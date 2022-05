Anyaország :: 2022. május 2. 16:27 ::

Kövér a ballibeknek kedveskedett a bizottságok szétosztásánál, Gyurcsány-csicskákra bízták a nemzetbiztonságit

Az Országgyűlés alakuló ülésén a házelnök megválasztása után szavaztak a parlamenti bizottságokról is:

Európai ügyek bizottsága – Elnök: Hörcsik Richárd (Fidesz)

Fenntarthatófejlődés bizottsága – Elnök: Keresztes László Lóránt (LMP)

Gazdasági bizottság – Elnök: Bánki Erik (Fidesz)

Honvédelmi és rendészeti bizottság – Elnök: Kósa Lajos (Fidesz)

Igazságügyi bizottság – Elnök: Vejkey Imre (KDNP)

Költségvetési bizottság – Elnök: Vajda Zoltán (MSZP)

Kulturális bizottság – Elnök: Pósán László (Fidesz)

Külügyi bizottság – Elnök: Németh Zsolt (Fidesz)

Mentelmi bizottság – Elnök: Hargitai János (KDNP)

Mezőgazdasági bizottság – Elnök: Font Sándor (Fidesz)

Nemzetbiztonsági bizottság – Elnök: Sas Zoltán (Jobbik)

Nemzeti összetartozás bizottsága – Elnök: Pánczél Károly (Fidesz)

Népjóléti bizottság – Elnök:

Vállalkozásfejlesztési bizottság – Elnök: Apáti István (Mi Hazánk)

Törvényalkotási bizottság – Elnök: Hende Csaba (Fidesz)

Magyarországi nemzetiségek bizottsága – Elnök: Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Nemzetbiztonsági bizottság elnöki székét a Mi Hazánk is magának akarta, Toroczkai László a napokban arról beszélt, hogy erre a pozícióra Novák Elődöt javasolnák. A Mi Hazánk végül csak a Vállalkozásfejlesztési bizottságba ültethet elnököt, a választáson induló ellenzéki összefogás pártjai pedig három bizottságban jutottak elnöki pozícióhoz (a Népjóléti bizottságnak nem választottak elnököt). A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke a jobbikos Sas Zoltán lesz.

A balliberális összefogás pártjai összesen tizenhét alelnöki pozíciót kaptak, a Mi Hazánk csupán egyet (a Kulturális bizottságban).

A Nemzetbiztonsági bizottság, illetve Honvédelmi és rendészeti bizottság csak azon tagjairól szavaztak, akik már átmentek az átvilágításon, írja az Index.

Frissítés: Novákot még tagként sem engedik be

Még tagként sem enged be engem a Fidesz a Nemzetbiztonsági Bizottságba, melynek elnöki posztját is a globalista ellenzéknek adta, pedig épp a balliberális erők jelentik a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot. Nincs még egy ilyen bizottság az Országgyűlésben, melynek pusztán két ellenzéki tagja lehet, épp itt korlátozták az ellenőrzési-betekintési jogokat, ráadásul mindkét "ellenzéki" tagnak olyan személyt (a jobbikos Sas Zoltánt és az MSZP-s Molnár Zsoltot) javasolt Kövér László, akiket a balliberális oldalon is gyakran illetnek azzal a váddal, hogy eladták magukat a Fidesznek - írja bejegyzésében.