Anyaország :: 2022. május 16. 12:31 ::

Toroczkai: nemmel szavazunk Orbán Viktor újabb miniszterelnökségére

A frakcióvezető azzal kezdte mai felszólalását, hogy a Mi Hazánk Mozgalom nemmel fog szavazni Orbán Viktor újabb négyéves miniszterelnökségére, mert az elmúlt 12 évben leginkább látszatintézkedéseket hozott a kormány.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

Toroczkai László szerint az elmúlt 12 évben a magyarság számára létkérdésnek számító ügyekben, mint a demográfiai válság, a nemzetgazdaság, a kilakoltatások vagy az élelmiszerválság, mindig látszatintézkedéseket kaptak. Példaként említette, hogy az olajembargó ügyében tudja támogatni a kormány ellenző álláspontját, de a korábban elindított szankciókat megszavazta a magyar kormány. Orbán Viktorék azt is támogatják, hogy Ukrajnát felvegyék az EU-ba, ami Toroczkai László szerint az EU végét jelentheti.

A pártelnök úgy látja, hogy az elmúlt 12 évben kellett volna beszélni az élelmiszeripar, a nemzetgazdaság visszaépítéséről, nem csak „politika-közeli nábobok” vagyonát növelni, a kilakoltatások ügyében pedig hosszú távon kellett volna szembeszállni a bankárokkal. A kormány a Mi Hazánkra a migráció elleni fellépésben is számíthat, de Toroczkai László ezen a területen sem lát megnyugtató megoldásokat, „az invázió nem állt meg”, most is átjutnak a déli határkerítésen.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában rögzítette, hogy a kormánynak romokból kellett újra erős gazdaságot építeni és alapelveket helyreállítani. Idesorolta, hogy jobban megérje munkából élni, mint segélyből, valamint azt, hogy a külhoniak számíthatnak a kormány támogatására.

A kormánypárti politikus az intézkedéseik és eredményeik közül megemlítette a családtámogatási rendszer felépítését, az alacsony munkanélküliségi arányt, a nyugdíjak értékének védelmét, a nemzeti vagyon nagyságrendjének emelkedését. Dömötör Csaba egyetért azzal a szándékkal, hogy a stratégiai iparágakban megerősítsék a magyar tulajdont. Az embargóról elmondta, nem támogatnak olyan szankciókat, amelyek jobban fájnak Magyarországnak, mint az agresszornak.

Végül kitért arra is, hogy a Mi Hazánk kétségbe vonja az Alaptörvényt, és az árstopintézkedéseket sem tartják megfelelőnek. Dömötör Csaba szerint a baloldali pártoktól pontosan ilyen felszólalásokat hallottak, ezért az a tanácsa, hogy ne lépjenek a Jobbik útjára, mert látják, mi lett a következménye.

Toroczkai László felszólalása után Kövér László arra kérte az új frakciót, hogy ne lépjenek abba a régi kerékvágásba, amit az ellenzék 12 évig taposott, és mindenki hallgassa meg csendben a másikat.

(Index)