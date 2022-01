Anyaország :: 2022. január 22. 21:41 ::

Mi Hazánk: cigányország és Dikh TV? Lesz feladatunk bőven

„Szerte nézett, s nem lelé honját a hazában” – írja Kölcsey Ferenc az 1823. január 22-én befejezett Himnusz című művében.

A Mi Hazánk abszurdnak és felháborítónak tartja, hogy a fenti sorok által megjelenített nemzetromboló kép 2022-ben minden eddiginél hangsúlyosabban jelenik meg, hiszen a kormány embertelen és jogtalan eszközökkel igyekszik magyarok millióira rákényszeríteni a kísérleti vakcinák felvételét - írja közleményében a Mi Hazánk Mozgalom. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk egyetlen pártként áll ki az oltások kötelező tétele, az oltatlanok megbélyegzése és a gyerekek oltása ellen még akkor is, ha több ezres tüntetéseinket a kormánymédia rendszeresen elhallgatja.

Csaknem 200 évvel nemzeti imádságunk megszületése után a magyar kultúra fennmaradása még mindig bizonytalan, nehézkes és akadályoztatott. Nem nyugodhatunk meg addig, amíg a Kárpát-medencében élnek olyan magyarok, akik nem írhatják ki településük nevét anyanyelvükön, nem intézhetik magyarul hivatalos ügyeiket, vagy a magyar állampolgárság felvétele esetén hátrányt kénytelenek elszenvedni. A magyar kultúra fennmaradásának legfőbb záloga, hogy a következő évtizedekben a magyarságra nézve kedvezőtlen demográfiai folyamatok megforduljanak.

A Mi Hazánk egyetlen pártként beszél arról is, hogy a Fidesz és a balliberális pártok politikáját követve Magyarország rövid időn belül cigányország lesz, ami az évezredes magyar kultúra jövőjét is megpecsételi. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alap közpénzből magyarellenes, történelemhamisító színdarabokat támogat. Vérlázítónak tartjuk azt is, hogy adófizetők milliárdjaiból indulhattak útjára a semmilyen kulturális értékkel, vagy ismeretterjesztő funkcióval nem bíró Dikh TV és Rádió Dikh néven működő médiatermékek, miközben a nemzeti identitásunkat, magyarságtudatunkat erősítő alkotások nem kapják meg a kellő állami támogatást.

2022. áprilisa után ebben és kultúránk, hagyományaink, nyelvünk ápolásában is lesz feladatunk bőven – immáron a Parlament falai között. Magyarország a magyaroké!