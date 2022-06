Anyaország :: 2022. június 8. 12:55 ::

Újabb gyanúsítottja van a Völner-Schadl-ügynek

Újabb gyanúsítottja van a Völner–Schadl-ügynek, ezzel tizenhatra nőtt az Igazságügyi Minisztérium volt miniszterhelyettese és államtitkára, Völner Pál bukásához vezető, és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jelenlegi elnökét is magával rántó korrupciós botrány terheltjeinek száma.

A hvg kérdésére az ügyben nyomozó hatóságként eljáró Központi Nyomozó Főügyészség közölte: a június 7-i állapot szerint “az ügyben 16 gyanúsított van, akik közül 2 személy – köztük a végrehajtói kar elnöke – van letartóztatásban 2022. augusztus 8-ig, a többi gyanúsított szabadlábon védekezik”. Arról nem adtak információt, hogy ki a tizenhatodik gyanúsított.

Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy hónapban eggyel nőtt a gyanúsítottak száma, mivel a 24.hu híre alapján május elején a hvg is írt arról, hogy az ügynek 15 gyanúsítottja van. A letartóztatásban lévők száma azóta nem változott tehát, továbbra is ketten vannak, egyikük Schadl György.

Völner Pál szabadlábon védekezik – mondta a lap kérdésére a volt miniszterhelyettes jogi képviselője. Papp Gábor ügyvéd megjegyezte: Völner legutóbb márciusban tett 15 oldalas írásbeli vallomást, védekezést, azóta az ügyben őt érintően érdemi változás tudomása szerint nem történt.

Az ügyészség gyanúja szerint Völner Pál, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese az előző ciklusban három éven át kapott rendszeresen 2–5 millió forintot Schadltől cserébe azért, hogy például végrehajtói kinevezéseket intézzen el neki. Völner Pál összesen 83 millió forint kenőpénzt vehetett át.

Schadl viszont a gyanú szerint összesen 880 millió forinthoz juthatott a kapcsolat révén, mivel neki a végrehajtónak jelentkezők közül fizettek többen is 40–100 millió forint közötti összegeket a pozícióért cserébe. Az ügy gyanúsítottjai közül már többen is beismerő vallomást tettek.

Amikor a hvg nemrég az igazságügyi tárcát továbbra is vezető Varga Judittól a Völner-ügyről érdeklődött, azt a választ kapták, hogy szerinte mindenről, így erről az ügyről is véleményt mondtak az emberek a választáson április 3-án, "és ez azt is jelenti, hogy továbbra is megvan a választói felhatalmazás, a bizalom”.