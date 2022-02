Anyaország :: 2022. február 8. 09:41 ::

Mészáros Lőrincék Bigétől vásároltak műtrágyát tízmilliárdért

A Márki-Zay Péter kampányát nyíltan támogató, az ügyészség által börtönnel fenyegetett műtrágyakirály cégétől vásárolt műtrágyát a felcsúti dollármilliárdos érdekeltsége. A tízmilliárdos biznisz annak fényében is érdekes, hogy a kormány folyamatosan támadja Bige Lászlót, írja a 24.

Ádázul üldözik a hatóságok Bige Lászlót, a színfalak mögött viszont, úgy fest, a műtrágyakirály megfér az ország első számú oligarchájával, Mészáros Lőrinccel. A lap piaci forrásai szerint cégeik gond nélkül üzletelnek: december és január során több tételben 10,5 milliárd forint értékű műtrágyát vett az Agrolink Zrt. készpénzes előrefizetéssel a Nitrogénművek Zrt.-től.

A növénytermesztőknek természetesen gondoskodniuk kell a tavaszi tápanyag-utánpótlásról, a szereplők kiléte azonban pikánssá teszi a felállást. Hiszen az eladó Nitrogénművek a piacvezető hazai műtrágyagyártó, Bige László érdekeltsége. Bige az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó, aki évek óta a hatóságok célkeresztjében van.

Börtönt kért rá az ügyészség, miután hűtlen kezeléssel és vesztegetési pénz elfogadásával vádol­ják,

11 milliárd forintra büntette a versenyhivatal kartellezés miatt,

az agrárminiszter pedig úgy mutatta be vidéki körútján Bigét, mint aki 36 milliárd forinttal károsította meg a magyar gazdatársadalmat, Nagy István mesterségesen megemelt árakról és extraprofitról beszélt.

Eközben a Nitrogénműveknél az év végén és 2022 elején bevásárló Agrolink Zrt. az ország leggazdagabb emberének és egyben legnagyobb földbirtokosának, Mészáros Lőrincnek az érdekeltsége.

Az első számú NER-oligarcha és az állami hatóságok kereszttüzébe került Bige üzlete azért is váratlan fejlemény a politikai felállást figyelembe véve, mert amíg a felcsúti milliárdos Orbán bizalmasa, addig Bige nyíltan beszél arról, hogy el akarják venni tőle a műtrágyás birodalmát, Csányi Sándor ássa a sírját, és mindez a miniszterelnök jóváhagyásával történik. Sőt, Bige beállt Már­ki-Zay Péter összellenzéki miniszter­elnök-jelölt mögé, pénzzel is támogatva a kampányát.

Ami a másik felet illeti, Mészáros Lőrinc folyamatosan terjeszkedik az agrárbizniszben, összesen már 45 ezer hektárra teszik mezőgazdasági területeit, ezzel lekörözte Csányit is. Az OTP-vezért az összvagyonukat tekintve is megelőzte már a felcsúti milliárdos, legújabban pedig mezőgazdasági integrátorként akar megbirkózni vele: tavaly júniusban jegyezték be új cégét, az Agrolink Zrt.-t. Az lenne a dolga, amit klasszikusan az integrátorok nyújtanak a mezőgazdasági termelőknek, azaz ellátják őket alapanyagokkal (gépekkel, műtrágyával, vetőmaggal), egyben megoldják a finanszírozást is. Az utóbbihoz megfelelő hátteret jelent a részben Mészáros érdekeltségében álló, három pénzintézetből összeolvasztott szuperbank, az OTP versenytársának kitalált Magyar Bankholding. A terv ambiciózus, korábbi közlések szerint az idén már 500-700 ezer hektár termőföldet vonnának be valamilyen módon az integrációba, ez a hazai 4,3 millió hektáros szántóterület nagyjából 15 százaléka.

Erőteljes Agrolink-nyomulásról egyelőre nem számoltak be a lap által megkérdezett kereskedők, de azt észlelték, hogy a Nitrogénművek által meghirdetett Black Friday alkalmával Mészárosék vásároltak a kedvezményesen kínált műtrágyából, és bár kínálnak eladásra is belőle, jobbára a Mészáros-birodalom ellátásával foglalkoznak. Az egyik nagykereskedő cég tulajdonosa arról beszélt, hogy tudomása szerint 10 ezer tonna műtrágyát vett az Agrolink, amikor a Bige csoport kedvezményes akciót hirdetett: 217 ezer forintos tonnánkénti áron adták a pétisót 700 kilogrammos zsákos kiszerelésben, ha legalább 1 vagonnyit (24 500 kilogrammot) vásárolt a vevő. A kereskedő szerint ez jó árnak számít, nem lehet olcsóbban hozzájutni ehhez a minőséghez.

Gyors áttörést nem várnak a kereskedők, szerintük legalább 3-4 év kell ahhoz, hogy beinduljon az integrátorüzlet. Mészárosnak az elsőségért ráadásul a Csányi-féle agrárbirodalom ékkövével, a KITE Zrt.-vel kell megmérkőznie. A KITE csaknem 320 milliárd forint forgalmat hozott össze 2020-ban, ezzel messze a legnagyobb mezőgazdasági integrátor. Hogy legyen még csavar a történetben: a KITE-t 2013-ban Csányi happolta el Bige elől, egy nem túl elegáns húzással. Bige be akart szállni az integrátorbizniszbe, de hoppon maradt, sőt a KITE nem forgalmazta többé a műtrágyáját. Bigének így a nulláról kellett felépítenie a Genezis Partnerhálózatot, amin keresztül ki tudja szolgálni a gazdálkodókat műtrágyával, növényvédőszerrel, szaktanácsadással.

Az OTP-vezér tagadja, hogy a Bige-birodalom megszerzésére hajt, ugyanakkor tény, hogy cége, a KITE dobta fel a versenyhivatalnál Bigééket, az eljárás végén bő 11 milliárd forint büntetést kapott a műtrágyakirály féltucat cége, a KITE pedig büntetés nélkül úszta meg az ügyet annak ellenére, hogy a legjelentősebb integrátori szereplője volt a feltételezett jogsértésnek.

Ugyanakkor a versenyhivatali gigabírsághoz fogható összeget akar Bige is behajtani Csányiékon. Durván tízmilliárd forint a tétje ugyanis annak a kártérítési pernek, amelyet évekkel ezelőtt indítottak, mert a cseles tulajdonosváltás után a KITE Zrt. nem kért többé a Nitrogénművek műtrágyájából, nem teljesítve hosszú távú szerződéses kötelezettségeit, és ez érzékeny veszteséget okozott Bigének.

Mindebből az sejthető, hogy Csányi aligha nézi jó szemmel Mészáros és Bige friss bizniszét.

Üzletfelekről nem nyilatkozhatnak – ezzel hárították el a Bige csoportnál a kérdést, hogy valóban üzletelnek-e a Mészáros-birodalomhoz tartozó Agrolinkkel. Arról sem adhatnak információt, milyen eredményt hozott a decemberben meghirdetett Black Friday-akció, mennyi műtrágyát értékesítettek eddig. Annyit árultak el, hogy a tavalyi szezonnal összehasonlítva eddig durván 30 százalékkal kevesebb a műtrágyamegrendelés a hazai piacon. De ebből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, hiszen még lehet rendelni, és tudják is teljesíteni, azonban a hirtelen beköszönő tavasz súlyos logisztikai problémákat okozhat a szezon végére halogatott beszerzések következményeként – tették hozzá. Negyedéves piaci jelentésükből az is látható, hogy 12 százalékkal növelték termelésüket az elmúlt év hasonló időszakához képest, ugyanakkor ez a mennyiség messze nem fedezi az energiapiaci válság miatt bekövetkezett gyárleállások elmaradt termelési volumenét. Arra nem vállalkoztak, hogy megbecsüljék, várhatóan mennyire esik vissza az idén a műtrágyafelhasználás, és azzal együtt a terméseredmények.

Az Agrolink Zrt. sem árult el konkrétumokat, hogy vásároltak-e Bigééktől műtrágyát, de azt elismerték: "A mezőgazdasági termékek nagykereskedelmével is foglalkozó AgroLink Zrt. minden olyan céggel partneri viszonyra törekszik, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy integrátori vállalatunk a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa a vele szerződésben lévő gazdálkodóknak."

Az ambícióikat feszegető kérdésre azt felelték, hogy az AgroLink Zrt. az agrárium teljes vertikumában jelen kíván lenni.

"Ez üzlet, nem politika" – mondta a lap nagybirtokos forrása, ráerősítve, hogy Bige és Mészáros cégei eddig is üzleteltek egymással. Gyakorló gazdálkodók, kereskedők ebben nem látnak különöset, a megkérdezett agrárszakemberek egybehangzóan állítják, hogy tapasztalataik szerint a Bige-féle pétisó Közép-Európában a legjobb minőségű. Nem tapad össze a tárolás során, így egyenletesen lehet kijuttatni, ami alapvetően befolyásolja a termésmennyiséget. Létezik olcsóbb, például ukrán nitrogénműtrágya, de tonnánként néhány ezer forintért nem érdemes kockáztatni a termésmennyiséget – mondják.

Innen nézve az Agrolink tehát racionálisan vásárolt a kormány által a gazdák megkárosítása miatt megbélyegzett Nitrogénművektől – a politikai szálak kibogozása még várat magára.