzeti vagyon mértéke, 50 százalék fölé bővítették a stratégiai szektorokban a hazai tulajdon arányát, jól szolgálva ezzel a magyar gazdaság érdekeit, ennek eredménye pedig a 6 százalékos gazdasági növekedés és a korábbi ráta harmadára zuhanó munkanélküliség. Az ilyen eredményeket nem adják ingyen, nem adják könnyen - jegyezte meg az államtitkár, hangsúlyozva, mindehhez szükség volt arra is, hogy jobban megérje munkából, mint segélyből élni. Hangsúlyozta: az általánosságokon túl nem látni, milyen lesz a baloldal gazdaságpolitikája, de miniszterelnök-jelöltjük "eléggé szörnyű dolgokat mond", és nem támogatja a magyar családoknak érdemi segítséget jelentő lépéseket, tervei pedig önmagukban is érzéktelenek.

Jobbik: fent vesztegetnek, lent a legszegényebbeket fosztják ki

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) elképesztőnek nevezte a kormány részéről azt, amit saját államtitkára "feltételezhető korrupciós botránya kapcsán" művel. Szerinte a "termelési jelentési érvek" és a "két perc alatt megúszott válaszok" tökéletesen mutatják, hogy mekkora a zavar a kormányoldalon. Önök tökéletesen beárazták a jövő évi esetleges választási vereséget - jegyezte meg. A Völner-ügyet úgy értékelte: felül összejátszottak a végrehajtási rendszerrel, így Völner Pál volt államtitkár, Varga Judit igazságügyi miniszter és a végrehajtási rendszer egy "maffiaszerűen működő szervezetként, intézményesített módon fosztott ki magyar embereket". Hozzátette: a járványügyi veszélyhelyzet alatt végig kisnyugdíjasokat és minimálbéreseket 33 illetve 50 százalékos letiltásokkal "vegzáltak", a devizahiteleseket pedig nem segítették. Azt ígérte: a jövőre felálló nemzeti egységkormány "kíméletlen módon" végigvizsgál a jogállami kereteken belül minden ilyen ügyet, és a "történelem ítélőszéke elé kerül az, akinek oda kell kerülnie".

Répássy Róbert igazságügyi államtitkár válaszában megalapozatlannak nevezte a képviselő vádjait, és felsorolta a kormánynak az adósok helyzetének javítására hozott intézkedéseit. Közölte: a kormány bevezette a középárfolyam kötelező alkalmazását, maximálta az előtörlesztési díjak mértékét, létrehozta a forintosítást és a magáncsőd intézményét, valamint kilakoltatási moratóriumot és árfolyamgátat vezetett be és a végtörlesztés lehetőségét is biztosította. Hozzátette: a nemzeti eszközkezelő segítségével 36 ezer család kerülhette el a kilakoltatást, a banki törlesztőrészletek pedig 25-30 százalékkal csökkentek.

(MTI)