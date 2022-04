Anyaország :: 2022. április 2. 12:35 ::

Dúró: ne engedjük, hogy a WHO dönthessen arról, lesznek-e kötelező oltások Magyarországon!

Ne engedjük, hogy a WHO dönthessen arról, lesznek-e kötelező oltások Magyarországon vagy sem! - szólít fel közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. Alább a folytatás.



Covid-oltás New Yorkban 2021 novemberében - illusztráció (kép: Andrew Kelly / Reuters)

A Mi Hazánk határozottan tiltakozik az ellen, amit a háború leple alatt készítenek elő: eszerint már nem is a nemzeti kormányok döntési joga lenne egy járvány esetén a kötelező oltások elrendelése, hanem tőlük függetlenül is menne mindez. Nyilván ez is a része az új világrendnek, amiről valójában az ukrajnai háború is szól, valójában Amerika és Oroszország között.

Azért is kell megkerülhetetlen erővel bekerülnie a Mi Hazánknak az Országgyűlésbe vasárnap, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy ránk erőltessenek újabb és újabb olyan oltásokat, amikből nem kérünk!