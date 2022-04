Anyaország :: 2022. április 19. 18:20 ::

Felmérés: Donáth Anna a legnépszerűbb ellenzéki, a 3. helyen hárman osztoznak, az egyikük Toroczkai

Vezető politikusok kedveltségét és ismertségét is vizsgálta az Iránytű Intézet új, április 8. és 13. között végzett telefonos felmérése. Az 1850 fő megkérdezésével készült kutatás szerint Orbán Viktor magasan a legnépszerűbb, míg az ellenzéki térfélen Donáth Anna lett a legkedveltebb, Karácsony Gergelyt is éppen hogy, de megelőzve – derült ki a Magyar Hang által megismert kutatásból.

A válaszadóknak 5-ös skálán kellett értékelni, hogy mennyire látnák szívesen fontos politikai szerepben az adott politikust. A maximális 5-ös érték jelentette azt, hogy nagyon szívesen látnák, az 1-es meg azt, hogy egyáltalán nem látnák szívesen. Az ezek alapján kapott átlagpontokat 100-as skálára konvertálták, az így kapott értékeket pedig az adott politikust ismerők körében átlagolták.

Az Iránytű ismertetése szerint a választási eredmény ismeretében nem meglepő módon Orbán Viktor bizonyult a legnépszerűbbnek a pártelnökök közül: 58-as átlagpontot kapott a 100-ra konvertált skálán. A miniszterelnöknek a kormánypártiak elsöprő többsége maximális értéket adott. Tőle messze elmaradtak az ellenzéki pártvezetők, hiszen ők gyakran csak 4-est és 3-ast kaptak az ellenzéki választóktól, és 1-est a fideszesektől.

Az ellenzékiek népszerűsége pedig:

Donáth Anna 29

Karácsony Gergely 28

Toroczkai László 25

Jakab Péter 25

Dobrev Klára 25

Márki-Zay Péter 24

Gyurcsány Ferenc 13

Az intézet összefoglalója emlékeztet: Márki-Zay a kampány előtt még a legnépszerűbb volt az ellenzéki politikusok között a Medián szerint, ám szintén utóbbi kutatócég mutatta ki azt is, hogy a kampány végére már az ellenzéki szavazóknak is csak egy része gondolta alkalmasnak őt a miniszterelnöki posztra. Nem is értjük, miért...