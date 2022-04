Anyaország :: 2022. április 28. 17:46 ::

Május közepén indul a 3-as metróvonal felújításának utolsó üteme

A tervek szerint május 14-én forgalomba helyezik a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomásokat, a metrópótlást a Göncz Árpád városközpont-Kálvin tér útvonalra helyezik át - mondta el a BKV metrófelújítási projektigazgatója és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) forgalomszervezési vezetője szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Radnai Tibor közölte, a teljes felújítás 2023 március végére fejeződhet be. Az említett három állomás átadásával egy időben a déli szakaszon a metró Kőbánya-Kispesttől a Kálvin térig közlekedik majd, azonban a Nagyvárad téri állomáson a szerelvények nem állnak majd meg. Az északi szakaszon a metró Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekedik majd.

Elmondta, a kivitelezési munkák befejeződtek az északi szakaszon a Lehel tér és az Újpest-központ állomások között, valamint a déli szakaszon Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között. A metróvonal 20 állomásából 11-et már felújítottak, és a metróvonal középső szakaszán még 9 állomás rekonstrukciója van hátra.

Jelenleg a felújítás a Lehel tér és a Nagyvárad tér állomások között zajlik. Folyamatban van a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomások műszaki átadás-átvétele. Május 2-án elkezdődik egy próbaüzem, és ha minden sikeresen zárul, május 14-én az előbbi három állomást forgalomba helyezik. A tervek szerint ezzel egyidőben lezárják a Dózsa György úti, a Lehel téri és a Nagyvárad téri állomásokat, és megkezdik a felújításukat - közölte Radnai Tibor. Hozzátette, a Dózsa György úti állomáson megkezdték az utólagos akadálymentesítési munkákat.

Elmondta, folyik a Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák állomásokon az akadálymentesítést szolgáló ferde pályás felvonók tesztelése. A Corvin-negyed állomáson elkészült a felszínt és az aluljárószintet összekötő lift, a tesztelés már megtörtént.

Radnai Tibor közölte azt is, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy decemberben forgalomba helyezik a Deák Ferenc téri állomást.

Tarsoly András, a BKK forgalomszervezési vezetője elmondta, május 14-től kezdődik a metrópótlás utolsó nagy üteme, a pótlóbuszok a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között közlekednek majd. Csúcsidőben továbbra is 45 másodpercenként követik egymást az akadálymentes és klimatizált buszok. A buszok egy része a Göncz Árpád városközponttól csak a Nyugati térig közlekedik majd - jegyezte meg. Elmondta, a Nagyvárad téri metróállomás lezárása miatt ide állomáspótló autóbuszok közlekednek majd a Népligettől.

A déli szakaszon a munkálatok miatt a metró munkanapon esténként és hétvégente továbbra sem nem jár majd, ezért a pótlóbuszok ilyenkor a Göncz Árpád városközponttól Kőbánya-Kispestig közlekednek.

A nyári időszakban lesz egy hosszabb lezárás: június 18. és augusztus 14. között a metró csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekedik majd, utóbbi állomás és Kőbánya-Kispest között nyolc héten keresztül pótlóbuszokkal utazhatnak majd az utasok - közölte.

A metrópótlásban részt vevő alternatív járatokról a BKK közleményben tájékoztatott: május 16-tól a 254M járatok helyett újra a korábbi 254E gyorsjárat közlekedik a Népliget metróállomás és az Alacskai úti lakótelep között. Pestszentimre térségéből a Boráros tér az 54-es és az 55-ös buszokkal továbbra is elérhető marad.

A 254E autóbuszról a 3-as villamosra az átszállási lehetőséget a belváros felé a Nagykőrösi út/Határ út megállóban, az Alacskai úti lakótelep felé pedig az Ecseri út metróállomásnál biztosítják.

A Gyál és Pestszentimre felől a metrópótlás előtti időszakban megszokott módon, a 84E, 94E és 294E járatokkal lehet a Határ út metróállomásig lehet utazni, ahonnan a metró a belvárosig közlekedik.

Rákoshegy térségéből sűrűbben közlekedik és gyorsabban jut el Kőbánya-Kispestig a 98E járat. Pesterzsébet térségében a 223M járat továbbra is közlekedik és gyors eljutást kínál a Szentlőrinci úti lakótelep felől a Boráros térre. A Havanna lakótelep térségében a 194M járat szintén változatlan módon továbbra is gyors eljutást biztosít a Gloriett-lakóteleptől a Határ út metróállomáshoz. A metrópótlásban érintett további járatok is változatlan útvonalon közlekednek - írták.

A BKK felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy a Göncz Árpád városközpontnál a belváros irányába tartó metrópótló buszok két buszsávon haladhatnak át a kereszteződésen, ezért a Váci útról észak felől nem lehet majd balra kanyarodni a Róbert Károly körútra. Dél felől továbbra is lehet a Váci útról az Árpád híd felé kanyarodni.

A metrópótló buszok a Kálvin térnél a Szentkirályi utcán keresztül fordulnak vissza, ezért a Szentkirályi utca Baross utca és Üllői út közötti szakaszán kétirányú forgalmi rend lép életbe, valamint az érintett részen nem lehet majd parkolni. Az utca ezen szakaszán közúti forgalom változatlanul haladhat a Baross utca felé, az ellenkező irányba viszont kizárólag a pótlóbuszok közlekedhetnek - olvasható a közleményben.

A BKK arra kéri a közlekedőket, hogy a következő hetekben ne megszokás szerint közlekedjenek a fővárosban, mert számos változásra kell készülni a metrópótlás újabb üteme miatt.

(MTI)