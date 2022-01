Anyaország, Videók :: 2022. január 19. 17:10 ::

Kirántani a politikát az asztaltársaságok szűk világából

A GenerációVáltás egy olyan rendezvénysorozat az Identitesz szervezésében, ahol különböző - olykor teljesen különböző - nézeteket képviselő fiatal szervezeteket és egyéneket hívunk egy asztalhoz, hogy különböző szakpolitikai témák mentén ütköztessék véleményeiket. Ez a generációnkról szól, hogy bekövetkezzen a vérfrissítés a magyar politikában, legalábbis mi ezzel is szeretnénk ezt az ügyet szolgálni. Ez volt az első alkalom, március 5-én jön a következő - fogalmazott László Balázs, a szervezet vezetője, ugyanis az elmúlt hétvégén rendezték meg konferenciájukat.

No, de miért jó ez a rendezvénysorozat, mi a haszna? – tette fel a kérdést László.

Az a haszna és azért jó, mert kirántja a politikát az asztaltársaságok szűk világából. Kellemes és pezsdítő tud lenni egy-egy politikai beszélgetés azonos értékrendű egyének között, pár finom sört legurítva mellé, de mégis mi haszna, ha az egyén a tudását nem méretteti meg csatában? Bizony, ki kell menni a megszokás kereteiből és harcolni kell, oda kell bátran ülni az ellenfelek elé és meg kell küzdeni velük a vitában. Azért hoztuk létre ezt a rendezvénysorozatot, hogy lehetőséget teremtsünk mindazon kortársainknak, akik hozzánk hasonlóan a nemzet- és rendpártiság táptalaján állnak, hogy ismereteiket, gondolataikat és vitakészségeiket összemérhessék éles vitában. Persze, nem csak a mi értékrendünk szerinti egyéneket várunk a rendezvényre, hiszen éppen a küzdelem maga a lényege. Megadva egymásnak a kellő tiszteletet, de kellő bátorsággal kiállva a saját vélemények mellett. Tehát a GenerációVáltás vitáinak célja a küzdelem maga, hogy a komfortzónából kilépve megmérettetésre kerüljön a politikát formálni akaró egyén – foglalta össze.

A jelenlévők visszacsatolásaiból kiindulva a szervezők úgy látják, remek hangulatú, és a költségkeretek egyelőre alacsony volta ellenére is színvonalas rendezvényt sikerült összehozniuk, és büszkék, mert, mint mondják, tényleg odatették magukat a szervezés és koordináció minden részletében.

Pedig ez még egy kisebb rendezvény volt, de mi igyekszünk már kicsiben is olyan szervezőkészséget felmutatni, amely képviseli azt a szintet, amelyet el akarunk érni. Külön öröm, hogy sokan már a helyszínen biztosítottak minket, hogy a következő rendezvényünkön is ott lesznek. És természetesen, már szervezés alatt van a következő – fűzte hozzá.

Arról is érdeklődtünk, milyen témák kerültek szóba.

Az oktatás területéről számos témát érintettek a felszólalók, akik a következők voltak: Schermann Fruzsina, az ADOM diákmozgalom elnöke; Vékony Csongor, a Mi Hazánk Ifjai elnöke; valamint tőlünk, a szervezők részéről Tüskés Vilmos, az Identitesz szakpolitikai képviselője. A moderátor Forgács Márton Identitesz-tag volt, akit valamennyien már ismerhetnek mind a szervezetünk évekkel ezelőtti tevékenységéből, mind pedig az Erő és Elszántság mozgalom rendezvényeiről. Márton alapvetően 5 kérdéssel készült, de a spontán lehetőségeket megragadva is tett fel olyan plusz kérdéseket a vitázó feleknek, amelyek abszolút érdemes voltak vitára. Az öt alaptéma voltak: (1) a magyar diákok eredményeinek értékelése és alternatív oktatáspolitikai lehetőségek megvitatása; (2) az iskolai erőszak, a fegyelmezés kérdése, érintve az iskolaőrség intézményét és a szegregáció témáját is; (3) a diákönkormányzatok jogköreinek megítélése; (4) az LMBTQ-propaganda helyzete az oktatásban; (5) illetve a nemzeti identitás oktatásának helyzete a tananyagban. Ezeket persze - a felszólalók különbözősége okán - több irányból is megközelítették, olykor elég parázs, de amúgy kultúremberhez illő módon vitázva – magyarázta László.

Kérdésünkre, milyen események várhatóak a jövőben, meglehetősen tömören felelt: rendezvény, rendezvény és rendezvény.

– Ebben a hónapban - a zárt körű rendezvényeinken túl - még lesz egy nyilvános eseményünk, amely egy kommunikációkészségeket fejlesztő képzés lesz január 29-én, Budapesten. Ezen a rendezvényen - amelyre az identiteszinfo@protonmail.com címen lehet regisztrálni - lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy vita-, beszéd-, és tárgyalástechnikai készségeiket fejleszteni tudják interaktív feladatok és szimulációk során való gyakorlás közben. Következő hónapban szintúgy lesz pár nyilvános rendezvényünk, emellett pedig a PhalanxCast podcast csatornát is beaktiváltuk – mondta.

Hogy mik a céljaink? Meghatározóvá válni a politikában, hogy a nálunk biztosított lehetőségeket felhasználva olyan politikaformáló egyének nőhessenek ki az Identiteszből, akik jóhasznára tudnak válni a magyar társadalomnak. Milyenek lesznek ezek a politikaformáló egyének?

Becsületükben lojálisak, nemzetszeretetükben töretlenek és a társadalom ügyei iránti elkötelezettségükben sziklaszilárdak.

Nálunk idealisták vannak, akiket alaposan ki akarunk képezni a reálpolitikára. Nem gondolnám, hogy jelenleg versenyképesek vagyunk a nagyhalakkal szemben. De azt gondolom, hogy azokká fogunk válni. Azért, mert eldöntöttük, és azért, mert végig fogjuk csinálni. Ez a generációnk érdeke – zárta gondolatait.

A teljes konferencia megtekinthető alább:

Lantos János – Kuruc.info