Tiborcz megvette a Gránit Bank többségét

Tiborcz István banktulajdonos lesz. A miniszterelnök veje által tulajdonolt és irányított BDPST Zrt. bejelentette, hogy szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonosának megvásárlásáról. A BDPST egészen pontosan az E.P.M. Tanácsadó Kft. döntő többségét veszi meg, ez a cég eddig Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatójának a 100 százalékos tulajdonában állt, aki ezen keresztül birtokolt 57 százaléknyi Gránit-részvényt, de ennél még nagyobb is volt a szavazati aránya a közgyűléseken, írja a Telex.



A vevő azt is közölte, hogy már benyújtotta a tranzakció zárásához szükséges pénzügyi felügyeleti engedély iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), az elbírálás folyamatban van. Tiborcz a kiadott közlemény szerint pénzügyi befektető lesz, hosszú távra invesztált és tőkeemelést is tervez.

Pletykálták

Azt régóta rebesgették a hazai pénzügyi piacon, hogy a kiterjedt hazai és külföldi ingatlanpiaci és turisztikai portfólióval rendelkező Tiborcz István, illetve holdingcége, a BDPST Group valamiképpen megjelenhet a pénzügyi szolgáltatások piacán is.

Mivel olyan nagyon sok eladó portéka nem volt mostanában, így szinte minden izzásban levő történet (legyen az a Bankholding, a Sopron Bank, a Commerzbank, vagy éppen az Aegon Biztosító) körül felmerült, hogy esetleg a BDPST Group, vagy nevesítve, Tiborcz István is érdeklődhet.

Ám a Sopront elvitte a MagNet, a Commerzbankot megvette az Erste, az Aegon megvásárlását pedig a tervezett holland-osztrák tranzakciót megakasztó magyar állam végül egy kisebbségi részesedés megvásárlása mellett, csak megengedte a feleknek (a többségi tulajdonos az osztrák VIG lesz). A Bankholdingban sincs ott közvetlenül Tiborcz István, bár azért közvetve többféleképpen is van kapcsolat, hiszen a Bankholdingnak van olyan érdekeltsége, amely tulajdonos a Gránitban és a Bankholding nagyban hitelezi is Tiborcz turisztikai érdekeltségeit.

Valami más jött

December 30-án azonban végül máshonnan szállt fel a fehér füst, és bár az talán nem volt annyira kint nyíltan a piacon, hogy a Gránit Bank többsége is, Tiborcz István mégis ebbe a bankba szállt be. (A Gránitról is lehetett korábban tudni, hogy hitelezte Tiborcz érdekeltségeit.)

Hegedüs Éva, a Gránit Bank vezetője elmondta a Telexnek, hogy kedvező ajánlatot kapott, amivel élt, de továbbra is a bank vezetésére fog koncentrálni.

A választás részben érthető, vagyis a Gránit Bank jó bank, részben nem annyira, mert a bank mérete azért legalábbis a lakossági bankokhoz képest kicsi, niche-banknak (valamilyen szolgáltatásra, szakterületre specializálódó) megfelelő inkább. Maga a közlemény természetesen szépen szól a portékáról, vagyis tudatja, hogy a BDPST Group a hazai bankszektor leggyorsabban növekvő, leginkább digitális szemléletű bankjába szállt bele.

„A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, mérlegfőösszege az alapítás óta a kilencvenszeresére nőtt, és az idén megközelíti a 700 milliárd forintot. A bank ügyfélszámláinak száma immár meghaladja a 80 ezret, és a nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad.”

A sokáig Demján Sándor nevével azonosított Gránit Bank (összefüggést is fellelhetünk a TriGránit és a Gránit márkanevek között), egy ideje már nyereséges, konszolidált eredmény-kimutatása alapján tavaly 1,6 (2019: 1,1) milliárd forintos adózott eredményt ért el, a 2021-es profit is majd bőven megfejeli a tavalyit (a Gránit közben be is jelentette, hogy 4 milliárd forint körüli 2021-es adózás előtti nyereséget lát a csőben).

A bank óvatos, vezetője, Hegedüs Éva kifejezetten konzervatív bankár hírében áll, nem valószínű, hogy ebből a bankból olyan csontvázak kerülnének elő, mint amelyek voltak a hasonlóan kicsi, magyar, magántulajdonban levő, kormányközeli bankokban. Ilyen volt a piacról már kihulló NHB Bank (itt Szemerey Tamás, Matolcsy György volt a fő ember), vagy a Széchenyi Kereskedelmi Bank (itt a Fideszhez korábban ezer szállal kötődő Töröcskei István neve volt meghatározó).

Jó, csak kicsi

De, bár ezt a Gránit Bank minden vonatkozó cikk után üzemszerűen kikéri magának, a bank még mindig tényleg nagyon kicsinek számít, ami egy olyan magyar bankpiacon, ahol az informatikai és szabályozási kihívások miatt egyre hangsúlyosabb a méretgazdaságosság, tényleg nehézség.

A következő nagy kérdés, hogy a Gránit értékesebb, vagy kockázatosabb lesz-e az új tulajdonossal. A bank ugyan nem szerette, ha kormányközeli banknak titulálták, de azért az állam több ízben is tulajdonosi szerepet vállalt, az MNB az alapítványi pénzek egy részét betétként itt tartotta, és az ügyfélkörben is volt némi neres sűrűsödés. Amikor egy banknál megváltozik a tulajdonos, az elsődleges feladat mindig az, hogy az aktuális ügyfeleket, de persze a leendő klienseket se ijessze meg a bejelentés. Azt a vevő is érezhette, hogy azonnal szükséges néhány megnyugtató mondatot is közreadni, mert ezt olvashatjuk:

A Gránit Bank irányításában a tranzakció nem jelent változást, a bankot továbbra is Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató vezeti, aki kisebbségi tulajdonosként is érdekelt marad a bank részvényesi értékének növelésében. Az új tulajdonos deklarálta, hogy további tőkeemelést kíván megvalósítani a Gránit Bankban, tervei hosszú távúak.

Miért és miből vásárolt Tiborcz István?

Nagyjából ennyit lehet tudni a szűkszavú tájékoztatásból, és utána lehet elmerengeni a további következményeken.

Tiborcz Istvánnak biztosan sok pénze van, az egyik gazdaglistán (a Szakonyi Péter szerkesztésében megjelenő listán) 30 milliárd forint feletti vagyonnal szerepel, az erősebben „nettósító” Forbes-lista élbolyában azonban nincs ott, mert az ingatlanjai, cégei, szállodái mögött sok hitel van.

Bankot azonban saját erőből kell vásárolni, és, bár pontos értéket nem tudunk, a Telex szerint sokmilliárdos összeg lehetett a vételár.

Ha egy banknak a tulajdonosa a jövőben (a mostanában egyébként családjával Marbellára kiköltöző, de itthon továbbra is aktív) Tiborcz István, akkor az első kérdés az, hogy ez inkább elijeszt egyes ügyfeleket, vagy inkább vonz újakat. Nyilván mindenre lesz példa, hiszen van, aki úgy gondolkodik, hogy márpedig ő nem tartja a pénzét egy olyan bankban, amely Orbán Viktor családjához kötődik közvetlenül, de olyan ügyfél is lehet, aki úgy érzi, hogy azonnal váltania kell, mert éppen egy ilyen bankhoz szeretne tartozni. A fő kérdés a zsidó lap szerint az, hogy mi lesz az egyenleg.