Cser-Palkovics annak kapcsán, hogy ki kell lépniük a rezsivédelemből: a közvilágítás nem az űrlényeknek szól

Váratlanul érte az önkormányzatokat, hogy ki kell lépniük a rezsivédelemből. Karácsony Gergely szerint brutális megszorítást jelentett be a gazdaságfejlesztési miniszter, a főváros csak a közvilágítás esetében évi 8-10 milliárdos költségnövekedésre számít. Székesfehérvár esetében évente 2-3 milliárd lehet a többletkiadás az intézkedés miatt. Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere azt nehezményezi, hogy a kormány nem egyeztetett a kérdésről az önkormányzatokkal - hangzott el az ATV riportjában.





Alig egy hónapja kérték a kormánytól az önkormányzatok, hogy a működési támogatások csökkenése miatt módosítsa a költségvetést. Nem kaptak választ, sőt Karácsony Gergely szerint most újabb brutális megszorítást jelentett be a kabinet azzal, hogy jelenlegi formájában felszámolta a rezsicsökkentést. A fővárost egyébként Kiss Ambrus szerint azért lepte meg a döntés, mert a kormány nem kérte ki az érintettek véleményét. Csak a közvilágítás esetében több milliárdos plusz költségről beszél a főpolgármester-helyettes. „A közvilágításnál is piaci alapra kell helyezni a beszerzést. Ez 4-szeres árat jelent, ami évi 8-10 milliárdos költségnövekedés. Ezt nem tudjuk kigazdálkodni, a közösségi közlekedésben az árak megemelkedését sem tudtuk kigazdálkodni” – mondta a főpolgármester-helyettes.

„A közvilágítás az nem a polgármesternek szól, meg nem űrlényeknek szól, hanem az adott településen élő embereknek, családoknak. Nyilván jól esett volna, ha vannak egyeztetések, és például látjuk, hogy milyen számítás alapján mondta a miniszter úr azt, hogy ezt az önkormányzatok mindegyike ki tudja maga gazdálkodni. Én ebben kicsit borúlátóbb vagyok” – fogalmazott Cser-Palkovics András.

Székesfehérvár kormánypárti vezetője is az egyeztetéseket hiányolja, és nem hisz benne, hogy minden település ki tudja gazdálkodni a pluszkiadásokat. Cser-Palkovics András azzal számol, hogy a városnak évente 2-3 milliárdos többletköltséget jelent majd, ha kiesik a rezsivédelemből. „El tudom fogadni, hogy rendkívüli helyzetben szükség van rendkívüli intézkedésekre, de fontos látni, hogy ez ugyanúgy érinti a magyar embereket és magyar családokat, hiszen nekik biztosítjuk ezeket a szolgáltatásokat, és fontos lenne, hogy a másik oldalon az állam lehetővé tegye számunkra, hogy a bevételeinkhez hozzájuthassunk. Innentől kezdve nincs lehetőség kkv-adókedvezményre, mert abból lehet finanszírozni ezeket a kiadásokat. Fontos, hogy hozzányúlhassunk a díjainkhoz, és a veszélyhelyzet e tekintetben véget érjen, és lehetőségünk legyen bevételi oldalon is valamit tenni” – fejtette ki a polgármester.

Gémesi György szerint a települések tovább szűkítik azt a mozgásteret, ami a nem kötelező feladatok ellátását jelenti. A több száz települést képviselő szövetség elnöke úgy véli, számos helyen kevesebb jut majd településrendezésre, sportra és kultúrára is. „Hogyha a bevételeinket mesterségesen csökkentik, hogyha a bevételeink egy részét elveszik, akkor nem tudjuk finanszírozni ezeket a szolgáltatásokat. Nyilván akkor vissza kell venni, a szolgáltatás minősége fog csökkenni” – vélekedett Gémesi.

Az önkormányzatok mellett a cégeknek is kell lépniük a rezsivédelemből, ami a vállalkozókat képviselő szervezetek szerint a mikro- és kisvállalkozásokat, azaz a kis családi cégeket érinti majd legrosszabbul. „Nem lehet elengedni a kezüket ezeknek a cégeknek, hiszen foglalkoztatásban is nagyon nagy a jelentőségük, úgyhogy messzire mutató, nagyon tragikus következményei lennének, ha elengedné a gazdaságpolitika a kezét ezeknek a cégeknek” – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, aki szerint az intézkedés az inflációt is tovább fűtheti.

