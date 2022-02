Anyaország, Külföld :: 2022. február 28. 20:36 ::

Slava Ukraini! - Macron európai pártcsaládjában találtak egymásra a momentumos és a Zelenszkij-féle héberek

Berg Dániel, a Momentum politikusa és az ALDE alelnöke a Facebookon jelentette be, hogy a Momentum európai pártcsaládja, az ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért) gyorsított eljárásban felvette Vologyimir Zelenszkij ukrajnai elnök pártját.



Fotó: Fb

Cseh Katalin férje a Facebook-oldalán közölte , hogy

Ukrajna európai ország, és Putyin bűnös háborúja támadás az egész európai civilizáció ellen. A mai napon pártcsaládunk, az ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe, pártvezetői ülést tartottak az ukrán helyzetről. Az Elnökségben egyhangúlag megszavaztuk, hogy rendkívüli státuszban és azonnali hatállyal elfogadjuk Vologyimir Zelenszkij pártjának, A Nép Szolgája (Слуга народу), csatlakozási kérelmét pártcsaládunkba. Közösen elfogadott határozatban erősebb szankciókat, több katonai és humanitárius segítséget sürgetünk Ukrajnának. Slava Ukraini!

Az ALDE európai parlamenti képviselőcsoportja a Renew Europe, amelynek többek között tagja az Emmanuel Macron francia elnök által vezetett En Marche, továbbá a Momentum, és így a két európai parlamenti képviselője, Donáth Anna, valamint Cseh Katalin is.

A Momentum vasárnap adott ki közleményt, hogy a napok óta Ukrajnában tartózkodó Cseh Katalin megbeszélést folytatott Andrij Sadovij lvivi polgármesterrel. A városvezető azt mondta a Momentum európai parlamenti képviselőjének, hogy a helyiek határozottabb és erőteljesebb szankciókat várnak el az Európai Uniótól Oroszország ellen.

A közlemény szerint a polgármester példaként említette, hogy az Európai Uniónak fel kell lépnie az orosz központi bank ellen is. Andrij Sadovij arról is beszélt a magyar politikusnak, hogy Ukrajna számít az Európai Unió humanitárius és katonai segítségére, ahogyan számít a nemzetközi segélyszervezetek segítségére is.

(Index nyomán)