Anyaország, Koronavírus :: 2022. január 20. 07:45 ::

Jó ideje ellenségnek tart minket a Fidesz, versenyeznek velünk a nemzeti szavazatokért - Telex-interjú Toroczkaival

- Minek örülne a Mi Hazánk Mozgalom? Ha április 3-án Orbán Viktor vagy Márki-Zay Péter nyerne?

- Ha a Mi Hazánk Mozgalom győzne. Ha én meg lennék elégedve bármelyik oldallal, a Fidesszel vagy ezzel a balliberális-globalista oldallal, akkor nyilván nem alakítunk Mi Hazánk néven egy új politikai erőt.

- De a realitás most az, hogy a két tömbnek nagyobb a támogatottsága, mint önöknek, így nehéz lesz győzni.

- Nincs értelme realitásokról beszélni akkor, amikor olyan időket élünk, ami sok ember életében még sohasem fordult elő: járványhelyzet, kijárási tilalom, oltáskényszerítés. Ez teljesen felborítja a választásokkal kapcsolatos erőviszonyokat is. Én is látom, hogy míg a két oldal egymással verseng az oltásterrorban, olyan emberek állítanak meg az utcán és jönnek el a tüntetéseinkre, akik soha korábban egy Mi Hazánk-os tüntetésre nem jöttek volna el. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy a választásokon mi lesz a végeredmény, ez teljesen értelmetlen. Én eddig két párt, a MIÉP és a Jobbik parlamentbe jutását segítettem elő, és mindkét esetben nagyon-nagyon messze, bőven a hibahatáron alul mérték a közvélemény-kutatók a parlamentbe jutás esélyét. Hadd ne gondoljam azt, hogy tökéletesen el tudták eddig találni a mi valós támogatottságunkat. Egészen mostanáig 1 százalékos pártnak neveztek minket, miközben sosem voltunk 1 százalékosak.



Fotó: Huszti István / Telex

- De most az a kérdésem, hogy ki lesz a miniszterelnök. Azt látjuk, hogy Márki-Zaynak vagy Orbánnak nagyobb esélye van erre a posztra.

- Toroczkai Lászlót szeretné a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnöknek. De hogy ne kerüljem meg a kérdést, mi arra számítunk, hogy bekerülünk a parlamentbe, jelentős, megkerülhetetlen politikai erő leszünk az áprilisban felálló országgyűlésben. Én pontosan tudom, hogy soha nem volt még akkora hiány az államháztartásban, mint most, az adósság az 1995 előtti időket idézi, a koronavírus és az infláció miatt pedig ennél csak rosszabb lesz a helyzet. A Fidesz jelenleg hihetetlenül felelőtlen, a saját hatalmát próbálja megtartani. Én azt gondolom, ebből államcsőd lesz. És nem vagyok benne biztos, hogy négy évet kell majd várnunk egy újabb választásra. De ha mi bejutunk a parlamentbe, a következő választásokat megnyerjük.

- Akkor másképp kérdezem: a Mi Hazánk Mozgalom jövőjének szempontjából melyik lenne az ideálisabb: ha az ellenzék nyerne, vagy a Fidesz?

- Ha én most önző pártelnök lennék, és a pártom érdekeit nézném, akkor nekünk a balliberális győzelem lenne jobb, mert akkor körülbelül két hónap múlva két számjegyű támogatottsága lenne a Mi Hazánknak. Ha a haza sorsát nézem, akkor nekünk majdnem mindegy: a Fidesszel egy lassú nemzethalál vár Magyarországra, a balliberálisokkal gyors. A Fidesz például valójában nem akar komolyan foglalkozni a migrációval, nem is gátolja ezeket a folyamatokat, csak a saját médiájában tolja róla a propagandát, de a balliberális erők még a folyamatokat fel is erősítenék. Természetesen én nem hiszem el, hogy meghagynák a kerítést.

- Mi a jelenlegi prognózisa: a választáson hány választókerületet fog vinni a Fidesz, és mennyit az ellenzék?

- Ó, hát ez nem az én dolgom, halvány gőzöm sincs, erre vannak a közvélemény-kutatók. Én arról tudok beszélni, hogy a Mi Hazánk mind a 106 választókerületben indul, a jelöltek is megvannak, és senkinek a javára nem fogunk visszalépni, se fideszesnek, se balliberálisnak.

- A jelenlegi felmérések 3–5 százalékra teszik önöket. Hogy lehet még növelni a támogatottságot az elkövetkező hónapokban, honnan tudnak és akarnak még szavazókat elvenni?

- Én nem választópolgárokban, hanem emberekben hiszek. És ha az emberek azt látják, hogy valamelyik oldal árt nekik és az országnak, akkor nem fognak arra a pártra szavazni.

- De mégis, melyik oldalon lát több lecsippenthető csalódott szavazót?

- Szerintem mind a két oldalon ugyanannyi van. Nincs erre statisztikai adatunk, én nem foglalkozom vele, de alapvetően mindenki úgy kalkulálja, hogy a Fidesztől többet vesz el a Mi Hazánk Mozgalom. Ez biztos, hogy igaz volt tavaly nyárig, most nem tudom. De fundamentális kérdésekben mi mégiscsak egy hagyományosan nemzeti radikális párt vagyunk, nyilván nem véletlen, hogy az elmúlt bő egy évben a Fidesz nem csak totális elhallgatást, cenzúrát alkalmaz, hanem el is kezdett tüzelni ránk. Például a Demokrata lap, ami korábban beszámolt rólunk, most folyamatosan beleáll hol Dúró Dórába, hol a Mi Hazánkba. Idejét nem tudom, mikor voltam én utoljára a közmédiában, de egy éve biztosan nem.

- És akkor mi lehet a törés oka? Miután kizárták a Jobbikból, folyamatosan járt a közmédiába.

- Így van. 2018-ban nem győztem a meghívásokat a tévétársaságoktól. De a törésnek nagyon egyszerű oka van. Nem vagyunk hülyék: a Fidesz örült annak, ami minket megviselt, hogy a Jobbik szétszakadt. A Fidesz-média pedig ekkor szélesre tárta a lehetőségeket, amit én tudatosan kihasználtam. Biztos voltam abban, hogy menni kell a köztévébe, a Kossuth rádióba, és azért csináltam, mert tudtam, hogy országosan ismertté válunk, amiből később tudunk profitálni. Ennyire nem vagyok naiv. Pontosan tudtam, hogy amikor már kellőképp erőssé válunk annyira, hogy veszélyt jelentsünk a jobboldalon, akkor már nem akarja annyira a Fidesz és a médiája, hogy teret adjon nekünk és tovább erősödjünk. Az is nagy kérdés, hol fogunk tudni hirdetni. Egy Fidesz-közeli plakátcég uralja a piacot, és konkrétan több mint egy éve nem adnak nekünk plakáthelyet. Baromira nem örül nekünk a Fidesz, sőt, jó ideje kifejezetten károsnak és ellenségnek tart minket, ezt mindenhol érezzük.

- Korábban nyilatkozta, hogy ha bejutnak a parlamentbe, akkor a mérleg nyelve akarnak lenni a Fidesz és az ellenzék között. Merre billennének inkább?

- Én is azt gondolom, hogy nem reális arról beszélni, hogy mi megnyerjük a választásokat, de a politikai matematika az, ha mi nem kerülünk be harmadik erőként a parlamentbe, akkor vagy a Fidesznek, vagy a balliberálisoknak kényelmes többségük lesz a mandátumkiosztásnál, ez pedig a legnagyobb tragédia lenne Magyarországnak. Ha mi bekerülünk, akkor ez nem lesz meg egyik oldalnak sem, és szerintem ez ma Magyarország és a demokrácia érdeke.

Ebben az esetben lehet azt mondani, hogy nyilván mi vagyunk a mérleg nyelve, sőt, királycsináló szerepbe kerülhetünk. Ez teljesen reális helyzet.

- És akkor az a kérdés, ki lenne a király.

- Tudom, tudom. Én mindig azt szoktam mondani, akkor megyünk át a folyón, ha odaérünk a hídhoz.

- Ezt Orbán Viktor is szokta mondani.

- Nem tudom, nem nézem Orbán Viktor beszédeit. Ezt én szoktam mondani. De azt szeretném kijelenteni, hogy mi nem fogunk koalícióra lépni sem a Fidesszel, sem a balliberálisokkal. Mi mindig azt támogattuk, ami Magyarországnak jó, ami pedig nem jó, azt nem szavaztuk meg. Akármelyik oldal fog kormányozni, mi nagyon meg fogjuk nézni, mit szavazunk meg. Korrupciós ügyekben mi egyik oldalt sem fogjuk segíteni, ezt garantálhatom.

- Akkor nem várható hasonló együttműködés, mint a Nógrád vagy Csongrád megyei közgyűlésben, ahol a mi hazánkos együtt szavazott a Fidesszel, vagy Tatabányán, ahol a Mi Hazánk képviselője nem szavazott úgy, hogy a Fidesszel szemben biztosította volna a többséget, esetleg mint Ásotthalmon, ahol a Fidesz nem indított ön ellen jelöltet az önkormányzati választáson?

- Jaj, ne már. A Jobbik, a DK vagy Márki-Zay mozgalma sem állított jelöltet velem szemben Ásotthalmon. Két független polgármesterjelölt indult ellenem akkor. Miről beszélünk?

- Akkor semmiféle megállapodás nem volt önök között?

- Ugyan már, dehogy is. Soha. Könyörögve kérem az interjún keresztül az összes pártot, ha nem jutunk be a parlamentbe, és maradok polgármester, találjanak ellenem kihívót. Esélye nem lenne Ásotthalmon egy másik pártnak.

- Miután megalakult a mozgalom, sorban elkezdtek kiugrani az emberek belőle: Fülöp Erik és Volner János is távozott. Mit csinál ön rosszul?

- Először is Volner János sosem volt a mozgalom tagja, erre nem is kell reagálnom, mivel nem lépett be, nem is ugrott ki.

- De csatlakozott önökhöz, a barátnője jegyeztette be a mozgalmat a bíróságon, és ő is lett a fő jogászuk.

- Volner részt vett több megbeszélésünkön, itt volt velünk egy darabig, aztán elment. Az biztos, hogy az alapításkor a hozzánk csatlakozóknak én vért, verítéket ígértem. Munkát kapott, pénzt és paripát hozzá nem. Itt azok maradtak, akik tényleg a legkeményebben húzzák az igát. Tőle kell megkérdezni, hogy a Volner Pártnak mi az értelme. Kíváncsi vagyok, hogy a választásokon indul-e, vagy az utolsó pillanatban esetleg felkéri a híveit, hogy szavazzanak a Fideszre. Engem nem lepne meg.

- Akkor nem várható együttműködés a Volner Párttal?

- Ha a Volner Párt feláll 106 választókörzetben és elindul a választásokon, nagyon meg fogok lepődni. Tehát nincs miről beszélni.

- És Varga-Damm Andrea Reformerek pártjával?

- Nagyon tehetséges parlamenti politikusnak tartom, de nem látok pártot vagy politikai mozgalmat mögötte. Vele tegnap váltottam emailt. Megkeresett azzal, hogy kezdeményezett egy miniszterelnök-jelölti vitát a köztévében Orbán Viktor, Márki-Zay Péter, a saját és az én részvételemmel. Én azt mondtam, ha a többiek elfogadják, akkor én erre nyitott vagyok. A köztévé azt válaszolta neki, hogy még nem időszerű erről beszélni.

- Esetleg Gattyán Györggyel?

- A magyar politika sokszor süllyedt már mélyre, de az már tényleg az alja, hogy egy pornómilliárdos meg akarja menteni Magyarországot, és szó szerint azt mondja, hogy az ország jó hírét akarja öregbíteni. Rettenetesen sokat ártott Magyarországnak azzal, hogy egy pornóoldallal tette világhírűvé: egy nyugatinak elsőre a pornó jut eszébe Magyarországról. A motivációját nem tudom, életemben nem találkoztam vele. De az világos, hogy nem tiszta a szándéka.

Rajtunk kívül még a Kutyapárt kerülhet be a parlamentbe, de az meg egy viccpárt, az meg azért nem vehető komolyan.

- Milyen pénzből működik a Mi Hazánk?

- Kizárólag magánadományokból, a törvényeknek megfelelően. Az adományok mögött magyar vállalkozók állnak, egyetlen oligarcha nincs közöttük. A parlamenti képviselőink az ötmilliós keretüket pedig nem elköltik vagy elmutyizzák, hanem a pártunk működését segítik.

- Hogyan jellemezné egy mondatban a Mi Hazánkot?

- A magyar néphez legközelebb álló párt.

- Azzal egyetért, amikor önöket náci pártnak nevezik?

- Nem. Az pedig, hogy ellenérdekelt pártok, szervezetek, politológusok minek minősítenek minket, az nem érdekel. Demokrácia van, mindent lehet mondani.

- Közben meg vannak olyan tagjai a mozgalomnak, akikről karlendítős képek kerülnek elő.

- Kik azok?

- Walter Pál Péter, aki a Mi Hazánk Ifjainak volt a vezetője.

- Nem tagunk.

- Ábrahám Barnabás, aki a karlendítős fotója után lett a mozgalom által delegált külsős bizottsági tag Tatabányán, és a Mi Hazánk Ifjainak regionális vezetője is lett.

- Ő a tagunk, igen, nagyon remek jelöltünk, és elmondtuk neki, hogy elég nagy butaság volt ilyen fényképet készíteni.

- Egy karlendítésnek ennyi a szankciója?

- Hát mit csináljunk? Feszítsük meg? Törjük kerékbe?

- Alkalmazhatnak zéró toleranciát.

- Hát azért a magyar politikában, ahol a kommunista elnyomó diktatúrát működtető és vezető emberek most a legnagyobb demokraták a Demokratikus Koalícióban, ott szerintem nincs értelme arról beszélni, hogy mi miért nem törtük kerékbe ezt a fiatalembert.

- Lehetne LMBTQ-tagja a Mi Hazánknak?

- Ezt nem kérdezzük meg senkitől, de ha valaki ezt a zászlajára tűzi, és az ehhez kapcsolódó politikai jelképekkel akar a mozgalom tagja lenni, akkor valószínűleg nem fogja jól érezni magát nálunk. Én sem szoktam a párt gyűlésein a hálószobatitkaimról mesélni.

- És lehet melegfelvonulás Ásotthalmon?

- 2016-ban elmondtam, hogy ezt nem szeretném. De mutasson nekem egyetlen ásotthalmi homoszexuálist, akit én elnyomtam. Én senkit sem nyomtam el, egyetlen ilyen ásotthalmi nem akart ilyen felvonulást tartani. Budapestről hoztak le busszal ellenem tüntetni homoszexuálisokat, akikkel szemben én tartottam vissza az ásotthalmiakat. Nem értek egyet a homoszexuális felvonulással, de a Kúria megsemmisítette az ezt tiltó önkormányzati rendeletünket.

- A saját településén, Ásotthalmon sem tudta megakadályozni a melegfelvonulást, akkor miniszterelnökként hogyan akarja betiltani az egész országban, ha ez az alkotmányba ütközik?

- A Kúria arra hivatkozva akadályozta meg ezt, a burkaviselést és a mecsetépítést betiltó rendeletünkkel együtt, hogy ezeket a kérdéseket a parlamentnek kell szabályoznia. Magyarország alkotmányos válságban van, ezért alkotmányozó nemzetgyűlésre lesz szükség. Az új alkotmányban kell rögzíteni azt, hogy mi és a gyerekeink nem akarnak tudni más szexualitásáról, nem akarjuk, hogy rózsaszín tangabugyiban két férfi csókolózzon fényes nappal egy politikai tüntetésen. A rendőrség azért tiltja meg nekünk, hogy egy helyi cigány származású bűnöző ellen tüntetve cigányok által lakott városrészben vonuljunk fel, mert ezzel sértjük az ő jogaikat. A melegfelvonulás pedig az én jogaimat sérti.

- Önök hozták be először a közbeszédbe a „homoszexuális propaganda” kifejezést a Meseország mindenkié című könyv ledarálásával. Egyeztettek előtte a Fidesszel, hogy ebből aztán törvény is lesz?

- Nemhogy nem egyeztettünk, hanem borzasztóan rosszul érintett minket ez. Mélységesen fel voltunk háborodva, hogy a Fidesz ezt ellopta tőlünk. Ez már része annak a rivalizálásnak, amit a Fidesz velünk szemben folytat. Meggyőződésem, hogy a Fidesz ezt a törvényt soha nem fogadja el, ha Dúró Dóra nem csinálja meg a könyvdarálást.

Relatíve új pártként mi csak ilyen erős performanszokkal tudjuk áttörni a médiablokádot. Ezzel lépéskényszerbe került a Fidesz, amely folyamatosan versenyez velünk a hagyományos nemzeti szavazatokért. Azért háborított fel ez minket, mert a kerítésépítés ötletének lenyúlásával legalább egy valóban hasznos intézkedés történt, ez viszont csak politikai kommunikáció.

- Folytassuk a sort: roma tagja lehetne a Mi Hazánknak?

- Azt sem tartom kizártnak, hogy jelenleg van. Természetesen nincsen semmi ilyen kitétel nálunk, hiszen ez alkotmányellenes lenne. Nem vizsgáljuk a családfáját senkinek, nekem például olasz volt az egyik ükanyám. Azt viszont el tudom mondani, hogy amikor Berettyóújfaluban standoltunk az utcán, odajött egy kigyúrt, vastag aranyláncos, tetovált cigány ember, és aláírt nekünk. Első pillantásra akár bűnözőnek is gondolhattam volna, de nem a ruha teszi az embert. Hosszasan elbeszélgettem vele, hogy tudja-e, kik vagyunk. Kiderült, hogy alaposan ismeri a programunkat.

- Akkor ez a roma ember tudhatta, hogy az önök programja azt is tartalmazza, hogy a „cigánybűnözés visszaszorítására” a bűnözőket önök Szibériában küldenék kényszermunkatáborokba?

- Az mondta, az elszámoltatás mellett kifejezetten ezért is szavazna ránk. Ő ugyanis egy vállalkozó, aki egy cigánytelepen nőtt fel, cigányok között él, és ő tudja legjobban, mekkora probléma a cigánytelepeken a bűnözés.

- Önök mennyire ismerik a nem bűnözésből élő cigányságot? A programjukban csak bűnöző cigányokról lehet olvasni, de mit ajánlanak a szegénységgel és egyéb hátrányokkal küzdő romáknak?

- Ugyanazt, amit a becsületesen dolgozó magyaroknak. Mi ellenezzük a Fidesz és a balliberálisok pozitív diszkriminációját. A cigányokkal szemben sincs szükség pozitív megkülönböztetésre. Nincs szükség pluszmilliárdokból fenntartani cigány önkormányzatokat. Egy nagyon fontos dolgot rögzítsünk ebben az interjúban, és ezt most nem azért mondom önöknek, mert itt politikai korrektségből meg akarok felelni a Telexnek. Nagy ívben teszek rá, hogy önök hogy fognak jellemezni engem, ha korrekt körülmények között számolnak be arról, ami most elhangzik. Ásotthalmon van egy Gyula nevű cigány ember, akit személyesen ismerek, tudom róla, hogy becsületesen élő és dolgozó ember. A lelkiismeretem nem engedné, hogy Gyulát önmagában azért bántsa bárki, mert cigány.

- De közben az oktatási programjukban is inkább csak az szerepel, hogy szegregáltan kell oktatni a roma gyerekeket, a bűnözőktől el kell választani a gyerekeket, vagy bentlakásos iskolákba kell küldeni őket. Csináltak már ilyet Kanadában a bennszülöttek gyerekeivel, de annak nagyon súlyos következményei lettek. Milyen pozitív üzenetük van arra, hogy a romáknak felemelkedési lehetőséget adjanak?

- Ön szerint az nem szörnyű következmény, amikor egy bűnöző férfi és nő – mert apának és anyának nem akarom nevezni őket – a cigánytelepen úgy neveli föl idézőjelbe téve a gyerekeket, hogy azok már hatévesen drogosok, hogy lopni tanítják őket, eszközként használják őket? Ebből a gyerekből milyen tagja lesz a társadalomnak?

- Ezért van a gyámügy.

- A gyámügy nem működik megfelelően Magyarországon, mert a politika nem hagyja, hogy működjön. Polgármesterként is látom, sokkal jobb fizetéseket és több jogkört kellene ott is adni, hogy valami eredményt el lehessen érni. A szegregáció a mi felfogásunk szerint nem azt jelenti, hogy minden cigány gyereket szegregálunk. Az antiszociális gyerekeket szegregáljuk, mert előbbre való a gyerekének rendesen iskoláztatást akaró szülő és az iskolában tanulni akaró gyerek joga, mint azé, aki csak a balhét keresi az iskolában. Ezekkel a balhés gyerekekkel külön pedagógiai program alapján kell foglalkozni, nem akarjuk kidobni őket az utcára. Ez nem általánosságban a cigány gyerekek ellen szól. Persze azt azért tudjuk, hogy magasabb ebben a körben az antiszociális környezetben felnövő cigány gyerekek aránya.

- Be van oltva?

- Kétszer átestem a betegségem. Nem vagyok beoltva. Magyarország egyetlen oltatlan miniszterelnök-jelöltje vagyok.

- Nem is bízik az oltásban?

- Nem, és ahogy telik-múlik az idő, egyre erősebbé válik az a meggyőződésem, hogy az oltás nem megoldás. Amikor 2020-ban megjelent a koronavírus, elkezdtem kutatni az igazságot, mert engem a politikába az igazságkeresés hozott. A koronavírusról is olyan kutatómunkát végeztem, hogy most már professzorokkal, biológusokkal szoktam vitázni a témáról. Létrehoztunk egy Koronavírus Kutatóközpontot, közben magunkon is kísérletezünk. Én például minden létező vizsgálatot elvégeztem. Most olvastam, hogy poszt-Covid-tünetnek számít a vércukoringadozás. Összevissza vagyok szurkálva, mert most vércukrot mérek magamon. Egyébként teljesen rendben van a vércukrom.

- És milyen megállapításokra jutott az igazságkeresés közben?

- Azt látjuk, hogy az oltás abszolút nem állítja meg a vírust.

- Nem is ezért van az oltás, hanem azért, hogy a súlyos következményektől védje meg az embert.

- Csakhogy nem ezt mondták eredetileg. Most már mainstream politikusok és a kormány által futtatott szakemberek is kezdik beismerni, hogy hazugság volt, amit Merkely professzor és a kormány korábban mondott. Tavaly Orbán Viktor mondta ki először a Covid-diktatúra kifejezést, miszerint nálunk nem lesz kötelező oltás. Most meg már abba az irányba mennek a dolgok, hogy csak az oltottaknak lesz védettségi igazolványuk, a természetes védettség nem számít többé. Ez döbbenet! Nem lehet diszkriminálni emberek millióit azért, mert nincsenek beoltva. Nemhogy a vírust nem állítja meg az oltás, de a kórházban lévő betegek fele is oltott.

- Kásler Miklós adatai szerint 40 százalék az oltottak aránya a kórházakban, és 60 százalék az oltatlanoké. És ez még akkor sem bizonyítaná az oltások hatástalanságát, ha 50-50 százalék lenne az arány. 6 millió oltott és 3,8 millió oltatlan van, arányosan jóval többen kerülnek kórházba az oltatlanok közül.

- Én ilyen információkat kapok a kórházakban dolgozóktól. Két állítás hangzott el a politika részéről az oltásokkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez megállítja a koronavírust, kiderült, hogy ez hazugság. Ezután arra módosítottak, hogy nem ez a cél, hanem hogy ne kerüljünk kórházba. Ez is megdőlt.

- Mi is elég gyakran beszélünk Covid-osztályokon és intenzív osztályokon dolgozó orvosokkal. Ők azért egybehangzóan azt mondják: a súlyos állapotban lévők többsége oltatlan, akár fiatal emberek is vannak köztük, három oltással viszont alig-alig kerül be ember a kórházba.

- Lehet itt az arányokról beszélni, hogy az 50-50 százalék az sok vagy kevés, de kórházba lehet kerülni, miközben itt vagyunk sok százezren Magyarországon is, akik oltás nélkül átestünk a koronavíruson, és nem haltunk bele. Ehhez képest most ott tartunk, hogy lassan a csecsemőket kezdik el oltani.

- Egy védőoltás nemcsak az egyént védi, legalább ekkora szerepe van a társadalom védelmében. Ön szerint jó lenne, ha lenne újra kanyaró és járványos gyermekbénulás, merthogy ezek a betegségek az oltásoknak köszönhetően tűntek el?

- Ne vigyük már félre ezzel a beszélgetést! A Covid-oltás nem olyan, mint a többi gyerekkori oltás. A náthavírusokat, amilyen a koronavírus vagy az influenzavírus, nem lehet megállítani védőoltásokkal. A koronavírus-vakcinák ráadásul kísérleti stádiumban vannak. A 70 éves cukorbeteg, érszűkülettel küszködő, évtizedek óta erős dohányos ember döntse el, hogy oltakozik-e vagy sem. De nekem van három lányom, és se Müller Cecília, se Orbán Viktor, se semmilyen más politikus nem döntheti el, hogy egy ilyen oltást beadjanak nekik. Ásotthalmon az óvodától a középiskoláig a koronavírus keresztül-kasul átment a gyerekeken, és semmilyen problémát nem okozott. Arányosan több gyermek kerül kórházba egy influenzajárvány idején, mint a koronavírus miatt.

- Miért kampányolnak még mindig azzal a szlogennel a gyerekek oltása ellen, hogy az oltás háromszor halálosabb, mint maga a koronavírus? A Telexen levezettük, hogy az önök által hivatkozott Andrew J. Bostom félrevezető adatok és téves számítások alapján állítja ezt.

- Önök kiragadtak egy adatot, de nekünk nagyon sok más helyről is származnak adataink. Százával-ezrével kapunk bejelentéseket az oltások mellékhatásairól. Főleg nőktől, hogy az oltás hogyan zavarta meg a menstruációs ciklusukat. Én hadd ne tegyem kockára azt, hogy majd gyönyörű fiúunokákkal ajándékozzanak meg a lányaim. Az omikron variáns sokkal enyhébb, elsősorban felső légúti betegséget okoz. Az lenne a legjobb, ha hagynánk, hogy a természet végezze a dolgát, és a meglévő humán koronavírusok irányába alakítson ezen a vélhetően laboratóriumból származó víruson. Lassan egyébként is mindannyian védettséget fogunk szerezni, sokan természetes úton.

- A természetes immunitás gyengébb, mint ami oltásokkal szerezhető. Ön vállalna politikusként felelősséget ezért, ha valaki meghal, és tudományosan egyértelműen bizonyítható lenne, hogy az oltás megmentette volna az életét?

- Én azért vállalom a felelősséget, hogy ha kormányra kerülünk, akkor széles körű tájékoztatást adunk a koronavírusról és az oltásokról. Ne az embereknek kelljen összeszedegetni ehhez az információkat az internetről. Ha látjuk, mivel állunk szemben, akkor megmutatnánk, hogy a világon milyen kezelési formákat alkalmaznak. Aki itt nem vállal semmilyen felelősséget, az a magyar kormány és a vakcinagyártók. Magyarországon semmilyen tájékoztatást nem kaptunk, csak a nyunyókáról hallhattunk. De hadd kérdezzek vissza, ha már ilyen kemény kérdést kaptam: ki vállalja a felelősséget azért a több száz oltásmellékhatásos esetért, amivel megkerestek minket?

- Egyikünk sem orvos, és ezek az esetek mindig sokkal bonyolultabbak annál, mint hogy valaki oltást kapott és aztán emiatt történt vele valami. Statisztikailag az is könnyen kimutatható lenne, hogy az oltások és az utánuk bekövetkezett autóbalesetek között is van összefüggés. És az mennyire hiteles, hogy a Mi Hazánk két parlamenti képviselője, Dúró Dóra és Apáti István be van oltva?

- Ez egy személyes döntés, nyilvánvalóan tőlük kell megkérdezni, miért oltatták be magukat. Amúgy ők sem fognak oltási igazolványt kapni, mert két oltás ehhez nem lesz elég, és azt tudom, hogy Dúró Dóra nem akarja beadatni a harmadik oltást.

- Lehet, hogy a Mi Hazánkban is meggyőzhetők lennének az oltásról az emberek?

- Ahogy én látom, fele-fele arányban oszlanak meg nálunk az oltottak és az oltatlanok. De pont ez a politikánk lényege: az abszolút szabadság. Ehelyett a kormány részéről jelenleg zsarolást, kényszerítést és a kötelező oltás felé tett lépéseket látok.

- Mi meg azt látjuk, hogy önök megtaláltak egy többmilliós választói réteget, akik valamilyen oknál fogva nem oltatják be magukat, és a német AfD-hez vagy az osztrák FPÖ-höz hasonlóan a Mi Hazánk is ebből csinált politikai terméket. Innen akarnak több szavazót szerezni?

- Még egyszer elmondom, hogy én az első pillanattól fogva kutattam, hogy mivel állunk szemben. Ez tolt engem abba az irányba, hogy elkezdtem a Mi Hazánk Mozgalom politikáját is ebbe az irányba elvinni. A WHO szerint az omikron jóval enyhébb tüneteket okoz, közben a magyar kormány most kezd elmenni az oltásterror irányába. Nemrégiben az összes balliberális párt követelte a negyedik oltást, és a kormány most ennek próbál megfelelni. Én tehát azt mondom: ezt a politika irányítja, nem az orvostudomány.

- Egy videóján látható, hogy a 2006-os tévéostromban részt vevő ismerőseivel együtt elmennek a moziba, vesznek pattogatott kukoricát, és megnézik az Elk*rtukat. Utána gyors kritikát adtak a filmről, ami nagyon nem tetszett önöknek. Az volt a bántó, hogy a filmben csak néhány tucat fasznak nevezik önöket, akik forradalmat akarnak játszani?

- Nem az hiányzott, hogy kihagytak a filmből. A mi szemszögünkből ez bizony forradalom volt, és nem néhány tucat fasz felkelése. Spontán ifjúkori hevülettel azt gondoltuk, hogy itt most eltakarítjuk a velejéig korrupt politikai elitet. Másnap reggeltől láttuk, hogy ez nem forradalom lesz, de ezt ne vegyék már el tőlünk, ez igenis történelemhamisítás a filmben. Azt nem a Gyurcsányék, hanem a Fidesz intézte el, hogy 2006-ban ezt nem tudtuk sikerre vinni. A Fidesz már másnaptól elkezdte azt a propagandát nyomni, hogy ügynökök vagyunk, Gyurcsány emberei vagyunk, kommunista vérbíró volt a dédnagyapám. Ezzel a filmmel ugyanezt a narratívát viszik tovább.

- Akkoriban azt mondta, hogy a hazugság Bastille-át ostromolták meg. Ebből a szempontból sikeres volt az akkori akció? Most már más lett a közmédia?

- Ugyanúgy hazudik most is, csak nem a baloldal, hanem a Fidesz javára, a fundamentális kérdésekben pedig ugyanazt képviseli: a multik a jók, a magyar vállalkozó nem jó.

- Akkor nem akarják most újra megostromolni?

- Nem. Azért nem, mert semmi jelentősége a köztévének. 1848-ban a Landerer-nyomdát kellett megostromolni, 2006-ban a Magyar Televíziót, ma pedig a közösségi médiát kellene, de azt sajnos nem tudjuk, mert annak nincs Magyarországon székháza, Dublinban pedig nem tudunk forradalmat kirobbantani. Ezért perelem őket a bíróságon.