Hozzá kell nyúlni a stratégiai készlethez, déltől csak a magánszemélyek és a taxisok járművei tankolhatók 480 forintért

Csak a magántulajdonú gépkocsik esetében marad a 480 forintos benzinár Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bejelentette, hogy a százhalombattai finomító leáll karbantartás miatt. A leállást nem lehet tovább halasztani. Egyik lehetőség a stratégiai készletek felszabadítása, míg a másikaz import. A szankciók és a háború miatt senki nem tudja garantálni, hogy lesz-e később elég kőolaj. Csak annyit szabadítanak fel a stratégiai készletből, nagyjából az egynegyedét, ami a hazai fogyasztás egy részét fedezi – mondta a miniszter. A megmaradó készletek csak a lakossági fogyasztásra elég. A magántulajdonú gépjárművekre, a taxikra, és a mezőgazdasági gépekre marad a 480 forintos benzinár – mondta a miniszter.

Egyelőre stratégiai készlet negyedét szabadítják fel

Gulyás beszámolója szerint nagyon fontos, hogy a lakossági fogyasztók esetében fenn tudják tartani a 480 forintos árat. Július 29-én megkezdődött a százhalombattai finomító karbantartása, a magyar felhasználás 100 százalékát adta. A karbantartás ideje nem meghatározható. A megjelenő rendelet a készlet felszabadításról azt fogja tartalmazni, hogy 184 millió liter dízel és gázolaj kerül felszabadításra. Ez a teljes készlet egynegyede – tette hozzá.

Vissza szénhez, tiltott a tűzifaexport

Ülésezett az energetikai operatív törzs, minden lehetőséget meg kell vizsgálni a gáz kiváltására – mondta.

Bírálta az Európa Uniós tagországok által elfogadott 15 százalékos gázfelhasználáscsökkenést, amelyet csak Magyarország nem szavazott meg. Nagy István holnap fog tájékoztatást adni az aszályvészhelyzet kezelése érekében hozott döntésekről.

A gázárról azt mondta a miniszter, hogy alternatívákat kell találni. Minden eszközt meg kell vizsgálni, így a lignittermelés és a Mátrai Erőmű blokkjainak az újraindítása tervben van. Újra indulhat a barnakőszén bányászata, és a tűzifát sem lehet kivinni az országból – tette hozzá.

Az uniós gázfelhasználási csökkentési terveket a kormány elutasítja.

Gulyás elmondta, a magas gázárak akár recessziót okozhatnak az európai gazdaságban. Az aszály kapcsán elmondta, Nagy István vasárnap ad majd tájékoztatást.

Egyetértés van Brüsszellel a pedagógusbérekről

Az uniós tárgyalásokra vonatkozó kérdésre elmondta: folyamatosan, naponta zajlanak az egyeztetések, szakmai viták már nincsenek. Példaként említette, hogy a héten a magyar kormány is elfogadta, hogy a ciklus végére a diplomás átlagbér 80 százalékára emelje a pedagógusbéreket. Ehhez az unió forrásokat is biztosít. Arra kérte a baloldali pártokat, hogy ne akadályozzák a folyamatot és ne áskálódjanak folyamatosan Brüsszelben a kormány ellen.

Az MVM ügyesen számolja a lakosság energiafogyasztását, hinnünk kell nekik

Az ATV kérdezte, hogy mi alapján számolták ki, hogy mennyien esnek ki a rezsicsökkentésből. Azt válaszolta, hogy ezt az MVM pontosan tudja, és súlyozott átlagot használtak az átlagfogyasztás kiszámolásához. Hogy lehet a berlini nagyon magas gázárnál is magasabb a magyar és Európa legdrágábbja? Gulyás szerint ez nincs így.

Ha a százhalombattai finomító ma kezdődött karbantartása elhúzódik, kénytelenek lesznek megemelni a stratégiai tartalék megnyitását.

Az Origo Tordai Bence házáról kérdezte Gulyás Gergelyt, például, hogy nem akarják-e szigorítani a szabályozást. Gulyás Gergely nem híve ennek, azt mondta, de Lázár János az építésügyek felelőse, neki lehetnek ötletei.

Arról próbálnak megadni minden segítséget, hogy a gázról le lehessen jönni, aki át tud állni villanyra, arra biztatja, hogy álljon át – mondta. Azzal számolnak, hogy csökkenni fog a gázfogyasztás, de a 15 százalékos uniós direktíva túl nagy szerinte.

Déltől hatályos a rendelet

A rendelet hatálya délben kezdődik – mondta kérdésre válaszolva. Újabb intézkedésig lesz hatályos, de hogy meddig, azt nem tudja, de szeretnék a magánszemélyeknek fenntartani mindig.

A lényeg, hogy ki az üzembentartó, így a hitelre vett és lízingelt autók is 480 forintos áron tankolhatnak – mondta.

Hogy mikor folytatódnak a napelempályázatok, arra azt válaszolta, hogy reméli, hogy mielőbb.

Elfogadták a múmia lemondását

Hegedüs Zsuzsa lemondott, és ezt természetesen mi elfogadtuk – válaszolta az erre vonatkozó kérdésre.

Várható-e, hogy a kormány további segítséget ad a családoknak a rezsicsökkentéshez? A gázzal muszáj spórolni – mondta erre válaszolva, és felsorolta a nagycsaládosok eddig ismert kedvezményét. Mindenkinek azt javasoljuk a gáznál, hogy az átlagfogyasztás fölött alternatív megoldással fűtsön – mondta.

A gáztárolói töltöttség 50 százalékos jelenleg, ez két havi teljes országos ellátás, csak a lakosság esetében négy havi.

Nem félnek újabb taxisblokádtól, a kormányt a lezárások is erősítik

A tv2 az augusztus 20-i tűzijátékról kérdezett, Gulyás úgy válaszolt, hogy hétfőn részletesen be fognak számolni mindenről. Szerinte tavaly is volt petíció a tűzijáték ellen, akkor még többen is írták alá, mint idén.

Mennyire biztosított a tűzifaellátás? Biztosított, és még növelni is akarjuk, jelentős mennyiségű fa fog rendelkezésre állni az állami erdészetekben. Tűzifaárstopról nem döntöttek, van szociális tűzifa – mondta.

A taxisok miért kivételek? Mert a taxiárakban 60 százalékos áremelkedés lett volna másnap. Szerinte csak a taxisok azok, akinek a mindennapi munkához ez az egyetlen energiaforrásuk. Azt mondta, nem félnek az esetleges taxisblokádtól, szerinte az elmúlt hetek blokádjai még segítették is őket politikailag (a kétfarkúakéhoz hasonló sörözős-drogozós hídlezárások nem is egy szinten vannak az Antall-kormány idején történt taxisblokáddal, de sok egyéb körülmény is más - a szerk.).

Kétezer sáskacsempész van a magyar börtönökben, a többieket kiutasították

A migráció kapcsán Gulyás elmondta: hazánk a migrációs válság kirobbanása óta a határvédelemre összesen 1,6 milliárd eurót költöttünk ennek mindössze 2 százalékát biztosította az Európai Unió.

Az új határvadász ezredbe való toborzás zajlik, eddig már több, mint hatezren jelentkeztek. Őszre 2200 fős egységet akarnak létrehozni, amelyet 4000 fősre bővítenének később.

A Mandiner kérdésére elmondta: jelenleg mintegy kétezer olyan fogvatartott van a hazai börtönökben, akit embercsempészet miatt ítéltek el. 88 százalékuk nem magyar állampolgár, és szinte mindegyikük férfi. A börtönkapacitásokat folyamatosan bővítette a Belügyminisztérium, és a férőhelyek jelenleg elegendőek. Azonban elhelyezésük nagy terhet jelent a büntetés-végrehajtás számára, ezért a bíróságok gyakran a kiutasítást alkalmazzák velük szemben.

A többgenerációs családi házak társasházzá alakítására buzdítanak

A fideszes lap kérdésére, hogy a többgenerációs, de egy mérőórás családi házaknak csak az a lehetőségük a rezsicsökkentett ár realizálására, ha társasházzá alakulnak, és albetéteket hoznak létre, elmondta: mindenkit arra buzdít, hogy indítsa el a társasházzá alakulási eljárást, a földhivatalok ezeket az eljárásokat soron kívül fogják lefolytatni.

Marad a mostani katás szabályozás

Minden közintézménynél azt próbálják felmérni, hogyan lehet kiváltani, főleg fával. És miért nem megújulóval? Mert a fafűtéssel a leggyorsabb a kiváltás – mondta.

A kata szabályaiban nem terveznek módosításokat – mondta.

A felsőoktatási felvételi kapcsán azon is gondolkodott a kormány, hogy teljes szabadságot adjon az egyetemeknek, de egyelőre megnézik az új szabályt – mondta. A nyelvvizsga-követelmény kapcsán szerinte az a jó, ha az egyetemek eldönthetik, hogy mire van szükség, például az óvónőknek nem kell. Azt mondta, vannak olyan iskolák, amelyek nem tudják felkészíteni a diákokat a nyelvvizsgára, és vannak amelyek igen.

Azok a projektek nem állnak le, amelyeknél megtörtént a munkaterület átadása, amelyeket leállítottak, ott lehetnek egyedi kivételek – mondta. Szeptemberben biztosan lesz döntés, de egészen kivételes esetekben előtte is lehetnek – tette hozzá.

Mindenről a háború és a szankciók tehetnek, a Fidesz semmiről

Több fideszes politikus is olyan beruházásokkal kampányolt, amiket leállítottak. Nem érzi-e úgy, hogy ezzel átverték a választókat? Szerinte nem, mert minden oka a háború és a szankciók.

860 394-en érkeztek a háborús helyzet elől menekülve, közülük 27 657 fő nyújtott be eddig menedékes kérelmet – válaszolták kérdésre.

A több generációs, együtt, egy mérőórával rendelkezőkkel mit tesznek? Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy alakítsa társasházzá az ingatlanát. Azt tudjuk tenni, hogy a földhivatalok soron kívül fogják intézni ezeket az ügyeket.

Mit is akart mondani Orbán Viktor, amikor a fajok keveredéséről beszélt? Mi minden esetben kulturális homogenitásról beszélünk, ezt csak rosszindulattal lehet félreérteni – mondta. Föl se merül az etnikai, biológiai, vallási különbségtétel, a kulturális a civilizációk szembenállását jelenti – mondta.

Magánszemély a tankolásnál kérhet-e áfás számlát? Erre a kérdésre azt válaszolta, hogy mindenki tartsa be a jogszabályt.

Gulyás Gergely szerint a magyar vízkészletek biztosítottak az aszály ellenére is.

Azt mondta, a Miniszterelnökségtől nem bocsátottak el tömegesen senkit, egyedi esetek lehetnek. Más tárcáknál sem tud hasonlóról.

Nem akarnak félmunkát

A választási ígéreteket be kell tartani – válaszolta arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely 20 ezer forintos rezsitámogatást ígért a budapesti nyugdíjasoknak.

Arról, hogy mennyi felhasználáscsökkenésre számítanak, azt mondta, erről a Molt kell megkérdezni. Arról hogy ettől jobban lesz-e kedvük importálni az importőröknek, azt válaszolta, hogy azt várják, hogy csábítóbb lesz az importőröknek. A dízelnél állnak rosszabbul, de azért benzinből sem állnak jól – mondta, így nem volt elég csak a dízelnél kizárni a céges autókat.

Miért nem indítanak energiahatékonysági támogatási programokat? Azon vagyunk, hogy indítsunk, ahogy eredmény van, be fogjuk jelenteni – válaszolta. „Félmunkáról nem számolunk be, ha teljesen kész van, meg fogjuk tenni” – tette hozzá.

Oroszország már a háború előtt visszafogta a kínálatot, ezt miért nem említik soha? Erre ő úgy válaszolt, hogy a háború után csökkentették. Később elismerte, hogy a háború előtt is emelkedett az ár.

Helyes most, hogy csak fél órát adtak

Ha októberben tele lesz a tároló, akkor áprilisig elegendő lakossági gáz áll rendelkezésre – mondta.

Ha nem sikerül a kínálatot csökkenteni, akkor mi lesz? Nem szeretnének további korlátozást, úgy látják, hogy ebben a formában fenntartható a rendszer – mondta. Jelen pillanatban tudják garantálni az átlagfogyasztásig a rezsicsökkentést.

Rendőrök, mentők, tűzoltók is emelt áron tankolnak? Feltételezem igen, de akkor ezt a költségvetésből biztosítani fogjuk – mondta.

Normális-e, hogy félórás felkészülést biztosítottak a rendelet hatálybalépéséig? Ez így helyes ebben a helyzetben, különben megrohanták volna a kutakat.

Az állam csökkenti az inflációt, ahol tudja, ahol nem, ott elengedi. Van egy nagy multi, a Mol, ami ezt tudja finanszírozni. Ezért is emelték 25-ről 40-re az extraprofitját.

Élvezi az olcsó tankolást, a mennyiséggel nem spórolna

„Kiválónak tartom ezt az intézkedést. Annál nagyobb öröm, hogy látom, mennyibe kerülne és mennyiért kapom, nincs” – mondta a benzinárstopról.

Nem akarná nevelni spórolásra az embereket a benzinnel, de a cégeknél ez be fog következni. Szerinte ahol meg tudjuk óvni őket a spórolástól, ott tegyük meg.

A növekvő károsanyag-kibocsátás miatt nem aggódik a kormány, az aszály és a benzinár között nem lát összefüggést.

Inkább a gazdálkodók felelőssége, hogy nem tudnak elég területet öntözni – mondta.

Putyint kell kérdezni

Putyin korábban azt mondta, hogy a magyarok ötödannyiért veszik a piaci árnál a gázt, mi változott? Mi ilyet nem mondtunk soha – mondta. Csak azt, hogy kedvezőbb, mint a korábbi. Javaslom az orosz elnököt megkérdezni, hogy miért mondta – tette hozzá.

7000-rel van több orvos, mint 2010-ben volt – mondta. Szerinte a katás rendszer megszüntetése az orvosbéremelés után nem hiszi, hogy jelentős gondot okozhat. A tanároknál fel kell oldani a nyugdíjkorlátot, ez a megoldás a hiányra.

Hogy áll az atlétikai stadion építése? Úgy tudom, hogy a szerződésben rögzített áron belül meg tud valósulni, és időben is – válaszolta.

