Fővárosi Ítélőtábla: nyugodtan lehet pedofilozni A Meseország mindenkié kiadóját

A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete szerint nem sértette meg a Labrisz Leszbikus Egyesület "jó hírnevét" a Magyar Nemzet azon írása, amelyben pedofilnak bélyegezte meg A Meseország mindenkié c. mesekönyvet kiadó "civil" szervezetet, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. Három hónapja első fokon ezzel ellentétes ítélet született. A Labrisz felülvizsgálati eljárást kezdeményez.

A Magyar Nemzet október 12-én közölte Németh György szociológus-közgazdász írását, amelyben többek közt az szerepelt, hogy „a Meseország mindenkié című könyvet a pedofíliához, a Labrisz Leszbikus Egyesületet pedig egy pedofil szervezethez hasonlóan kell megítélnünk. Mert végül is erről van szó.”

A Labrisz a Magyar Helsinki Bizottság segítségével beperelte a Magyar Nemzet kiadóját. A pert első fokon a "civil" szervezet nyerte tavaly novemberben. A Fővárosi Ítélőtábla szerdán teljesen más következtetésre jutott, és megváltoztatta az elsőfokú ítéletet.

Szóbeli indoklásában kitért arra, hogy a miniszterelnök is lát kapcsolatot a homoszexualitás és a pedofília között, és a Magyar Nemzet cikke nem tett mást, mint erre hozott tudományos bizonyítékokat. Ez a bírói érvelés már csak azért is rendhagyó, mert Orbán szavai nem voltak a per tárgya.

A döntés indoklásban a Helsinki szerint az pedig még meghökkentőbb volt, hogy a bírói tanács szerint mivel a pedofília is bántja a gyerekeket, és ez a könyv is azt teszi, ezért a párhuzam nem lehet sértő.

A bíróság így nem kötelezte bocsánatkérésre a Mediaworks napilapját, valamint sérelemdíjat sem állapított meg a Labrisznak - írja a 24.