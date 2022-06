Anyaország :: 2022. június 23. 14:20 ::

Mi Hazánk: adózzon a Facebook is, ne csak a magyarok!

A digitális óriáscégek megadóztatását javasolja a Mi Hazánk; a párt szerint 372 milliárd forint folyhatna be a magyar költségvetésbe jövőre, ha 15 százalékos digitális adót vetnek ki ezekre a vállalkozásokra.

Csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László, a párt elnöke, frakcióvezetője arról beszélt: ezt az összeget úgy számolták ki, hogy felszorozták az Ausztriában e forrásból, harmad ekkora adókulcs mellett beszedett összeget.

A Mi Hazánk politikusa hozzátette: a Facebook bevétele duplája, a Google-é négyszerese a magyar költségvetésének, ezért is meg kell adóztatni ezeket a cégeket, amelyek most semmilyen módon nem fizetnek be a magyar államkasszába.

Jelezte: a globális minimáladó magyar elutasítását is éppen azért támogatták, mert kikerültek az érintettek köréből a digitális óriásvállalatok; ha ezek a cégek is az adó alanyai lesznek, támogatják a 15 százalékos közteher bevezetését.

Toroczkai László emlékeztetett: pártja elutasítja a jövő évi költségvetés tervezetét, mert az nem a nemzetgazdaság, hanem a multinacionális cégek érdekeit szolgálja, a fogyasztást adóztatja, nem azokat a globális multicégeket, amelyek ebből hatalmas bevételre tesznek szert.

(MTI)