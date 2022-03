Anyaország, Koronavírus :: 2022. március 3. 12:25 ::

Eltörlik a maszkviselést és az oltási kártyát, de a veszélyhelyzet fennmarad - és a kötelező oltás is az egészségügyben

Komoly az esélye annak, hogy a határon való átlépést követően megsemmisítik a fegyverszállítmányokat, ezért Kárpátalja biztonsága szempontjából helyes döntés, hogy nem szállítunk fegyvereket és nem is engedjük azokat keresztül Magyarországon – kezdte Gulyás Gergely a Kormányinfót.

Magyarországnak az a határozott érdeke, hogy ne keveredjen, ne sodródjon bele a háborúba. A kormány igyekszik támogatni és koordinálni a civil akciókat, hozzá is járulnak a humanitárius segítséghez. A fővárosba érkező menekültek elosztását is koordinálják, minden Ukrajnából érkező menekültnek segítenek, folyamatos az átengedés a határon.

120 ezer ember lépett át a magyar-ukrán határon a háború kitörése óta – közölte Gulyás Gergely. 1,3 milliárd forintos támogatást nyújtanak a segítő szervezeteknek, hat segítőpontot is nyitottak.

600 millió forintos segélycsomagot küld a kormány Kárpátaljának

A kormány kezdeményezésére elindult a Híd Kárpátaljáért összefogás, a 1357-es nemzeti segélyvonal hívásával mindenki adományozhat, közel 200 millió forint érkezett eddig. Igyekeznek kielégíteni a kárpátaljai igényeket. 600 millió forint értékben küldenek segélycsomagot, valamint százezer liter üzemanyagot is. 140 millió forintos szállítmány is indult egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközökkel.

Minden uniós szankciót támogatnak

Gulyás Gergely elmondta: minden uniós szankciót támogatnak, amit az uniós tagállamok hoznak, támogatnak, nem akarnak vétózni, elítélik, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta: óvatosnak kell lenni a szankciókkal, hogy ne a magyar és európai emberek fizessék meg. Hozzátette: e tekintetben komoly véleménykülönbségek vannak Európában.

Arra is kitért: felelőtlennek tartják azokat a véleményeket – idesorolta a magyar baloldal véleményét is –, amelyek az energiaszektort veszélyeztetik. Gulyás Gergely kiemelte: tény, hogy ha a Paks által termelt árammennyiség nélkül, 260 ezer forint többletteher várna a magyar háztartásokra.

Beszélt arról is, hogy az osztrák és a magyar Sberbank tönkrement, ez 70 ezer betétest érint, a betétbiztosítási alap szerint 100 ezer euróig kártalanítják a számlatulajdonosokat. Az efölött kategóriába 12 önkormányzat is érintett, a bérkifizetésekről a kincstár fog gondoskodni, illetve kedvezményes hitelfelvételt biztosítanak a számukra.

Véget érnek a járványügyi korlátozások, hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés

A járvány ötödik hulláma a végéhez közeledik, ezért kivezetik a járványügyi korlátozásokat, hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, kivezetik azt a szabályt is, ami lehetővé teszi, hogy a munkáltató előírja a kötelező oltást, de kivétel az egészségügyi és szociális terület.

Kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat is. Az egészségügyi veszélyhelyzetet viszont fenntartják, részben a lehetséges hatodik hullám veszélye, részben a kormány cselekvőképessége miatt.

Az ország biztonsága fontosabb a választásnál

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy egy ilyen háborús helyzetben nemzeti egységnek kéne létrejönnie, a baloldal azonban mintha nem lenne tekintettel a háborús helyzetben a veszélyre.

„Az ország biztonsága fontosabb a választásnál” – jelentette ki a miniszter. Azt is mondta, hogy a baloldal tegye félre önös érdekeit.

Veszélyes lenne fegyvereket szállítani

Gulyás Gergely újságírói kérdésre kifejtette: a józan logika, a rendelkezésre álló információk alapján, ha fegyvereket szállít Magyarország, akkor ezt a magyar-ukrán határon tudja megtenni, ha megteszik, akkor olyan veszélyt állítanak elő, amit érdemes elkerülni, ha meg akarják védeni Kárpátalját.

Várják Budapestre tárgyalni az oroszokat és az ukránokat

Gulyás Gergely Szijjártó Péter szavait megismételve elmondta: mindkét fél tudomására hozták, hogy Magyarország legfontosabb célja a béke, ezért örömmel biztosítunk teret a béketárgyalásoknak.

A kormány abban bízik, hogy az oroszok nem zárják el a gázcsapot

Egy hónappal ezelőtt Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: az oroszok nyitottak arra, hogy további egymilliárd köbméterrel növeljék a szállítási mennyiséget, még azonban folyamatban vannak az egyeztetések. Az Index arról kérdezett, erre még lehet-e számítani.

A miniszter elmondta: egyelőre erről nincs még megállapodás.

Hogyan fogunk fizetni az orosz gázért, ha beindul a SWIFT rendszer blokkolása Oroszországgal szemben, vagyis nem lehet elutalni az orosz gázért járó pénz? Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az EU erre tekintettel fogadott el szankciókat. Olyan szankciókat nem fogadtak el, amelyek a fizetést ellehetetlenítenék.

Ha az uniós szankciók hatására Oroszország elzárja a gázcsapokat, vagy megemeli az árakat, van Magyarország számára B-terv, hogy hogyan biztosítsa hazánk gázellátását? Gulyás Gergely emlékeztetett rá, hogy az oroszok már emeltek is árat. A kormány abban bízik, hogy az oroszok nem fogják elzárni a gázcsapokat. A tárolókapacitás miatt nem Magyarországnak kell a leginkább aggódnia. Jó néhány hónapra van tartaléka az országnak. Máshonnan lényegesebben drágábban tudna Magyarország gázt vásárolni.

Európának is károkat okoznak a szankciók

Gulyás Gergely nem tudja, hogy lesznek-e további szankciók Oroszországgal szemben, de eddig is komoly szankciókról döntöttek. Ezek Európának és Magyarországnak is gazdasági károkat okoznak, de a magyar gazdaság jól teljesít.

A kormány minden forrást, felső határ nélkül biztosít a menekülteknek

Az Index megkérdezte, mi a magyar kormány álláspontja: támogatja, ellenzi, vagy nem foglalkozik azzal, ha leszerelt magyar katonák, veteránok, önkéntesek jelentkezni akarnak Ukrajna védelmére. Gulyás Gergely jelezte, ezt a büntetőtörvénykönyv szabályozza, tiltott toborzásnak minősül.

Arról is kérdezték, mekkora összeget tud Magyarország az Ukrajnából menekültek támogatására fordítani, illetve milyen egyéb állami támogatásra számíthatnak. A kormány minden forrást, felső határ nélkül biztosít. Döntően magyarok akarnak itt maradni. A legcsekélyebb mértékben sem rengetik meg a költségvetést a támogatások – mondta Gulyás Gergely.

Elköltözött a kijevi magyar nagykövetség

Gulyás Gergely szerint megjósolhatatlan, hogy mekkora menekülthullám lesz, ez attól is függ, hogy meddig tart a háború. A kijevi nagykövetség átköltözött Lembergbe, erről Szijjártó Péter is beszélt ma.

A kárpátaljai kormányzó kijelentette, hogy Magyarország segít a legtöbbet

Az Index arról érdeklődött, van-e terve a magyar kormánynak arra, hogy ha – ne adj Isten – Kárpátalját is elérik a fegyveres összecsapások, akkor miként segít az ottmaradt, eddig át nem menekült magyaroknak. Gulyás Gergely elmondta: fogadjuk a menekülteket, humanitárius segítséget nyújt a kormány, a külügyminisztérium tartja a kapcsolatot a kárpátaljai kormányzóval. A miniszter elmondta, hogy a kormányzó jelezte: Magyarország segíti a legtöbbet, és ne illessék kritikával a magyar kormányt.

Állami iskolákban sem lesz kötelező az oltás a tanároknak

Varga Juditék befogadtak az otthonukba egy kétgyermekes kárpátaljai családot. Az Index megkérdezte Gulyás Gergelyt, van-e tudomása arról, hogy más kormánytagok is hasonlóképp cselekedtek, illetve ő gondolkodott-e hasonlóban. A miniszter válasza: ezt mindenki maga dönti el, hogy nyilvánosságra hozza-e. Gulyás Gergely még nem gondolt arra, hogy menekült családot fogadjon be.

Egy másik kérdésre azt is megerősítette: állami iskolákban sem lesz kötelező az oltás a tanároknak.

Tényleg megszavazták a fideszes EP-képviselők az atomenergiát is érintő határozatot?

Ujhelyi István bejelentése szerint a Fidesz EP-képviselői is megszavazták az atomenergiai együttműködésre és a Nemzetközi Beruházási Bankra vonatkozó szankciókat. Deutsch Tamás szerint a szocialista politikus hazudik.

Gulyás Gergely kifejtette: elfogadtak egy határozatot, ami elítéli Oroszországot, és fontosabb érdek fűződött az egységhez, mint ahhoz, hogy azokat a pontokat kiiktassák a szövegből, amikkel nem értenek egyet.

Mennyi gáztartalékunk van?

Gulyás Gergely ismertette: 54,4 százalékos a stratégiai tárolókban a töltöttség, Európában ez 17-28 százalék között mozog. Az energiafogyasztás mértéke változó, a jelenlegi kapacitásunk hónapokra, legalább három hónapra elegendő.

A paksi atomerőmű Magyarország érdeke

A hvg azt kérdezte, hogy támogatja-e a kormány az Európai Bizottság javaslatát, hogy ideiglenes védelmet kapjanak a menekültek az EU területén. Gulyás Gergely azt mondta, nem, mert világosak az eddigi szabályok, a menekültstátuszt pedig Magyarország adja meg. Még nem döntöttek arról, hogy átalakítsák a menekültkérelmek rendszerét, de nyitottak arra, hogy átgondolják.

A Paks II.-re vonatkozó kérdésben a miniszter elmondta: az atomerőmű megépítése Magyarország érdeke, biztosat nem lehet mondani, tekintettel arra, hogy háború van. Az uniós szankciók nem térnek ki rá. Gulyás Gergely ismét hangsúlyozta: az atomerőmű nélkül sem a rezsicsökkentés, sem a klímacélok nem érhetőek el.

A haderőfejlesztéssel kapcsolatban – kérdésre – Gulyás Gergely elmondta: számoltak vele, hogy háború lesz, de abban reménykedtek, hogy elmarad, több lett a biztonsági kockázat, ezért is kezdtek korábban haderőfejlesztésbe, az idő a kormányt igazolta.

Kudarcra ítélt a szankciós politika?

Gulyás Gergely szerint hét éves tapasztalat van a szankciós politikában, viszont a Krím annexióját követő szankciók sem akadályozták meg Oroszországot abban, hogy megtámadja Ukrajnát, ezért azok eredménytelenek voltak.

Mi lesz a Nemzetközi Beruházási Bankkal?

Az ellenzék által orosz kémbanknak nevezett pénzintézetről Gulyás Gergely elmondta, hogy a bank adott hiteleket Magyarországon megvalósuló fejlesztésekre is, a magyar érdek az, hogy a fejlesztések folytatódjanak. Az másik kérdés, hogy ezzel a bankkal folytatódnak-e, mert annak hátországa bizonytalanná vált, szankciós listán viszont egyelőre nem szerepel.

Gulyás Gergely szerint Oroszország stratégiai partner, de eddig sem szerelmi, hanem érdekkapcsolat volt.

Azonnali orvosi segítségnyújtást kapnak a sürgősségi ellátásra szoruló menekültek

A menekültek egészségügyi ellátásával kapcsolatban az Inforádió kérdésére válaszul Gulyás Gergely elmondta: akinél sürgősségi ellátásra van szükség, jogosult az azonnali orvosi segítségnyújtásra, eljárásrendet dolgoznak ki azoknak is, akiknél azonban nem sürgős ellátásra van szükség.

Munkavállalással támogatnák azokat a menekülteket, akik a háború után is maradnának

A TV2 arról kérdezett, hogy az EU-tól kap-e az ország segítséget a menekültek ellátására. Gulyás Gergely elmondta: szeretnék ha lenne EU-s segítség, de ha nem lesz, akkor is megoldják.

A letelepedését segítik-e azoknak – elsősorban a kárpátaljai magyarokat –, akik a háború után is itt maradnának. A miniszter kijelentette: igen, segítik őket, a letelepedést a munkavállalással tudják támogatni. A Külügyminisztérium olyan cégekkel vette fel a kapcsolatot, akik vállalják, hogy menekülteket alkalmaznak.

Ha bárki megérkezik a magyar határra, néhány kilométerre van kijelölt segítségpont, ahol ellátást, élelmet és tisztálkodási lehetőséget kap, szállásban is segítenek. Hosszabb távon az a megoldás, hogy mindenkinek munkát biztosítsanak, erre van külön munkabizottság is.

Lesz hatása a háborúnak a választás időpontjára?

Gulyás Gergely: nem.

Ukrajna nem lett volna a NATO tagja

A miniszter leszögezte, hogy Ukrajna egyébként sem lett volna a NATO tagja, Magyarország a kapcsolatfelvételt blokkolta. Azt is hozzátette, hogy nem lehet úgy nemzetiségeket kezelni, ahogy azt Ukrajna tette.

Háborús sebesülteket is ellátnak a magyar kórházak

Gulyás Gergely szerint eddig csekély tehernövekedéssel járt a háború a határ közelében található magyar kórházaknak, de a humanitárius segítségnyújtás részeként kijelölték azokat a kórházakat, amelyek ellátják a sérülteket.

A jogszabályok adta keretek között sztrájkolhatnak a tanárok

Gulyás Gergely: a jogszabályok adta keretek között van erre lehetőség, a sztrájkjogra vonatkozó intézkedés nincs összefüggésben a vírushelyzettel.

Nem folytatunk keletre és nyugatra is kilengő hintapolitikát

Gulyás Gergely több kérdést is kapott az orosz-magyar viszonyrendszerrel kapcsolatban, a miniszter elmondta: néhány hetet még várni kell, hogy minden ország értékelhesse az Oroszországgal való viszonyát.

A kérdésre, hogy Orbán Viktor meddig folytatja „a keletre és nyugatra is kilengő hintapolitikát”, a miniszter azt válaszolta: nem folytatnak hintapolitikát, Magyarország a nyugati szövetségi rendszer tagja. Ha hintapolitikáról van szó, és ezzel Németországot vádolják, az indokoltabb.

Gulyás Gergely elmondta: az az érdeke az EU-nak, hogy a világ minden részével kereskedni tudjanak, ez nem hintapolitika, hanem a nemzeti és az európai politika érdeke.

Nem attól vagyunk Ukrajnával szolidárisak, hogy nekünk is fájnak a szankciók

Az oroszországi elleni szankciókról Gulyás Gergely azt mondta: ha szankciókat akarunk hozni, akkor nem attól vagyunk Ukrajnával szolidárisak, hogy nekünk is fájnak a szankciók, ezért erre kell tekintettel lenni minden döntés meghozatala előtt.

Megtarthatják a nyári fesztiválokat?

Hétfőtől nincs szükség semmilyen rendezvényen védettségi igazolványra, Gulyás Gergelyék azt remélik, hogy ez nyárra sem változik meg, ugyanakkor figyelik a járványügyi változásokat, és lesz-e hatodik hullám.

Frissítés: a Covid-diktatúra minden elemének felszámolását követeli a Mi Hazánk

Hiába törli el a maszkviselést és az oltási kártyát a kormány, a veszélyhelyzet fennmarad, ráadásul az egészségügyi és a szociális dolgozóknak továbbra is kötelező marad az oltás. A Mi Hazánk szerint minden járványügyi korlátozást meg kell szüntetni, további követeléseink a mai bejelentések kapcsán tehát:

Az egészségügyi és a szociális ágazatban is el kell törölni a kötelező oltást!

Meg kell szüntetni a veszélyhelyzetet!

Az oltások miatt egészségkárosodást szenvedőknek kárpótlás jár!

A kötelező oltás miatt elbocsátott állami alkalmazottaknak fizessék ki az elmaradt bérüket is!

A Mi Hazánk szerint a teljes Covid-diktatúrával le kell számolni, nemcsak annak egyes elemeit kell eltörölni a választás előtt, hiszen semmilyen diszkrimináció nem engedhető meg. Ráadásul közismert, hogy 9,5 millió adag vakcinát már megrendelt a kormány őszre is, ez is arra utal, hogy ugyanezt folytatnák a választás után is - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

