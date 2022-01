Anyaország, Videók :: 2022. január 13. 18:24 ::

Toroczkai rendkívüli híre: fegyveres migránsok a határon

Ostrom alatt a magyar határ délen! Naponta sok száz migráns tör be Magyarországra, most már rendszeresen kőzáport zúdítva a határt védő rendőrök autóira, sőt immáron lőfegyverrel is felszerelkeztek. Követeljük a Magyar Honvédség bevetését! - írja a Mi Hazánk elnöke.