Az állami média személyeskedve reagált egy kormánypárti újságíró bírálatára. Előkerült a múltból Soros, a pártállam, a jövőből pedig az EBESZ-jelentés.

"Bencsiket utolérte a baloldali hisztéria" - ezzel a sommás címmel reagáltak arra, hogy Bencsik Gábor, a Magyar Krónika volt főszerkesztője (jelenlegi főmunkatársa) jelezte, a "jobboldalon" is mindenki tudja, tarthatatlan "a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága".

Arról, hogy a kampányban, és nem választási veresége után kellett volna Márki-Zay Pétert meghívni egy hosszabb beszélgetésre, azt írták, hogy Lánczi Tamás elemző műsorába pártpolitikusok eddig sem kaptak meghívást, de vendég volt több, az ellenzéki oldalhoz köthető politológus, egykori politikus vagy éppen a szocialisták négy kormányfője alatt is dolgozó Szili Katalin (aki régóta Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottja – a szerk.)

Az írás szerint ez elkerülte Bencsik Gábor figyelmét, aki a Magyar Krónika ("egy jórészt kulturális megfontolásokból vásárolt hirdetésekből fenntartott, legfeljebb ezres nagyságrendben elérhető havilap") mellett a testvére (Bencsik András) "által főszerkesztett Magyar Demokrata munkatársaként" is dolgozik.

A vádirat folytatódik

A Híradó.hu szerint a Bencsik által főszerkesztett Magyar Krónika

működése során kulturális tevékenysége miatt évente több tízmillió forintos nagyságrendben kapott támogatást az államtól és a kiadó állítása szerint kétezer előfizetője is volt a lapnak. Nagy kérdés, hogy a pénzek mire mehettek el, mert 2019-ben már a lap megszűnése fenyegetett, ezért Bencsik levélben kért pénzt az olvasóktól. Jellemző a vezetése alatt kialakult állapotra, hogy a Magyar Krónika annak ellenére nem került be a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány portfoliójába, hogy Bencsik ezt kifejezetten szerette volna elérni.

A hirado.hu szerint a Magyar Krónika elindítása sem volt zökkenőmentes.

Többen a társalapító Bencsik Gábor szemére vetették, hogy a hatalmas veszteséggel csődbe vitt Nagyítás című konzervatív hetilap több vezetőjének is szerepet szántak a Magyar Krónikában, sőt egyesek még a lap létjogosultságát is vitatták. Furcsa volt az is, hogy az alapítók az egykori SZDSZ-holdudvarhoz tartozó szerzőknek is szerepet szántak a konzervatívnak mondott havilapban.