2022. június 1. 15:45

Kisebbségi hírek: Kiskunmajsán időkérdezéssel, Alsózsolcán cigikéréssel szereztek telefont

Hazafele sétált egy 14 éves fiú tegnap előtt délután Kiskunmajsán, amikor kiabálást hallott a háta mögül. A kamasz megfordult és látta, hogy egy ismeretlen "fiatal" követi, majd amikor utolérte, az időről kérdezte.



A fiú elővette a zsebéből a telefonját, és megmondta neki az időt. Ekkor az ismeretlen elkérte a készülékét, mondván, hogy internetezni szeretne. A kamasz nem adta neki oda, és folytatta az útját hazafelé. De a "fiatal" még ekkor is követte, majd megragadta a kezében a telefont és rángatni kezdte. A huzavona nem tűnt célravezetőnek, ezért az erőforrás megfenyegette, majd megszerezte a készüléket, és elment.

A kiskunmajsai rendőrök nyomozást indítottak, és keresni kezdték a fiatal rablót, akit másnapra be is azonosítottak. Arra is fény derült, hogy a 16 éves "kamasznak" nem csak ennyi van a rovásán, ugyanis korábban két alkalommal is kocsit kötöttek el 36 éves társával. A duó fiatalabbik tagját tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Az idősebbik férfinek lopás és jármű önkényes elvétele mellett kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell.

És a másik klasszikus:

Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 23 éves sajóládi férfival szemben. A gyanúsított 2021. december 3-án 21 óra körül Alsózsolcán, a Sajó utcában található egyik buszmegállóban cigarettát kért egy fiatalembertől, aki nem adott neki.

Az elkövető ezért áldozatát megütötte, aki ennek következtében az árokba zuhant, a mobiltelefonja pedig a kabátzsebéből a földre esett. A cigány a telefont magához vette és távozott a helyszínről.

A járőrök az elkövetőt egy órán belül Sajóládon elfogták, majd a kapitányságra történő előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

(Police.hu korrigálva)