Anyaország, LMBTQP+ :: 2021. december 22. 08:53 ::

"Novák Katalin Putyinékkal csorbítja az LMBTQ emberek jogait" - a buzik szerint már a demokráciát veszélyezteti a jelölése

Egész komoly laudációt közöltek Orbán Viktor elnökjelöltjéről a budapesti buzifelvonulás szervezői. Jól is hangzik minden sora, kár, hogy a mindennapokban nem igazán lehet tapasztalni azt a nagy "homofóbiát", amiről ezek nap mint nap visítoznak...

VESZÉLYES, HA NOVÁK KATALIN MÉG NAGYOBB HATALOMHOZ JUT

Veszélyt jelent a magyar demokráciára, ha Novák Katalin még nagyobb hatalomhoz jut

Sárba tiporják az emberi jogokat, ha a homofóbia-miniszter lesz a köztársasági elnök

Ma jelentette be Orbán Viktor, hogy kormánya egyik legradikálisabb homo- és transzfób tagját, Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek. Novák Katalin államtitkári kinevezése óta éjt nappallá téve dolgozik nemzetközi gyűlölet-exportőrökkel: Vlagyimir Putyin oligarcháival, illetve olyan amerikai vallási fundamentalista- illetve gyűlöletcsoportokkal, akik más országokban és nemzetközi szinten lobbiznak azért, hogy tovább csorbítsák a nők és az LMBTQ emberek jogait.

Novák olyan szélsőséges szervezetekkel dolgozik együtt, akik például részt vettek az orosz “LMBTQ propagandát” tiltó törvény megszövegezésében, akik azért lobbiztak, hogy Ugandában halálbüntetés járjon a homoszexualitásért, hogy afrikai országokban ne töröljék el a saját nemükhöz vonzódó emberek számára a börtönbüntetést, és az LMBTQ emberek jogi szintű diszkriminációjának népszerűsítéséről konferenciáznak világszerte, Lengyelországtól Ausztrálián át Nigériáig.

A World Congress of Families-t a Human Rights Watch már 2015-ben a világ legnagyobb gyűlölet-exportőrének minősítette. A WCF egy olyan amerikai szervezet, ami a Kremlin legnagyobb támogatását élvezi és milliárd dolláros támogatásokat kap orosz oligarcháktól és az orosz ortodox egyháztól. A WCF 1997 óta lobbizik azért, hogy belefolyva más országok törvényhozásába, minél több homo- és transzfób intézkedést foganatosítson.

2019-ben Novák Katalin is beszédet mondott a World Congress of Families veronai konferenciáján, azóta pedig még szorosabb köztük a kapcsolat: Novák 2021 novemberére tervezett, 2022 májusára áttolt Transatlantic Summit nevű konferenciáján a WCF-hez hasonlóan szélsőjobboldali csoportok és politikusok oszthatnak meg stratégiákat a nők és az LMBTQ emberek jogainak korlátozásáért. A TS fő támogatói között szerepel például az orosz oligarcha, Alexej Komov által vezetett, szinte kizárólag dezinformációs, nőgyűlölő, abortuszellenes és LMBTQ-ellenes petíciókat futtató CitizenGo, és a Brian Brown által vezetett International Organization for the Family.

Brian Brown a World Congress of Families korábbi elnöke, előtte a National Organization for Marriage szervezet élén kampányolt az egyenlő házasság bevezetése ellen az Egyesült Államokban. Brown az amerikai kudarc után Ausztráliában és Oroszországban is kampányolt az egyenlő házasság ellen, amiben szintén partnerre talált a Fideszben: Orbán Viktor kormánya 2012-ben alaptörvénybe rögzítette az egyenlő házasság tilalmát, de még mielőtt kirakták volna a pártját az Európai Néppártból, Orbán Viktor maga sürgette az Európai Parlament legnagyobb frakcióját, hogy vegye fel a harcot a házassági egyenlőség ellen.

Brown személyesen lobbizott azért, hogy Oroszországban betiltsák az örökbefogadást az azonos nemű párok számára: a szavazás előtt Brown négyszer járt Moszkvában: szerepelt helyi televíziós riportokban és felszólalt az orosz országgyűlés családügyi bizottsága előtt. Brown oroszországi látogatása után Putyin alá is írta a törvényt, ami, eltiltja az örökbefogadástól az azonos nemű párokat és az egyedülállókat. 2020 decemberében a magyar országgyűlés is hozott egy hasonló törvényt, amiben a gyermekjogi szakemberek helyett személyesen Novák Katalin családokért felelős miniszter kezébe adták az elbírálás jogát az egyedülálló örökbefogadó szülők (köztük az azonos nemű párkapcsolatban élők) ügyében.

A WCF másik sztárlobbistája a homofób lelkész (anti-gay pastor) néven elhíresült Scott Lively, aki “háborúként” tekint az LMBTQ emberek jogi és társadalmi egyenlősége ellen folytatott harcára. Lively olyan eszméket terjeszt a világ minden táján, mint hogy a melegek felelősek a Holokausztért és a Ruandai népirtásért. Scott Lively azt is büszkén hangoztatja, hogy ő szövegezte az Oroszországban 2013-ban elfogadott “melegpropaganda-törvény”, ami megtiltja a pride felvonulásokat, az LMBTQ karakterek és témák megjelenítését a médiában vagy az interneten, súlyos pénzbírsággal, deportálással, és kereskedelmi tevékenység beszüntetésével büntetve azokat, akik megszegik ezt a cenzúra-törvényt.

Az Európai Parlament állásfoglalása szerint is ezt az orosz törvényt másolta a Fidesz 2021 júniusában, amikor elfogadta az LMBTQ-ellenes propagandatörvényt. Emiatt jelenleg is kötelezettszegési eljárást folytat az Európai Bizottság Magyarország ellen, mivel sérti az EU Alapjogi Chartájában foglaltakat, korlátozza a szólásszabadságot, és sérti az LMBTQ személyek diszkriminációmentességéhez fűződő alapvető jogait. Az LMBTQ-ellenes propagandatörvényről a Velencei Bizottság szokatlanul szigorú bírálatot adott: kiemelik, hogy ez a törvény pont hogy nem védi, hanem sérti a gyermekjogokat, hiszen a gyermekeknek joguk van előítélettől mentes és objektív információkat kapni az LMBTQ témákról, mert csak így védekezhetnek az ilyen irányú hátrányos megkülönböztetés ellen.

Novák Katalin szakmai partnerei között van még a Katolikus Család és Emberi jogi Intézet (Catholic Family & Human Rights Institute, C-FAM), ami egy USA-ban nyilvántartott gyűlöletcsoport. Ők többek között az ENSZ rokkantügyi egyezménye és a nemi betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás ellen lobbiznak: azt nehezményezik, hogy az absztinencia, azaz a szextől való tartózkodás helyett az ENSZ óvszerhasználatot népszerűsítené.

Novák együttműködik a Szabadságvédő Szövetséggel (Alliance Defending Freedom), akik nem csak az egyenlő házasság és az iskolai szexuális felvilágosítás ellen küzdöttek az USA-ban, de azért is, hogy a közép-amerikai Belizében ne helyezzék hatályon kívül azt a törvényt, ami 10 éves börtönnel bünteti azokat, akikről kiderül, hogy melegek.

Nemzetközi mintára itthon is elkezdte kiépíteni a Fidesz a nő- és LMBTQ-ellenes gyűlöletcsoportokat. Az orosz titkosszolgálathoz köthető oligarchák platformjában, a CitizenGoban különleges stratégiai partnerre talált a magyar kormány: az Alapjogokért Központ - amit a KESMA-val egyszerre vezet Szánthó Miklós, aki saját belépőkártyával jár a Karmelitába - , a szintén kormányközeli Emberi Jogokért Központ és a Citizengo együtt adták a “civil” és “társadalmi” lendületet az Isztambuli Egyezményből való kilépéshez. Az Isztambuli Egyezmény azonnali és gyakorlati segítséget nyújtott volna a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatainak körülményeit és javította volna a túlélési esélyeiket: míg Magyarországon hetente legalább egy nőt öl meg a partnere vagy a volt partnere, a magyar kormány azzal van elfoglalva, hogy áldozatsegítés helyett a “genderideológiára” kenje az Isztambuli Egyezményből való kilépést. Miközben a nőket védő intézkedéseket nem győzi kikukázni a kormány “családvédelem” címszó alatt, az Alapjogokért Központot kezdetben a Fidesz alapítványa finanszírozta, ma pedig már egymilliárd forintot kap a Miniszterelnöki Kabinetirodától azért, hogy szisztematikusan kampányoljon a nők és az LMBTQ emberek egyenlősége ellen.

Az Isztambuli Egyezményből való kilépésben fontos partner volt a lengyel Ordo Iuris, hiszen Magyarországot követve Lengyelország is kilépett a fontos családvédelmi egyezményből. Az Ordo Iuris az Alapjogokért Központ hivatalos partnere, akik a lengyel kormánypárt, a PiS számára hajtják végre a piszkosmunkát, amikor abortuszellenes vagy LMBTQ-ellenes hangulatkeltésről van szó: a Fundacja Pro-val országos szintű dezinformációs kampányt indítottak a női és az LMBTQ jogok ellen, ami során még kamionokkal is járták a kis falvakat, hangszórókból harsogtak olyan mondatokat, mint hogy az LMBTQ témájú oktatás és az iskolai szexuális felvilágosítás pedofília.

Ezt a retorikát is importálta Magyarországra a Fidesz: 2019 májusában Kövér László hasonlította a gyermekbántalmazókhoz az örökbefogadó azonos nemű párokat; 2020 októberében Orbán Viktor nyilatkozta a Meseország Mindenkié kapcsán azt, hogy “hagyják békén a gyerekeinket”, 2021 júniusában pedig gyermekvédelemre hivatkozva tiltották ki az LMBTQ témákat az oktatásból és a médiából, miközben a valódi család- és gyermekvédelmi intézkedések még mindig váratnak magukra.

Novák Katalin veszélyesen közel került olyan orosz oligarchákhoz, amerikai szélsőséges csoportokhoz és vallási fundamentalistákhoz, akik bármit képesek megtenni azért, hogy más országokban lobbizva érvényesítsék a politikai céljaikat. A Novák Katalin által kiépített kiterjedt nemzetközi szélsőjobboldali kapcsolatok révén a Fidesz kormány importálta a stratégiáikat, retorikáikat és intézményeiket, mintájukra pedig elkezdte kiépíteni a témára szakosodott “civil” szervezeteit, amik dezinformációs kampányokkal próbálják radikalizálni a magyar társadalmat.

Ha Novák Katalin lesz Magyarország következő államfője, az komoly veszélyt jelent majd a magyar nőkre, az LMBTQ jogokra, a szólásszabadságra és a magyar demokráciára nézve.