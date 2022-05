Anyaország :: 2022. május 27. 16:49 ::

Szijjártó: felgyorsítjuk a paksi bővítést

Magyarország felgyorsítja a paksi atomerőmű bővítését és a napenergia-beruházásokat is, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbonsemleges legyen - mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken Indiában.

Szijjártó Péter Delhiben a közmédiának nyilatkozva közölte: annak érdekében, hogy Magyarország fel tudja gyorsítani a napenergia-beruházásokat, csatlakozott az indiai, francia alapítású Nemzetközi Napenergia Szövetséghez, amelynek célja, hogy a tagországaiban hozzájáruljon a napenergia felhasználását elősegítő technológiák és beruházások végrehajtásához.



A Leningrád II 2-es blokkja, mint referencia (kép: paks2.hu)

A miniszter közlése szerint indiai tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy egy nagyon komoly energiaellátási válságsorozat felé halad a világ, és az elkövetkezendő időszakban azok az országok tudhatják majd magukat biztonságban, amelyek a saját maguk által használt energiának legalább egy jelentős részét maguk állítják elő.

"Ezért, ahogy Indiában is komoly hangsúlyt fektetnek a nukleáris energiára, úgy mi, Magyarországon is felgyorsítjuk a paksi atomerőmű építését, hogy az 2030-ra már kereskedelmi üzembe állhasson, és felgyorsítjuk a napenergia-beruházásainkat is annak érdekében, hogy a nukleáris és a napenergia együtt kiadja azt a helyzetet, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbonsemleges legyen" - mondta. (Persze a saját oligarcháik híznak a napenergiából is - a szerk.)

Szijjártó Péter - aki csütörtökön Delhiben egy indiai-magyar üzleti fórumon vett részt - kitért arra is: India rendelkezik a világ hatodik legnagyobb gazdaságával, és elképesztő gazdasági növekedést tudott felmutatni az elmúlt években.

Hozzátette: a magyar gazdaság is profitált ebből a gyors indiai növekedésből, hiszen számos nagy indiai vállalatcsoport hajtott végre komoly beruházást Magyarországon; több ezer embert alkalmaznak már, és a magyar vállalatok is egyre nagyobb sikereket érnek el az indiai piacon.

Kiemelte: a két ország közötti kereskedelmi forgalom "hatalmas rekordot" döntött meg azzal, hogy a történelem során először közelítette meg az 1 milliárd dollárt - egy 26 százalékos növekedést követően.

(MTI)