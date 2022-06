Anyaország :: 2022. június 26. 08:39 ::

Karácsonyt is rászedte a deepfake-kel kreált ál-Klicsko

Berlin, Madrid és Bécs főpolgármestere mellett Karácsony Gergelyt is átverte egy deepfake technikát használó csaló, aki Budapest vezetőjével elhitette, hogy Kijev főpolgármesterével, Vitalij Klicskóval beszél videóhívásban. Minderről Karácsony maga számolt be egy Facebook-posztban - írja a Telex.



Átverték Berlin első emberét is

„A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Mivel a videohívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra. Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem” – írta Karácsony.



Ahogy Bécsét is

A deepfake egy olyan digitális technika, amellyel (mozgó)képeken szereplő személy arcképét vagy hangját élethűen másvalakiére lehet cserélni.

Budapest ezután megkereste a valódi kijevi főpolgármesteri hivatalt, ahol megerősítették, hogy csalás történt. Karácsony erről tájékoztatja a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, az ukrán nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal együtt szeretné feltárni a csalás részleteit.

Karácsony azt is írta, hogy az igazi Klicskóval is hamarosan egyeztetni fog.