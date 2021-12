Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 31. 12:20 ::

Kiszivárgott honvédségi visszaélés: parancsmegtagadásnak minősítik az oltás elutasítását

Jogellenes parancs miatt a katonai ügyészséghez fordulok, miután több panasz és egy hozzám kiszivárgott jegyzőkönyv szerint a Honvédség állományában lévőket paranccsal kényszerítik az oltás felvételére, és a Btk. 444. §-a szerinti parancs iránti engedetlenségnek minősítve fenyegetik az oltást elutasítókat - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke, alább a folytatás.

Ez a parancs nyilvánvalóan jogellenes, emberi méltóságot, ezen belül az egészségügyi önrendelkezés jogát sérti, és nincs összhangban a fizetés nélküli szabadságot mint szabadon választható lehetőséget előíró kormányrendelettel. A feltételes forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok visszautasítása egyelőre jogában áll az embereknek, pusztán munkájuk-fizetésük megvonásával zsarolt eddig a kormány, így ez most újabb szintlépés a kényszerítésekben. Ráadásul veszélyhelyzetben nem engedik leszerelni a fegyveres testületek tagjait, miközben több alakulattól érkezett panasz és az egyik hozzám segítségért fordult bajtársunktól kapott jegyzőkönyv szerint a Honvédség arra is szükségesnek tartja felhívni az állomány tagjainak figyelmét, hogy fizetés nélküli szabadság esetén sem folytathatnak más kereső tevékenységet, így akár évekig megvonják a jövedelemszerzés lehetőségét az érintettektől, számtalan család életét keserítve meg. A kormányzati intézkedést azért is tartja elfogadhatatlannak a Mi Hazánk Mozgalom, mert a Honvédség létszámhiánnyal küzd, még ha ezért 2016-tól titkosítják is a pontos adatokat.

A Magyar Honvédség Parancsnokának az oltások felvételének kötelezéséről szóló, hivatkozott 585/2021. számú parancsa nem nyilvános (létezését megerősítette nekem a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya, de betekintést sem engednek, noha a honvédek oltásra kényszerítésének módja nem lehet „hadititok”), azt az állomány tagjainak sem bocsátják rendelkezésére, de arra hivatkozva fegyelmi eljárással, illetve Btk.-val fenyegetnek, holott egyszerre kétféle eljárás nem is folyhat. Ez visszaélés a honvédelmi törvény 51. §-ával, mely szerint a katona szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a jogszabálysértő parancsot is. Ennyi erővel azt is parancsba adhatnák, s ha nem tiltakozunk, talán ez lesz a következő, hogy az állomány tagja saját védelme érdekében a gyerekét is be kell oltassa.

Ezért a Mi Hazánk sürgős intézkedést vár a katonai ügyészségtől és a honvédelmi minisztertől, miután az általam megküldött, anonimizált jegyzőkönyvrészletre a HM sajtóosztálya azt válaszolta egy névtelen levélben, hogy „az ügy kivizsgálása iránt a szükséges intézkedéseket megtesszük”. Remélem, ez nem a jegyzőkönyvben érintett honvéd számonkérését jelenti, hanem a leleplezett vezetői visszaélés megszüntetését, ha már a szakszervezet sajnos nem is válaszolt az ügyben, s ezért a Mi Hazánk Mozgalomnak kell ezt az ügyet is feszegetnie, zárja szavait a párt alelnöke.