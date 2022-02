Anyaország, Antimagyarizmus :: 2022. február 15. 11:48 ::

Így gyalázza Pokorni a hazáért életét adó magyart: "a várvédők rossz ügyért küzdöttek és haltak meg"

Hetvenhét évvel ezelőtt ért véget Budapest második világháborús ostroma, amiben mintegy 120 ezer katona és közel 40 ezer civil vesztette életét. A tragikus események évfordulóján közösen emlékezett az áldozatokra az I., a II. és a XII. kerületi önkormányzat a budavári Kapisztrán téren, írja a Hegyvidék.hu.



A balliberális elvtársakkal nagyszerű a viszony, a várvédő nácikat pedig ütni kell holtukban is!

A megemlékezésen mindhárom kerület polgármestere részt vett. A Hegyvidéki Önkormányzat részéről Pokorni Zoltán arról beszélt, hogy Budapest ostroma – "amiben a huszadik század két leggonoszabb európai diktátorának, Hitlernek és Sztálinnak a hadserege csapott össze" – a világtörténelem egyik legvéresebb, legszörnyűbb városostroma volt.



A FideSZDSZ-es hazaáruló és népes közönsége

"Tízezrek estek áldozatul, katonák és civilek, magyarok, németek és oroszok, nők és férfiak, gyermekek és aggastyánok, zsidók és nem zsidók. Meghaltak olyanok, akik maguk is bűnösei voltak a pusztításnak és olyanok, akiknek ártatlan életén átgázolt a történelem" – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy nem csak a halottak az ostrom áldozatai: "ide sorolhatók a százezrek, akiket elhurcoltak, megerőszakoltak, akik testileg vagy lelkileg megrokkantak, akik elvesztették szüleiket, gyermekeiket, szeretteiket, vagy akiknek az életük munkája vált semmivé."

Pokorni Zoltán szerint "mi, magyarok ebben a történelmi összecsapásban a rossz oldalra kerültünk; a várvédők rossz ügyért küzdöttek és haltak meg, ilyenformák ők is áldozatok lettek, akár a sokezernyi civil, akikkel bomba, terror vagy az éhség végzett." A polgármester ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az ostrom apokaliptikus napjaiban "nemcsak az önzés, a vérszomj és a gonoszság tombolhatott, hanem a bátorságnak, az önfeláldozásnak és a bajtársiasságnak is számtalan megnyilvánulását őrizzük."

