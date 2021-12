Anyaország :: 2021. december 20. 21:52 ::

Határozati javaslatot nyújtott be a Mi Hazánk a profitéhes végrehajtói rendszer megváltoztatásáért

A Mi Hazánk országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, hogy az önálló bírósági végrehajtók a továbbiakban ne működhessenek profitorientált magánvállalkozásként, hanem nonprofit jelleggel, állami felügyelet alatt végezzék tevékenységüket. A jelenlegi szabályozás ugyanis a végrehajtók teljes vagyoni kiszolgálását eredményezi és kiváló táptalaja a - nemrég nyilvánosságra kerülthöz hasonló - korrupciós ügyeknek. Határozati javaslatunk azt is jelenti, hogy a végrehajtók a jövőben bértáblák alapján meghatározott bért, juttatást kapnának az államtól, ezenkívül a különféle végrehajtói díjak és költségek is csökkennének. Ezzel a párt azt szeretné elérni, hogy a végrehajtók ne az emberek sanyargatásából tegyenek szert több százmillió forintos éves bevételre és hagyjanak fel az adósellenes magatartásukkal. A kormánynak végre be kell látnia, hogy nincs más megoldás a profitéhes végrehajtó-maffia felszámolására és az ezzel járó korrupcióra, csak ha elfogadják a Mi Hazánk javaslatát, és nonprofittá teszik a végrehajtást - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.



Schadl György volt elnök most egy darabig nem számlálgathatja évi több százmillióit

Az adósságot meg kell fizetni, a kötelezettségeket teljesíteni kell, de azt is le kell szögezni, hogy a végrehajtás állami, nonprofit feladat, nincs szükség a mögötte megbúvó népnyúzó, sokszor maffiamódszereket alkalmazó végrehajtókra és a hatalmukat bebetonozó, átláthatatlan jogszabályokra. A hadjáratunk itt nem áll meg! Folytatjuk a harcot és el fogjuk számoltatni a kifosztásért felelős közjegyzőket, bankokat és követeléskezelő cégeket is, amelyek felelni fognak az összes tönkretett honfitársunkért! - ígéri az országgyűlési képviselőjelölt.