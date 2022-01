Anyaország, Koronavírus :: 2022. január 24. 10:10 ::

Telt házas fórumok szerte az országban - Cegléden járt Toroczkai László

A brutális, elnyomó cenzúra ellenére sikeres, telt házas fórumokat tart a Mi Hazánk elnöksége az országjárásuk során. Toroczkai László, a párt elnöke ezúttal Ceglédre is ellátogatott, ahol Bartha Barnával, a Mi Hazánk Mozgalom helyi országgyűlési képviselőjelöltjével tartottak közös lakossági fórumot. Az érdeklődők száma itt is meghaladta a százat, a terem teljesen megtelt. Történt ez annak ellenére, hogy a Facebookon semmilyen formában nem lehet már hirdetni Toroczkai rendezvényeit. Képes beszámolónk következik.

A lakossági fórum Bartha Barna országgyűlési képviselőjelölt tíz perces bemutatkozó beszédével kezdődött. Saját elmondása szerint azért készül a politikába, hogy "javítsa a magyar politikai helyzet minőségét, hiszen erre egyedül a harmadik út, a nemzet immunrendszere, vagyis a Mi Hazánk képes". Véleménye szerint olyan háború zajlik most, ahol az előző korokkal ellentétben nem látjuk az ellenséget, azt legtöbbször nem is fegyverekkel vívjuk.

A bemutatkozást követően Toroczkai László ragadta magához a szót, aki örömét fejezte ki, hogy a brutális cenzúra ellenére ennyien eljöttek a rendezvényre. "Önök nem azt követik, amit Mark Zuckerberg cenzúragépezete Önök elé tol, hanem azt, amit saját szemükkel észre tudnak venni" – méltatta a közönséget.

A lakossági fórum minden olyan kérdéskört érintett, amellyel a magyar jobboldalnak, a Mi Hazánk Mozgalomnak az elkövetkezendő időszakban meg kell küzdenie. Ebből a harcból, ahogy Toroczkai László is elmondta, "nincs hova hátrálnunk és nincs több lehetőségünk", ahogy "nincs még tíz vagy húsz évünk sem." A párt elnöke felidézte a nem túl távoli múltat, amikor a magyar nemzeti oldal 2018 nyarán úgy döntött, hogy nem szalonnázni szeretne Ásotthalmon, hanem egy új nemzeti, jobboldali pártot alapítani a Jobbik gyalázatos árulása után. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ő nem csak egy párt elnöke, hanem Ásotthalom polgármestere, ezért felelősséggel tartozik a településért és a helyi lakosságért is. Megjegyezte azt is, hogy 2018 júniusában, a párt megalakulásakor még egyáltalán nem sejthetjük, hogy pár év múlva milyen szürreális és embertelen világ vár ránk a Covid-diktatúra árnyékában, ahol a kormány és a balliberális oldal egyre illogikusabb dolgokat követel oltások terén, vagy éppen szakmailag hozzá nem értő emberek nyilatkoznak egymással ellentétes dolgokat.

"A Covid-diktatúra mindenkit érint, vagy mindenkit fog érinteni. Olyan világ jön, ami elől senki nem tud elbújni. Akik nem akarnak politikával foglalkozni, most nem mondhatják azt, hogy őket nem érinti a helyzet" – hangsúlyozta Toroczkai, kiemelve annak fontosságát, hogy minden magyarra, minden magyar szavazatra szükség van a gyökeres, pozitív változásokhoz.

A Covid-diktatúra árnyékában ismét előkerült a teljesen hiányzó magyar nemzetgazdaság kérdése. Azért is jutottunk ebbe az egyre nehezebb és fojtogatóbb helyzetbe, mert Magyarországnak az elcsalt rendszerváltás nyomán nincs önálló, erős nemzetgazdasága, pedig ez lenne a nemzeti szuverenitásunk alapja. "Nemzetgazdaság helyett a globális disznófejű nagyurak lélegeztetőgépére vagyunk rákapcsolva. A disznófejű nagyúr pedig úgy döntött, hogy fel kell gyorsítani a folyamatokat, erre pedig a koronavírus kiváló alkalom" – fejtette ki Toroczkai. De azt sem érdemes elfelejteni, hogy a világ tíz leggazdagabb nagyvállalata, magánszemélye az elmúlt nem egész két év alatt olyan méretűre növelte a vagyonát, amelyre sosem volt példa, miközben több millió ember elszegényedett.

Felmerült a lakossági fórum során az is, hogy "sem a Fidesznek, sem a balliberálisoknak nincsen saját programjuk, habár amikor volt, abban sem volt sok köszönet, hiszen azt busásan megfizetett izraeli és amerikai politikai tanácsadók írták, akiket nem a szívük, vagy a lelkük, hanem csak a pénz vezetett".

Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánknak saját, forradalmi, a magyar emberek és Magyarország boldogulását megcélzó 200 oldalas programja van, amelyet Virradat névre kereszteltek. Ebben pedig a bankok, közjegyzők elszámoltatása, a Korrupcióellenes Ügyészség felállítása stb-stb. mellett helyet kapott a magyar mezőgazdaság is, hiszen a "Kárpát-medence éléskamrájaként" a hazai mezőgazdaság az önálló nemzetgazdaságunk egyik tartópillére. Itt Toroczkai az állami beavatkozás szükségességét hangsúlyozta, új földosztást akar a párt, és 700 kisüzemet kíván felállítani, amely mögött komoly innováció és K+F (kutatás + fejlesztés) áll. Ehhez persze alaposan fel kell mérni azt is, hogy melyik településen mire van a legnagyobb szükség, a település lehetőségeivel összhangban. A párt elnöke az ásotthalmi batátacsipsz-gyárat hozta példának, amely nem csak a helyi gazdaságot és a nemzetgazdaságot gyarapítja, de innovációt is tartalmaz, hiszen nem az átlagos, olajban sütött burgonyacsipszről van szó, hanem egy Michelin-csillagos étteremben dolgozó szakács önálló innovációjáról.

"A termőföld az egyik legnagyobb kincsünk" – mondta Toroczkai, miközben emlékeztetett, hogy Bill Gates az elképesztő vagyonából földeket vásárol Amerikában, így hamarosan az egyik legnagyobb amerikai földbirtokossá válik, de hazai viszonylatban Csányi vagy éppen Mészáros Lőrinc is földekbe fekteti vagyonának egy komoly részét.

A Fidesz a lassú, a balliberális oldal a gyors nemzethalált jelenti, ám az egyre növekedő érdeklődés jelzi, hogy van igény a Mi Hazánk által képviselt harmadik útra. "A magyar nép nem birka. Sokkal jobb szellemi állapotban van, mint sok európai nép, és működik még benne az önvédelmi reflex is" – mondta a párt elnöke reménykedően.

Az elkövetkezendő hetekben – egészen a választásig – tovább folytatódik a Mi Hazánk elnökségének országjárása, hiszen az elképesztő cenzúra mellett, amely mind a hazai média, mind a Facebook körében tapasztalható, az amúgy is értékes személyes beszélgetések még inkább felértékelődnek, ehhez pedig kiváló alkalmat nyújt egy-egy lakossági fórum.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info