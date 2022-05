Anyaország :: 2022. május 16. 17:24 ::

Gümőkórt mutattak ki egy Csongrád-Csanád megyei szarvasmarha-állományban

Gümőkór-fertőzöttséget igazoltak a hatósági vizsgálatok egy Csongrád-Csanád megyei szarvasmarha-állományban - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn honlapján.

A közlemény szerint a Csongrád-Csanád megyei állattartó telepen március végén elvégzett vizsgálaton négy állat eredménye lett pozitív. Az eredmények ismeretében a hatóság további vizsgálatokat és - már a gyanú alapján - forgalmi korlátozást rendelt el.

A pozitív eredményt mutató állatok diagnosztikai vágását követően a Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a betegség jelenlétét. Az állomány ismételt vizsgálatát még májusban elvégzik. A járványügyi nyomozásban a gümőkór-fertőződés eredetét vizsgálják a szakemberek, amelynek kulcsa lehet a fertőzést okozó Mycobacterium törzsek genetikai azonosítása és összehasonlítása más, korábban izolált törzsekkel.

Az EU-szerte egységes vágóhídi hatósági állatorvosi felügyeleti rendszernek köszönhetően fertőzött állat húsa nem kerülhetett közfogyasztásra - hangsúlyozzák a közleményben.

Magyarországon minden szarvasmarhánál évente kötelezően végeznek intradermális gümőkórvizsgálatot. Emellett a Nébih laboratóriuma házi, vadon élő és fogságban tartott emlősállatból származó mintákat is vizsgál a gümőkór kórokozójának kimutatása érdekében. Magyarország bizonyos területein, különösen a Dunántúlon, egy-egy legeltetett háziállat-állomány szinte minden évben megfertőződik a vadállomány - Nébih által is igazolt - gümőkór-fertőzöttsége miatt. Idén - a járványügyi nyomozásnak is köszönhetően - két Bács-Kiskun megyei telepen állapították meg a fertőzöttséget.

A fertőződés - bizonyos esetszám felett - veszélyeztetheti a Magyarországon élő szarvasmarha exportjának állategészségügyi megítélését és az ország hivatalos szarvasmarhagümőkór-mentességét, ezért minden kitörés gyors intézkedést és alapos vizsgálatot igényel. Magyarország 2021-ben továbbra is megőrizte a "gümőkórtól hivatalosan mentes" minősítését, mivel a fertőzött telepek száma a jogszabály által megengedett érték alatt maradt.

(MTI)